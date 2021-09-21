بدأت ثورة 25 يناير باحتجاجات شعبية انطلقت في 25 يناير 2011 بمبادرة من قوى معارضة وناشطين ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك. وقد أدت الاحتجاجات إلى طالبت بالحرية والعيش الكريم إلى تنحي مبارك وبدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر.

لعبت منصات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "كلنا خالد سعيد" و "شبكة رصد" وشباب والإخوان المسلمين دورا رئيسيا في حشد مشاركة شعبية واسعة في احتجاجات ثورة 25 يناير. ومن أبرز قوى المعارضة التي دعمتها "حركة 6 أبريل" و "حركة كفاية". أما أهدافها فركزت على المطالبة بالحرية وتحسين مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية.