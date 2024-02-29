ثماني علامات تشير إلى أنك تتناول السكر أكثر مما ينبغي

لوح شوكولاتة هنا وكوكتيل هناك وكعكة صغيرة بينهما. نعلم جميعًا أن هذه الحلوى هي قنابل سكر حقيقية. لكننا نتناولها إما لنجامل الآخرين وإما لأننا لا نعرف ضررها. هذه علامات توضح أن جسمنا يحصل على كمية أكبر من اللازم من السكر.

تعلمنا منذ الطفولة أن السكر مضر. لكن كميات كبيرة من السكر مخبأة أيضًا ضمن الطعام الذي نتناوله بشكل يومي، وهو ما قد يشكل خطرا على حياتنا دون حتى أن نكون نعرف. الإكثار من تناول السكر، خاصة للبالغين له تأثير سلبي على الجسم. وبحسب موقع "فت فور فن" الذي يهتم بالمواضيع الصحية. هناك ثماني علامات يمكنك معرفة أنك تتناول الكثير من السكر.

جهاز مناعي ضعيف

المنتجات ذات تركيز السكر العالي يمكن أن تضعف الجهاز المناعي وتتسبب في نقص التغذية. وهذا يجعل من الصعب على الجسم بناء آلية حماية ضد الإنفلونزا والفيروسات. والحل: اختيار الأطعمة الكاملة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الطازجة.

التعب المستمر

على الرغم من أن السكر يعطي طاقة لفترة قصيرة، إلا أنه يؤدي إلى هبوط سريع في مستوى السكر في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، يؤدي تناول السكر بشكل منتظم إلى جعل الجسم يغتاد على هذه الكمية ويجعل الجسم يطلب المزيد من السكر للحصول على دفعة طاقة. والحل يكمن في التخلي عن الحلويات واللجوء إلى بدائل صحية مثل الفواكه والمكسرات.

هضم ضعيف

إذا كنت تعاني من اضطرابات في المعدة مثل الانتفاخ والإسهال أو الإمساك، فقد يكون تناول السكر بكميات زائدة هو السبب. السكر الزائد يمكن أن يؤدي إلى فقدان التوازن في النظام البكتيري في الأمعاء، مما يظهر في شكل مشاكل هضمية غير مريحة.

مشاكل الأسنان والتسوس

من المعروف أن تناول الكثير من المشروبات الغازية والحلوى يضر بالأسنان.السكر يتحول في الفم إلى حمض يهاجم المينا ويزيد من فرص التسوس، وخاصة إذا لم تقم بغسل أسنانك بالفرشاة بعد تناوله.

ظهور حب الشباب

تتمرد البشرة عند تناول كميات زائدة من السكر. الكولاجين والإيلاستين اللذان يجعلان البشرة مشدودة وصحية يتأثران عند تناول الكثير من الحلويات، مما يظهر في شكل التهابات وظهور حب الشباب. بالإضافة إلى ذلك، يقلل السكر من مرونة البشرة ويزيد من ظهور التجاعيد والسيلوليت.

الإصابة المتكررة بالتهاب المثانة والفطريات

تزدهر البكتيريا في بيئة غنية بالسكر، مما يوفر لها التغذية الأمثل ويساعد في تكاثرها بشكل أفضل. لذلك، يكون الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم عرضة للإصابة بالتهاب المثانة أو الفطريات بشكل متكرر، خاصة النساء.

العطش المستمر

يحاول الجسم التخلص من الزائد من السكر من خلال البول، مما يؤدي إلى فقدان السوائل. هذا يؤدي إلى الشعور المتكرر بالعطش. إذا كنت تشعر بالعطش باستمرار، فقد يكون ذلك نتيجة لزيادة مستوى السكر في الدم.

مزاج سيء

يعمل الدماغ بشكل أفضل عندما يتم تزويده بكمية مستقرة من السكر. عند تجاوز الحدود، يخرج مستوى السكر في الدم عن التوازن، مما يؤثر أيضًا على الحالة العقلية. في الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن يسبب تناول السكر بكميات كبيرة الاكتئاب والقلق.

ولسوء الحظ، هناك أيضًا الكثير من المُحليات البيضاء مخبأة في العديد من الأطعمة التي لا نشك فيها. تعتبر صلصات السلطة وعصائر الفاكهة مجرد مثالين عندما يتعلق الأمر بمصائد السكر العادية. من الأفضل دائما الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر المعلبة والمحليات.

ع.أ.ج