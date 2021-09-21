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ثورة 25 يناير

بدأت ثورة 25 يناير باحتجاجات شعبية انطلقت في 25 يناير 2011 بمبادرة من قوى معارضة وناشطين ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك. وقد أدت الاحتجاجات إلى طالبت بالحرية والعيش الكريم إلى تنحي مبارك وبدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

لعبت منصات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "كلنا خالد سعيد" و "شبكة رصد" وشباب والإخوان المسلمين دورا رئيسيا في حشد مشاركة شعبية واسعة في احتجاجات ثورة 25 يناير. ومن أبرز قوى المعارضة التي دعمتها "حركة 6 أبريل" و "حركة كفاية". أما أهدافها فركزت على المطالبة بالحرية وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية.

Bildnummer: 53003080 Datum: 05.05.2009 Copyright: imago/UPI Photo Verteidigungsminister Robert M. Gates (re., USA) mit Verteidigungsminister Mohammed Hussein Tantawi (Ägypten) in Kairo - PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY, Personen; 2009, Kairo, Politik, Pressetermin, Gestik, Salut,; , quer, Kbdig, Gruppenbild, close, Randbild, Militaer, Staat, People Bildnummer 53003080 Date 05 05 2009 Copyright Imago UPi Photo Defence Minister Robert M Gates right USA with Defence Minister Mohammed Hussein Tantawi Egypt in Cairo PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY People 2009 Cairo politics Press call Gesture Salut horizontal Kbdig Group photo Close Edge image Military State Celebrities

وفاة وزير الدفاع المصري الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي 21.09.2021

مصر تنعي وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الذي تقلد مناصب رفيعة، أبرزها حكم مصر الفعلي بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب ثورة 25 يناير، قبل أن يقيله الرئيس الراحل محمد مرسي.

FOTO VON 2005! epa02607567 (FILE) A file photograph dated 07 September 2005 shows the then Egyptian President and National Democratic Party candidate Hosni Mubarak (R) monitoring election returns with his wife, Suzanne (2-L) and son, Gamal (L) as Egyptians go to the polls in the country's first multi-party presidential elections. Egypt's attorney general Abdel Meguid Mahmoud ordered on 28 February 2011 a travel ban on former president Hosni Mubarak and his family. Mubarak, who stepped down on 11 February after 18 days of nationwide protests, is believed to have made a fortune for himself and his family during his nearly 30 years in power. EPA/STRINGER +++(c) dpa - Bildfunk+++

"أدت الغرض منها".. الاتحاد الأوروبي يلغي العقوبات على عائلة مبارك 12.03.2021

لم يعش الرئيس المصري السابق حسني مبارك حتى يعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر إلغاء العقوبات الصادرة بحقه وبحق عائلته بسبب "شبهات بشأن سرقة أموال الدولة". وتتضمن العقوبات تجميد الأصول وعقوبات بحق تنقل الأفراد.
epa02565374 (FILE) A file picture dated 20 October 2008 shows the then Egyptian Shura Council Speaker and National Democratic Party (NDP) Secretary General Safwat el-Sherif in Cairo, Egypt. Safwat el-Sherif has resigned from his post as secretary general of the ruling National Democratic Party (NDP), state media reported on 05 February 2011. Gamal Mubarak has also resigned from his post as a political head of the ruling National Democratic Party (NDP). Both will be replaced by Hossam Badrawi, a member of the Upper Chamber of Egyptian Parliament, known as the Shura Council. He is also a senior NDP member and part of the party's board of governors. EPA/KHALED ELFIQI +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/K. Elfiqi

رحيل صفوت الشريف – أحد أهم أركان نظام مبارك 14.01.2021

عن عمر ناهز 88 عاما، رحل وزير الإعلام وأمين عام الحزب الوطني في عهد مبارك، صفوت الشريف. حوكم الشريف في قضية انحراف المخابرات ويجري الربط بينه وبين الفنانة الراحلة سعاد حسني.

epa03999393 Egyptian activist Ahmed Douma flashes a victory sign behind dock bars during his trial in Cairo, Egypt, 22 December 2013 An Egyptian court on 22 December sentenced three prominent pro-democracy activists to three years in prison each, for holding an unauthorized protest. EPA/FOAD GARNOSY ELMAGD / ALMASRY ALYOUM BEST QUALITY AVAILABLE - EGYPT OUT

صدور حكم نهائي بسجن الناشط المصري البارز أحمد دومة 15 عاماً 04.07.2020

أيدت محكمة النقض معاقبة دومة بالسجن المشدد 15 سنة وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه. بتأييد المحكمة للحكم ورفض الطعن الذي تقدم به أحمد دومة يصبح حكم إدانته نهائية وباتاً ولايجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.
#FreedomofSpeech Bloggers at risk – a campaign for awareness and asylum

مصر: عشر منظمات حقوقية تدعو القضاء للإفراج عن الناشط عبد الفتاح 18.10.2017

وجهت عدة منظمات حقوقية مصرية نداءات من أجل إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من أبرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في شباط/فبراير 2014.
09.05.2015+++ Egypt's former president Hosni Mubarak reacts inside a dock during his trial at the police academy, on the outskirts of Cairo, May 9, 2015. An Egyptian court sentenced former president Mubarak and his two sons to three years in jail without parole on Saturday in the retrial of a corruption case. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

النائب العام يوافق على إخلاء سبيل حسني مبارك 13.03.2017

بعد أسبوعين من تبرئة الرئيس المصري الأسبق من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وافق النائب العام على إخلاء سبيل مبارك وصار "بإمكانه العودة لمنزله، غير أنه ما يزال ممنوعاً من السفر على ذمة قضية أخرى".
Bildunterschrift:Supporters of ousted President Mohamed Morsi clash with Egyptian riot police on a street leading to Rabaa al-Adawiya square in Cairo on August 14, 2013 as security forces backed by bulldozers moved in on two huge pro-Morsi protest camps, launching a long-threatened crackdown that left dozens dead. The operation began shortly after dawn when security forces surrounded the sprawling Rabaa al-Adawiya camp in east Cairo and a similar one at Al-Nahda square, in the centre of the capital. AFP PHOTO/GIANLUIGI GUERCIA (Photo credit should read GIANLUIGI GUERCIA/AFP/Getty Images)

العفو الدولية تندد بـ"أزمة حقوق إنسان ضخمة" في مصر 23.01.2016

مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير يشهد المصريون حاليا "العودة إلى الدولة البوليسية"، حسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أشار إلى أن "متظاهرين سلميين وسياسيين وصحافيين يدفعون ثمن حملة .. تقوم بها الحكومة والقوى الأمنية".
30.04.2015 +++ Ousted Egyptian President Mohamed Mursi is seen behind bars during his trial at a court in Cairo, April 30, 2015. REUTERS/Al Youm Al Saabi Newspaper. EGYPT OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN EGYPT

إحالة أوراق مرسي لمفتي الجمهورية في قضية اقتحام السجون 16.05.2015

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الراي الشرعي فيما هو منسوب اليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير.
Egyptian toppled president Hosni Mubarak and his two sons Alaa (R) and Gamal stand behind bars during their trial at the Police Academy on September 14, 2013 in Cairo. Mubarak appears in court for the second time since his release from Cairo's Tora prison and he faces an array of charges, including complicity in the deaths of some 850 people killed in the Arab Spring-inspired uprising against him, and corruption. AFP PHOTO / AHMED EL-MALKY (Photo credit should read AHMED EL-MALKY/AFP/Getty Images)

محكمة مصرية ترجئ النظر في طعن براءة مبارك 07.05.2015

قضت محكمة مصرية بإرجاء النظر في طعن النيابة العامة لحكم براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي في قضية قتل متظاهري ثورة 25 من يناير وتصدير الغاز لإسرائيل إلى الشهر القادم.
Anti-government protesters throw stones at pro-government protesters and police vehicles as police arrives to prevent anti-government protesters from entering Tahrir square in Cairo January 25, 2015. Three people were killed during pro-democracy protests in Egypt and a bomb wounded two policemen on Sunday, the anniversary of the 2011 uprising that toppled autocrat Hosni Mubarak, security sources said. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY)

مصر مندهشة لبيان مسؤول أممي حول أحداث 25 يناير 29.01.2015

استغربت مصر بيان رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول الأحداث التي وقعت في ذكرى ثورة 25 يناير، مستغربة تجاهل البيان "لأعمال العنف" التي ارتكبها أنصار جماعة الإخوان حسب الخارجية المصرية.
CAIRO, March 2, 2013 (Xinhua) -- Egyptian pro-military supporters shout anti-Muslim Brotherhood slogans during a protest in front of the unknown soldier memorial in Cairo, March 1, 2013. Hundreds of pro-military supporters participated in a protest against Muslim Brotherhood and President Mohammed Morsi's calling for the military to return to power. (Xinhua/Amru Salahuddien) XINHUA /LANDOV

مصر: متظاهرات يطالبن بالتحقيق في مقتل شيماء الصباغ 29.01.2015

خرجت العشرات من المحتجات المصريات للمطالبة بإجراء تحقيق في مقتل شيماء الصباغ ومتظاهرين آخرين لقوا حتفهم في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، فيما وجهت مجموعة من الرجال شتائم للمتظاهرات.
epa03999393 Egyptian activist Ahmed Douma flashes a victory sign behind dock bars during his trial in Cairo, Egypt, 22 December 2013 An Egyptian court on 22 December sentenced three prominent pro-democracy activists to three years in prison each, for holding an unauthorized protest. EPA/FOAD GARNOSY ELMAGD / ALMASRY ALYOUM BEST QUALITY AVAILABLE - EGYPT OUT

محكمة النقض المصرية تؤيد حكما بسجن نشطاء بارزين 27.01.2015

أيدت محكمة النقض المصرية الحكم بسجن مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر ورفيقيه أحمد عادل وأحمد دومة، ليصبح الحكم نهائيا وباتا. ويعتبر النشطاء الثلاثة من رموز ثورة 25 يناير
Anti-government protesters throw stones at pro-government protesters and police vehicles as police arrives to prevent anti-government protesters from entering Tahrir square in Cairo January 25, 2015. Three people were killed during pro-democracy protests in Egypt and a bomb wounded two policemen on Sunday, the anniversary of the 2011 uprising that toppled autocrat Hosni Mubarak, security sources said. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST ANNIVERSARY)

مصر تعلن توقيف المئات من الإخوان المسلمين 26.01.2015

قالت وزارة الداخلية المصرية إنها اعتقلت أكثر من خمسمائة شخص من جماعة "الإخوان المسلمين" بعد أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، حيث لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم.
Bildunterschrift:Alaa (L) and Gamal Mubarak, sons of Egyptian president, Hosni Mubarak attend their national team final match against Ghana in the African Cup of Nations CAN2010 in Luanda on January 31, 2010. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

نجلا رئيس مصر الأسبق مبارك "يغادران السجن" 26.01.2015

قال مسؤولون بالسجن إن ابني الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك أُخلي سبيلهما الاثنين بعد يوم من الذكرى الرابعة للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011 ، والذي شهد مواجهات دامية راح ضحيتها 18 شخصا.
Bildunterschrift:Alaa (L) and Gamal Mubarak, sons of Egyptian president, Hosni Mubarak attend their national team final match against Ghana in the African Cup of Nations CAN2010 in Luanda on January 31, 2010. AFP PHOTO / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

مصادر أمنية مصرية تنفي إطلاق سراح نجلي مبارك 25.01.2015

نفت مصادر أمنية مصرية إطلاق سراح نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، جمال وعلاء اللذين أمر القضاء بالإفراج عنهما على ذمة قضية فساد. وذكر مسؤولون في مصلحة السجون تأجيل تنفيذ القرار لتجنب إغضاب معارضي النظام الجديد.
Riot police detain supporters of ousted Egyptian President Mohamed Mursi and the Muslim Brotherhood at Talaat Harb Square, in Cairo January 25, 2015. A bomb wounded two Egyptian policemen in Cairo on Sunday and security forces moved quickly to disperse small protests on the anniversary of the popular uprising that toppled autocrat Hosni Mubarak in 2011, officials said. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS RELIGION CIVIL UNREST CRIME LAW)

مقتل متظاهر في الإسكندرية وجرح شرطيين في القاهرة 25.01.2015

مقتل متظاهر في الإسكندرية، وإصابة شرطيين جراء انفجار عبوة ناسفة في القاهرة. هكذا يبدو يوم ذكرى ثورة 25 يناير في مصر حتى الآن، وسط تشديد أمني كبير للتصدي للمظاهرات.
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