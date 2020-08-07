ثمانية تغيرات على جلدك تنبئك بأمراض في الكبد والأمعاء

تغير لون وشكل الجلد لا ينبئ بأمراض جلدية كالأكزيما وسرطان الجلد فحسب، بل ويكشف عن علل في الأعضاء الداخلية للجسم قد يكون بعضها خطير.
التفسير العلمي لذلك هو أن الجلد هو أكبر أعضاء الجسم وأي تغيير في عملية الأيض في الجسم لا بد أن تؤثر على أيض الجلد. هكذا فسر ينس تِسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان "BVDD"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية. وأجمل الطبيب الألماني أهم الأمراض الداخلية التي تظهر عوارضها على الجلد:
1. بقع حمراء مؤلمة على أسفل الساق والحُمامَى العَقِدَةُ(التهاب الخلايا الدهنية تحت الجلد) تشير إلى التهابات في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.
2. اضطرابات الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية تؤدي إلى الإصابة باليرقان (تصبغ الجلد وبياض العين باللون الأصفر).
3. الكبد الدهني والتهاب الكبد وتليفه تؤدي إلى العناكب الوعائية (الوحمة الوعائية): توسع للأوعية الدموية على شكل شبكة عنكبوت تحت سطح الجلد في القسم الأعلى من الجسم وفي البطن.
4. تؤدي الاضطرابات في عمل الأوعية إلى ظهور بقع حمراء على راحة اليد والإبهام.
5. اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (ارتفاع نسبة الدهون في الدم) تظهر على شكل نتوءات صغيرة على الجفون وأحياناً على شكل هالات سوداء حول العين.
6. الشواك الأسود وهي بقع بنية على الرقبة والحلق تؤشر إلى علة في مستوى السكر في الدم.
7. تلون الخدين والأنف باللون الأحمر-الأرجواني تؤشر إلى مرض المناعة الذاتية المعروف بالذئبة الحمامية.
8. نقاط دموية صغيرة في أسفل الساق تؤشر لوجود التهاب وعائي.
وينصح الطبيب الألماني ينس تِسمان بضرورة مراجعة طبيب الجلد عند ملاحظة أي تغير في الجلد لتشخيص الحالة فيما إذا كانت جلدية أو تحويل المريض للطبيب المختص عند الشك بمرض غير جلدي.
خ.س/ ص.ش
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قناع من الطين
يمكنكِ بسهولة شراء عبوة من تربة الأرض من الصيدلية أو محلات التجميل، وتخلطي المسحوق مع الماء الدافئ أو ماء نقع البابونج، لتصنعي منها قناعا تضعيه على وجهك ثم تزيليه بالماء.
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خل التفاح لقتل البكتيريا
يتميز خل التفاح بتأثيره المضاد للفطريات والبكتيريا. ويمكن خلط كمية منه بالماء ووضعها على قطنة، وتنظيف الأماكن التي تكثر بها الحبوب أو الرؤوس الداكنة في البشرة.
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الزنك لعلاج الحبوب
الزنك مادة جيدة لعلاج الحبوب ومشاكل البشرة، إذ أنه يجفف الحبوب، وينصح بوضع مرهم الزنك على المناطق المصابة في البشرة قبل النوم، وغسله في الصباح.
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استخدامات عديدة للبابونج
للبابونج استخدامات عديدة على البشرة، إذ يمكن غلي البابونج في الماء، واستخدام هذا المنقوع لغسل الوجه لعلاج الحبوب والتقرحات. كما يمكن وضع قطنة أو قطعة قماش في هذا الماء ووضعها على الوجه لبضع دقائق.
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العسل لنقاء البشرة
استخدام العسل مفيد لعلاج مشكلات عدم صفاء البشرة، إذ يمكن استخدامه في صورته الأولية أو أقنعة البشرة التي تحتوي على العسل.
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الخميرة ذات فوائد كبيرة
تعتبر الخميرة من أفضل المواد لعلاج الحبوب إذ أنها تساعد في التخلص من الخلايا الميتة. يمكن استخدام الخميرة على الوجه مباشرة أو الاستعانة بالمراهم التي تحتوي على المادة الفعالة للخميرة والموجودة في الصيدليات.
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استخدمي الليمون لكن بحذر!
يتسبب الليمون في تهييج البشرة، لذا يجب الحذر عند استخدامه. وينصح الخبراء بعصر قطرات من الليمون ثم وضع الطرف القطني لعود تنظيف الأذن في قطرات الليمون، ليُمسح بها على الأماكن المصابة في البشرة.
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الثوم غني بالمواد الفعالة
نظرا لاحتوائه على العديد من المواد الفعالة المفيدة للجلد ولعلاج الحبوب، ينصح بتقشير الثوم ثم وضعه على الجلد، لكن يجب قبل ذلك تنظيف الجلد بشكل جيد وغسله بالماء.
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المداومة على أقنعة الوجه
استعمال أقنعة الخيار أو الزبادي وغيرها من الأقنعة المرطبة للبشرة، من الأمور المهمة جدا في علاج عدم نقاء البشرة.
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حمام البخار
يمكن عمل حمام البخار بطريقة بسيطة في المنزل، عن طريق غلي الماء ثم وضع البابونج أو بضع قطرات من الزيت عليه وتغطية الوجه بمنشفة، ثم تعريض الوجه للبخار المنبعث من إناء الماء المغلي.
الكاتب: ابتسام فوزي/ف.ي