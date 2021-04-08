ثوم الدببة ـ مضاد حيوي طبيعي وفوائد علاجية مذهلة!

ثوم الدببة أو الثوم البري وأسمه العلمي "Allium ursinum" من النباتات الموسمية التي تظهر في فصل الربيع، وتنمو عادة على سفوح الجبال وفي الغابات، تشبه الثوم العادي، إلا أن حجمها أكبر قليلا، وتمتاز بأوراقها الخضراء والوردية، وزهورها البيضاء. ووفقا لموقع "كرويتر بوخ" الألماني المختص بالأعشاب تتمتع النبتة وأوراقها بفوائد مذهلة لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، وهي مطهر عام للجسم ومضاد حيوي طبيعي، وعرفت هذه النبتة بفوائدها الغذائية والطبية منذ قديم الزمان.

وفقا للأسطورة التي تتحدث عنها، فإن الدببة أول من اكتشف هذه النبتة، حيث انقضت الدببة على هذه العشبة بعد فترة السبات الطويل من أجل تزويد جسمها بالفيتامينات الضرورية التي افتقدتها طيلة فتره سباتها الشتوي ومن أجل استمرار عملية الأيض في جسمها، لذلك أطلق على هذه النبتة اسم "ثوم الدببة".

نبتة صغيرة فوائدها مذهلة

يعتبر الثوم البري من الوصفات الطبيعية المساعدة على الهضم، كما أنها تحتوي على فيتامين ج (C) بنسبة عالية حتى أكثر من البرتقال. بحسب الموقع الألماني "فت فور فن" كما أن النبتة تقدم للجسم جرعات طبيعية مركزة من الحديد والمغنيزيوم، وهي مفيدة جدا لجهاز المناعة ولتحصين الجسم ضد الأمراض. ولأوراق النبتة قدرة على تخليص الجسم من السموم، وتحتوي على زيوت طبيعية وعناصر غذائية وكبريتات قادرة على محاربة الكوليسترول الضار، وتقليل مستوياته في الجسم كما أن مادة الأليسين تعمل على تحسين ضغط الدم، ولها تأثير مضاد على الالتهابات. وكثيرا ما تستخدم أوراق الثوم البري في وصفات العلاج الطبيعي، حيث استخدمت أوراقه كمرهم للجروح في الماضي.

مساعدة الجهاز الهضمي

بفضل الزيوت التي تحتويها النبتة، يخفف الثوم البري تقلصات البطن الشديدة وانتفاخ البطن، ويحفز إنتاج عصارات الجهاز الهضمي. كما أن تناوله يساعد الجسم على امتصاص المعادن كالحديد والمغنيزيوم بشكل أعلى، لذلك فهو مفيد جدا لأمراض فقر الدم ونقص الحديد. كما أنه يساعد على التوازن الحمضي ـ القاعدي داخل الجسم.

عدم طهي الثوم البري

يجب تناول أوراق الثوم البري التي تم جمعها حديثًا بسرعة. لأنها لن تبقى صالحة أكثر من يوم أو يومين. كما أن النبتة تفقد من خصائصها العلاجية في حال طال تخزينها. قم بتخزين الأوراق الطازجة رطبة قليلاً في كيس في الثلاجة.

يمكن تقطيع أوراق الثوم البري أو فصوص الثوم ثم استخدامها كمكوِّن للحساء والصلصات والسلطات أو مع الزبدة. وإن طهي هذه النبتة يفقدها أيضا العديد من فوائدها ولا سيما زيوتها المتعددة، لذا من الأفضل تناولها نيئة وعدم تعريضها للحرارة.

علاء جمعة

