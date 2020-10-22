 جائحة كورونا ـ متى يأتي اللقاح أخيرا؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.11.2020

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صحة

جائحة كورونا ـ متى يأتي اللقاح أخيرا؟

الآمال قائمة في الحصول على لقاح في القريب العاجل ضد فيروس كورونا المستجد، فنحن على بعد أسابيع من نهاية العام، موعد رسمه العديد من الخبراء كتاريخ محتمل لتطوير اللقاح. فأين وصلت الجهود في هذا الصدد وفق الخبراء الألمان.

Brasilien - Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet (Allan Carvalho/NurPhoto/picture-alliance)

في الفترة الأخيرة، أعلنت الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى قيوداً جديدة مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجدّ الذي يواصل تفشيه في القارة العجوز، قيوداً تراوحت بين الإغلاق التام في فرنسا وبريطانيا والعزل الجزئي في ألمانيا والبرتغال، وصولاً إلى حظر التجوّل الليلي في إيطاليا مثلاً. وتسجل أوروبا أسرع تفش للفيروس. فقد تم إحصاء أكثر من 11 مليون إصابة نصفها موزّع بين فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا، كما أودت الجائحة بحياة ما لا يقلّ عن 1.2 مليون شخص في العالم. وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني تسجيل مستوى قياسي في عدد الإصابات الجديدة بعدد يراوح 20 ألف حالة يوميا، فيما يشبه موجة ثانية من الجائحة. فمتى سيأتي اللقاح؟

وهناك حاليا أكثر من 42 لقاحًا محتملاً قيد البحثفي جميع أنحاء العالم، فالكل ينتظر اللقاح ضد كورونا بفارغ الصبر وفي أقرب وقت ممكن. ففي بريطانيا، سيتم تسليم جرعات التطعيم الأولى إلى المستشفيات قريبًا. أما في ألمانيا فهناك أبحاث واختبارات في نفس الاتجاه. ويتعين أن يمر كل لقاح بعدة مراحل قبل الترخيص باستعماله، إذ يتم اختباره على مجموعة صغيرة جدًا في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية يصل العدد إلى 500 شخص. أما المرحلة الثالثة، فتشمل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص. موقع "RTL" الألماني (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)  كتب أن "كلاوس سيشوتك من معهد بول إيرليش، المعهد الاتحادي الألماني للقاحات، توقع أن تتخذ ألمانيا قرارا حول ما إذا كان يمكن الموافقة على لقاح في عام 2021".

 

ألمانيا ـ مؤشرات نجاح تجارب "كيورفاك" ضد كورونا

أكدت شركة كيورفاك (Curevac) في توبنغن، التي تعمل على تطوير لقاح، تحقيقها نتائج إيجابية للمرحلة الأولى من لقاح ضد فيروس كوفيد 19. وذكرت أن اللقاح موضوع البحث جيد التحمل ويظهر أجسامًا مضادة قوية تنشط خلايا نظام المناعة. وشارك أكثر من 250 متطوعًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا في المرحلة الأولى من التجربة السريرية. وتم تطعيم العديد من المشاركين في الدراسة عن طريق الحقن العضلي للقاح عند مستويات جرعة متصاعدة من 2 إلى 12 ميكروغرام بين اليوم الأول واليوم 29.

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روسيا تختبر لقاح كورونا على آلاف المتطوعين - فهل تنجح؟

وقال فرانزـ فيرنر هاس، الرئيس التنفيذي لشركة كيورفاك، لموقع "DAZ" الألماني (الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) إن نتائج المرحلة المؤقتة الأولى مشجعة للغاية. تجارب تمثل علامة فارقة في السعي نحو تطوير لقاح ضد كورونا. وأضاف هاس "بعد اختبارات إضافية للبيانات والمناقشات مع السلطات المعنية، نشعر بأننا واثقون في برنامج التطوير لدينا ونحن ملتزمون ببدء دراسة إجراءات الموافقة قبل نهاية عام 2020".

 

لقاح جامعة أوكسفورد "الواعد" بداية العام المقبل

تأمل جامعة أوكسفورد في تقديم نتائج المرحلة الأخيرة من تجارب لقاحها المرشح للوقاية من فيروس كوفيد-19 هذا العام، مما يزيد الآمال في أن تتمكن بريطانيا من البدء في توزيع لقاح ناجح في أواخر ديسمبر/ كانون الأول أو أوائل 2021. وقال آندرو بولارد كبير باحثي تجارب اللقاحات في أوكسفورد لنواب بريطانيين، متحدثا عن تقديم نتائج التجارب هذا العام، "أنا متفائل بأننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة قبل نهاية هذا العام".

وسيتم تحديد ما إذا كان اللقاح ناجعا خلال العام الجاري على الأرجح، وبعدها ستراجع جهات تنظيمية البيانات بعناية ثم يُتخذ قرار سياسي بشأن ما إذا كان من الممكن الترخيص باللقاح. ويُتوقع أن يكون اللقاح الذي تعمل عليه أوكسفورد و"أسترا زينيكا" من أوائل اللقاحات التي تنتجها شركة أدوية كبيرة، إلى جانب لقاح آخر مرشح لشركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية.

Infografik Corona Maßnahmen AR

بدء التلقيح الجماعي في روسيا في 2021

مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا أعلن أنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لمواطني روسيا، بلقاح "إيبيفاك كورونا"، الذي يطوره المركز المضاد لفيروس كورونا عام 2021. وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث لموقع إلكتروني متخصص لمتابعة شؤون الجائحة في روسيا "من المخطط إطلاق حملة التلقيح الجماعي في العام 2021"، بحسب قناة "روسيا اليوم ".

وأوضح ماكسيوتوف أن اختبارات مرحلة ما بعد تسجيل لقاح "إيبيفاك كورونا"، الذي يطوره مركز "فيكتور"، ستبدأ في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول من العام المقبل، موضحا أنها ستشمل 40 ألف متطوع وستستمر ستة أشهر. وأشار إلى أن اللقاح سيكون مجانيا بالنسبة للمواطنين الروس، وعملية التطعيم ستأتي على أساس طوعي. وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك في" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي العملي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

 

إسرائيل تبدأ التجارب السريرية للقاح كورونا

من جهتها، بدأت إسرائيل التجارب السريرية على لقاح كورونا. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد كلف المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية بتطوير اللقاح.  ومن المقرر الوصول إلى المرحلة النهائية من الاختبارات في نيسان/ أبريل أو أيار/ مايو المقبلين. ويعتبر اللقاح الإسرائيلي واحدا من اللقاحات التي يتم اختبارها في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. 

ووصلت عشرة لقاحات إلى مراحل متقدمة، إذ يتم قياس فعالية اللقاح على نطاق واسع من خلال عشرات آلاف المتطوعين.  وتزامنت تجربة إسرائيل للقاح مع تخفيف قيود الإغلاق الشامل الثاني منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إذ سمح لطلاب المدارس الابتدائية بالعودة إلى مقاعد الدراسة.  وخلال الإغلاق، انخفضت أعداد الإصابات في إسرائيل إلى أقل من ألف إصابة يوميا. وأحصت إسرائيل أكثر من 314 ألف إصابة بالفيروس توفي منها 2541 حالة.

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مسائية DW: بشائر لقاح لكورونا في ألمانيا.. ضوء في نهاية النفق؟

دراسة جديدة: تطعيم الإنفلونزا يقي أيضا من كورونا

أكد باحثون من جامعة رادبود في نيميغن الهولندية وجامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف الألمانية أن اللقاح ضد الإنفلونزا قد يقي أيضا في مكافحة فيروس كورونا. وقد ذكر موقع "إير.إي.إل" الألماني يوم (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أنه تم "فحص البيانات الطبية الخاصة بـ 10.600 موظف في مستشفى جامعة رادبود. وثبتت إصابة 184 من موظفي العيادة بفيروس كورونا بحلول يونيو/ حزيران 2020. وثم فحص الذين سبق تطعيمهم ضد الأنفلونزا. وكانت النتيجة أن نسبة الإصابة بكورونا من غير الملقحين ضد الإنفلونزا كانت 2.23 بالمائة، فيما لم تتعد لدى الملقحين 1.33 في المئة فقط. وهذا يعني تقليل للمخاطر بنسبة 39 في المائة".

وقال الموقع إن لقاح الإنفلونزا يخلق مناعة "مدربة"، وهذا لا ينطبق فقط على العدوى بفيروس الإنفلونزا ولكن أيضًا على مسببات أمراض أخرى. في حالة فيروس كورونا، قد يعني هذا أن الخلايا المناعية المدربة بواسطة لقاح الإنفلونزا تتفاعل مع ما يسمى "استجابة سيتوكين" بشكل أقوى من الخلايا غير المدربة.

ويتحدث الأطباء عن "مناعة متقاطعة"، بمعنى أن لقاح الإنفلونزا يتسبب في دفاعات الجسم ليس فقط لمكافحة الإنفلونزا ولكن أيضًا فيروسات كورونا بشكل أكثر فعالية. ووفقًا للباحثين، يجب الآن متابعة المزيد من الأبحاث لإثبات نتيجة الدراسة.

حسن زنيند

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


 

مختارات

دراسة: عقار ريمديسيفير الذي يعالج به ترامب غير فعال ضد كورونا

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