جائحة كورونا..ألمانيا تصنف تركيا وأمريكا وإسرائيل مناطق عالية الخطورة

ذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة (13 أغسطس/آب)، أن الحكومة الألمانية صنفت الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل بلدانا عالية الخطورة فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19 واشترطت الخضوع لحجر صحي مدته خمسة أيام بحد أدنى على الوافدين الذين لم يتلقوا اللقاح.

وأضاف المعهد أن التحذير يشمل أيضا جمهورية الجبل الأسود وفيتنام، بينما تم خفض مستوى الخطورة بالنسبة للبرتغال ولم تعد منطقة عالية المخاطر باستثناء لشبونة ومنطقة الغرب.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد، باستثناء تركيا التي يبدأ سريان القرار بالنسبة لها مساء الثلاثاء نظرا لضخامة عدد الألمان ذوي الأصول التركية.

ويتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام ما لم يقدموا ما يثبت تلقيهم اللقاح أو تعافيهم من كوفيد-19. ومن الممكن إنهاء الحجر الصحي الذاتي بعد خمسة أيام على أقرب تقدير إذا جاءت نتيجة الفحص سلبية.

يذكر أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 5578 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 3448 إصابة.

وسجل معهد روبرت كوخ وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام ارتفاعه، حيث بلغ اليوم الجمعة 1ر30 إصابة ارتفاعا من 6ر27 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 حزيران/يونيو الماضي بواقع 9ر4 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

هـ.د/ ف.ي (رويترز، د ب أ)