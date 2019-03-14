 ثماني سنوات على الاحتجاجات بسوريا: لماذا لم يأت التغيير؟ | سياسة واقتصاد | DW | 15.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

ثماني سنوات على الاحتجاجات بسوريا: لماذا لم يأت التغيير؟

بعد مرور 8 سنوات على بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، تتجدد التساؤلات حول أسباب عدم تحقيق التغيير الذي طالب به المحتجون. فما أسباب الفشل ولماذا تحولت هذه الاحتجاجات إلى حرب أهلية حصدت أرواح عشرات الآلاف؟

Syrien Proteste Ausschreitungen Demonstrationen Mai 2012 (Reuters)

صورة من الأرشيف لمظاهرات في مدينة دير الزور ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

"يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي"، هذا ما دعت إليه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال مؤتمر الدول المانحة لجمع مساعدات للشعب السوري. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور ثماني سنوات على بدء الاحتجاجات التي طالبت بالتغيير الديمقراطي في بلد أصبح خلال هذه السنوات ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية، ويشهد حربا أهلية خلّفت أكثر من 360 ألف قتيل وملايين النازحين واللاجئين بالإضافة إلى دمار هائل في البنى التحتية.

كما تتزامن الذكرى الثامنة لبدء حركة الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد مع هجمات روسية على إدلب، المعقل الأخير للمعارضة التي فقدت غالبية الأراضي التي سيطرت عليها خلال هذه الأعوام منذ التدخل الروسي إلى جانب النظام في أيلول عام 2015. ويعكس الوضع في شمال سوريا مدى تعقيد النزاع في هذا البلد خصوصاً مع تدخلات عسكرية من دول أجنبية لها مصالح متباينة، لعل آخرها كان التدخل التركي في عفرين في بداية عام 2018.

وتحل الذكرى الثامنة لبدء الأزمة السورية في وقت يلتقط فيه تنظيم "داعش" أنفاسه الأخيرة بعد اقتراب "لحظاته الأخيرة"، كما تقول "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن، والتي تسيطر على حوالي ثلث مساحة سوريا في مناطق شرق نهر الفرات.

"وحشية النظام ودعم حلفائه له"
ورغم التصريحات الدولية المستمرة منذ ثماني سنوات بضرورة الوقوف إلى جانب الشعب السوري، إلا أنه لم يحصل حتى الآن أيّ تحول ديمقراطي في بلدهم. ويرى الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا أن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى فشل التحول الديمقراطي حتى الآن. ويقول في حديث لـ DW عربية: "هناك أسباب داخلية تتعلق بالمعارضة والنظام في الوقت نفسه، وأسباب إقليمية ودولية".

Abdulbaset Sieda (dapd)

الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا


وعن الأسباب التي تتعلق بالنظام السوري، يقول سيدا: "النظام تعامل مع البلد بعقلية العصابة وهي أنه يستطيع فرض السيطرة على البلاد بقوة السلاح".

وتوافقه في ذلك هدى الزين، الباحثة في جامعة كولونيا الألمانية، والتي تؤكد في حديثها لـ DWعربية على ضرورة ترتيب أسباب "الفشل المرحلي" في تحقيق التحول الديمقراطي. وتقول الباحثة الألمانية السورية: "السبب الأول هو طبيعة النظام واحتكاره المطلق للسلطة بالإضافة إلى وحشيته في ممارسة العنف"، وتضيف: "والسبب الثاني هو وقوف دول إلى جانب النظام ومنعها سقوطه في وقت وصل فيه إلى مرحلة لم يستطع فيها المقاومة ضد الثورة"، في إشارة إلى روسيا وإيران.

"فشل المعارضة"
أما فيما يتعلق بالمعارضة فترى الزين أنها أيضاً تتحمل مسؤولية "الهزيمة" التي تصفها بـ "المرحلية". وتقول: "فشلت المعارضة في تأسيس تنظيم أو كيان يستطيع كسب قاعدة شعبية أوسع، ويكون قادراً على حمل أهداف كل أطياف الشعب في تحقيق التغيير الديمقراطي".

ويعترف سيدا، الذي كان رئيسا لأكبر تجمع معارض (المجلس الوطني)  بـ "فشل المعارضة في تجسيد مطالب الشعب وصياغتها واتخاذ القرارات والمواقف المطلوبة في الوقت المناسب". ومن أحد أخطاء المعارضة، كما يرى سيدا، هو "عدم القدرة على التعامل مع الملفات الوطنية كما ينبغي"، ويتابع: "كان بمقدورنا التعامل مع العلويين والمسيحيين والكرد والدروز بشكل أفضل".

ويعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري المعارض أن أخطاء المعارضة "تراكمت" حين تم الانتقال إلى العمل العسكري "دون قرار واضح من القيادة السياسية"، ويضيف: "بدأ العمل العسكري بشكل عشوائي، ما فتح المجال لتدخّل القوى الإقليمية والدولية بعيداً عن إرادة السوريين".

Soziologin Huda Zein (privat)

هدى الزين، باحثة في جامعة كولونيا

كما انتقدت الزين ما وصفته بـ "ارتباط المعارضة بأجندات خارجية" معتبرة إياه "أحد الضربات القاصمة للثورة والتحول الديمقراطي في سوريا". 

"قراءة المعارضة للوضع كانت سطحية"
ويعترف سيدا بأن قراءتهم، كمعارضة، للأوضاع كانت "سطحية"، ويضيف: "كنا نعتقد في البداية أن المجتمع الدولي قد قرر اعتماد حل استراتيجي لمساعدة شعوب المنطقة على الانتقال إلى الديمقراطية، إلا أن هذه القراءة كانت متسرّعة ونحن نتحمّل ذنب قراءتنا الخاطئة".

ورغم أن سيدا يرى أن الأسباب الداخلية لعبت دوراً في فشل الوصول إلى تحول ديمقراطي حتى الآن، لكنه يشدد على العوامل الإقليمية والدولية لعبت دوراً أكبر، ويضيف: "حتى الآن لا توجد إرادة دولية حقيقية لحل الأزمة في سوريا".

وتتفق معه الباحثة في جامعة كولونيا هدى الزين والتي ترى أن الدول الكبرى "لم ترغب بتغيير بنية الحكم السياسي في سوريا بسبب مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن أمن بعض الدول في المنطقة وخصوصاً أمن إسرائيل لعب دوراً في ذلك.

أما فيما يتعلق بمستقبل سوريا على المنظور القريب، فيعتقد سيدا أن الوضع الحالي القائم على تقاسم مناطق النفوذ سيستمر، ويضيف: "في الشمال الشرقي أمريكا وفي الشمال الغربي تركيا وفي منطقة الساحل ودمشق وما حولها روسيا وإيران". بيد أنه لا يفقد الأمل تماما إذ يشير إلى أن واجب "الأصوات الديمقراطية" في هذه المرحلة هو التركيز على العامل الذاتي والوطني، ويتابع: "لا توجد حلول سحرية، خاصة بعد كل ما حدث، إذ مازال المشوار أمامنا طويلاً".

محيي الدين حسين

  • Syrien, Umaiyadenmoschee von Damaskus, über dem Häusermeer der historischen Altstadt, die als Ganzes zum UNESCO-Welterbe gehört. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    أقدم مساجد العالم

    يعد المسجد الأموي في دمشق من أقدم مساجد العالم، إذ بُني مطلع القرن الثامن الميلادي. ويقع اليوم في الجزء التاريخي من العاصمة دمشق، التي أُدرجت عام 1979 على لائحة اليونسكو للتراث العالم. الصورة تعود إلى عام 2007.

  • Syrien, im Tal der Gräber von Palmyra (Sammlung M. Meinecke/A. Schmidt-Colinet)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    تعاون ألماني-سوري في تدمر

    الحفريات في مدينة تدمر القديمة مُدرجة هي الأخرى على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. تُظهِر الصورة التي تعود إلى عام 1981 قطعاً معمارية من مقبرة المعبد، وقد استمر العمل من أجل استخراجها من عام 1981 إلى عام 1985 بالتعاون مع معهد الآثار الألماني ومديرية الآثار السورية.

  • Syrien, der Tempel des Gottes Baal in der Oase von Palmyra, bevor sein Allerheiligstes, die Cella, vom sogenannten Islamischen Staat gesprengt wurde (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    معبد الإله بعل

    كان معبد الإله بعل الذي مضى على تشييده نحو 2000 عام أحد أفضل المعابد المحفوظة في واحة تدمر، لكن غرفته الداخلية "تسيلا" وقعت ضحية لهمجية "الدولة الإسلامية"، إذ نسفها التنظيم بالمتفجرات عام 2015. تعود الصورة إلى عام 1963.

  • Syrien, Eingang zur Zitadelle von Aleppo (Sultan Kitaz)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قلعة حلب

    شُيدت قلعة حلب في القرن الثالث عشر الميلادي، وتُعد اليوم واحدة من أقدم القلاع في العالم، وهي مُدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1986. لكن الحرب الأهلية في سوريا تركت بصماتها المروعة على أسوارها وبعض أجزائها. وبعد انحسار خط الجبهة عنها بات بالإمكان زيارتها مجدداً.

  • Syrien, Sultaniyya-Moschee-Komplex, 13.Jh. - direkt vor der Zitadelle von Aleppo gelegen, während des Krieges stark zerstört. (Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst/E. Wirth)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    قبل الحرب

    وقبل المعارك الشرسة هكذا بدا محيط القلعة الشهيرة على مستوى العالم. خلال الحرب طال الدمار الكبير جامع السلطانية الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي وكان يقع أمام القلعة في حي الجلوم.

  • Syrien, der Basar in Aleppo, war mit seinen mehr als 1000 kleinen Läden das Herz der Stadt bis er durch den Krieg in Syrien stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. (Issam Hajjar)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    سوق حلب

    شكل سوق حلب بمتاجره الصغيرة التي تزيد على الألف قلب المدينة. لكن الحرب مرت من هنا أيضاً وأحرقت ودمرت بشدة الكثير منه. وما تزال الكثير من أجزاء السوق مدمرة حتى يومنا هذا.

  • Syrien, Aleppo: Blick über die Altstadt von Westen auf die Zitadelle (Peter Heiske)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    صورة من قبل الحرب

    تعود هذه صورة إلى عام 2001، عندما كانت قلعة حلب لا تزال سلمية وتطل شامخة على البلدة القديمة. وتظهر في الصورة مأذنة الجامع الكبير في المدينة.

  • Syrien, Aleppo: Der große Waqf-Komplex Ibshir Pasha (Nabil Kasbo)

    أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

    آثار الدمار

    أصبحت حلب رمزاً للحرب الأهلية في سوريا. وبات من الصعب التعرف على أجزاء كبيرة من المدينة ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. كما أُصيب وقف إبشير مصطفى باشا (يساراً) وحمام بهرام باشا (إلى اليمين) في حلب بشدة جراء القتال. تم التقاط هذه الصورة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.


 

مختارات

سوريا.. بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين ودمشق تكثف الهجوم على إدلب  

تنظيم "داعش" يعيش "لحظاته الأخيرة" بشرق سوريا؟  

منظمة تدعو إلى إنقاذ مئات الأطفال الأجانب بمخيمات في سوريا

دعت منظمة إنسانية دولية إلى مساعدة وإنقاذ أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلدا، يتوزعون على ثلاثة مخيمات في شمال شرقي سوريا، فروا مع عائلاتهم من المعارك ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وطالبت المنظمة دول هؤلاء باستعادتهم. (21.02.2019)  

أرشيف رقمي للأرث الثقافي في سوريا

منذ ست سنوات يعمل علماء ألمان وسوريون في برلين على جمع وثائق تتعلق بالكنوز الثقافية والطبيعية في سوريا، والتي تم تدمير الكثير منها في الحرب الأهلية. (01.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Belgien Brüssel - Federica Mogherini - Geir Pedersen Pressekonferenz

سوريا.. بروكسل تستضيف مؤتمر المانحين ودمشق تكثف الهجوم على إدلب 14.03.2019

عشية الذكرى الثامنة لانطلاق الاحتجاجات، تجتمع عشرات الدول في بروكسل للتعهد بتوفير تمويلات للسوريين المحتاجين. ميدانياً كثفت القوات السورية والروسية هجومهما على إدلب وقالت "قوات سوريا الديمقراطية" إنها تتقدم في الباغوز.

Algerien Ältestes Museum bei Massenprotesten zum Teil geplündert

تحليل: في أوج الحراك الجزائري "لابد من حل سلمي للأزمة" ! 09.03.2019

الجزائر، التي تشهد منذ فبراير/ شباط المنصرم احتجاجات حاشدة ضد ولاية خامسة للرئيس بوتفليقة، تقف على مفترق طرق يفرض على الجميع البحث عن مخرج سلمي للأزمة يمر عبر "احترام النظام الدستوري"، كما يرى خبير.

Kombibild - Ramtane Lamamra, Lakhdar Brahimi und Noureddine Bedoui

"المنقذون الثلاثة".. هل تنجح خطط بوتفليقة في تهدئة الشارع؟ 13.03.2019

محاولة جديدة من محيط بوتفليقة لتجاوز الأزمة عبر اختيار ثلاثة أسماء للإشراف على مرحلة انتقالية. فمن هم "المنقذون الثلاثة"؟ وهل كان اختيار المرادية لهم صائبا؟ وهل سينجحون في تهدئة الشارع الجزائري وقيادة المرحلة الانتقالية؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  