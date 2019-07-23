ثنائي أسود الفيستفال على رادار آينتراخت لتعويض يوفيتش وهالر

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ثنائي بروسيا دورتموند ماكسيميليان فيليب وسيباستيان روده باتا مدرجين على قائمة صفقات نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني للميركاتو الحالي. ولعب روده في صفوف آينتراخت في مرحلة إياب الدوري الألماني "بوندسليغا" للموسم المنصرم على سبيل الإعارة. ولا يخفي النادي الألماني رغبته في بقاء محرك وسط الملعب روده، إذ لا ينسى جماهيره أن النجم المعار سجّل أحد هدفي إقصاء بنفيكا البرتغالي والعبور إلى الدور قبل نهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن التفاوض مع أسود الفيستيفال حول الصفقة سوف لن تعترضه الكثير من العوائق والشروط، انتظاراً لتعافي روده من جراحة في الركبة، بعد إصابته في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي حين خسر فريقه أمام تشيلسي بركلات الترجيح، حيث تعرض لالتواء في ركبته، وأضرار في الغضاريف.

انتقال لاعب خط الوسط قد يفتح الطريق أيضاً أمام صفقة أخرى بانتقال زميله ماكسيميليان فيليب إلى النادي الفرانكفورتي، إذ لم يشارك المهاجم الألماني بصفة منتظمة مع بروسيا دورتموند طوال الموسم المنصرم، ولم يظهر إلا في 20 مباراة فقط بمختلف البطولات، ليكتفي بتسجيل هدفين.

بيد أن انتقال فيليب لن يكون سهلاً في ظل تنافس أندية ألمانية أخرى للفوز بتوقيع فيليب، وهي لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وفولفسبورغ الذي كان الأقرب للفوز بخدمات المهاجم الشاب لكن رغبة مهاجمه الكرواتي جوسيب بريكالو في الاستمرار باللعب بقميص فولفسبورغ خلطت أوراقه ليعقد من صفقة انتقال فيليب، وهو ما قد يستغله آينتراخت فرانكفورت سريعاً.

ويرغب آينتراخت في ضم اللاعبين الألمانيين لضخ دماء جديدة في خط هجومه بعد رحيل نجميه الصربي لوكا يوفيتش إلى ريال مدريد وسيباستيان هالر إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي. وكان النادي الألماني قد استفسر عن إمكانية الحصول على فيليب (25 عاماً)، لكنه لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي، كما تنقل الصحيفة الألمانية.

ويبدو أن السعر لن يكون سبباً في تعطيل الصفقة إذا ما تقدم آينتراخت بعرض رسمي للحصول على خدمات اللاعب. فبروسيا دورتموند لن يطلب أكثر من 18 مليون يورو مقابل انتقال اللاعب، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بخزائن آينتراخت المليئة بواردته من صفقتي بيع يوفيتش وهالر بحصوله على 100 مليون يورو.

ع.غ