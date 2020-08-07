 ثمانية تغيرات على جلدك تنبئك بأمراض في الكبد والأمعاء | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 08.08.2020

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صحة

ثمانية تغيرات على جلدك تنبئك بأمراض في الكبد والأمعاء

أول من يدق ناقوس الخطر ليدلك على مرض في أعضائك الداخلية هو جلدك: التهاب الكبد الوبائي، الكبد الدهني، السكري، التهابات الأمعاء بأنواعها المختلفة وغيرها. فحص سريع لجلدك عند أخذ الحمام قد يوفر عليك الكثير من المعاناة.

فحص الجلد عند أي تغييرات في مظهره مسألة ضرورية

لا تهمل العلامات التي يرسلها لك جلدك

تغير لون وشكل الجلد لا ينبئ بأمراض جلدية كالأكزيما وسرطان الجلد فحسب، بل ويكشف عن علل في الأعضاء الداخلية للجسم قد يكون بعضها خطير.

مختارات

من الطرق الشائعة التي يتبعها الناس لمعالجة لسع البعوض المزعج الذي يسبب احمرار الجلد والشعور القوي بالحكة، تبريد موضع اللسعة عن طريق الثلج، غير أن تجارب أخرى قد أفادت أن رفع حرارة الإصابة أفضل من التبريد. ما السبب؟

الطفح الحراري من بين الأمراض التي تفسد على الكثيرين فرحة قدوم فصل الصيف، إذ غالباً ما يعاني أصحاب البشرة الحساسة بسبب هذا الطفح الجلدي، والذي يترافق مع ظهور بثور وحكة مزعجة. لكن هذه الطرق البسيطة والفعالة كفيلة بتجنبه.

سرطان الجلد من الأمراض المنتشرة بكثرة، لكن الأورام الجلدية يسهل علاجها عن طريق تدخل جراحي بسيط، شريطة اكتشافها بشكل مبكر. لكن غالبا ما توجد صعوبة في التمييز بين ورم الجلد الخبيث والشامات الحميدة.

التفسير العلمي لذلك هو أن الجلد هو أكبر أعضاء الجسم وأي تغيير في عملية الأيض في الجسم لا بد أن تؤثر على أيض الجلد. هكذا فسر ينس تِسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان "BVDD"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية. وأجمل الطبيب الألماني أهم الأمراض الداخلية التي تظهر عوارضها على الجلد:

1.   بقع حمراء مؤلمة على أسفل الساق والحُمامَى العَقِدَةُ(التهاب الخلايا الدهنية تحت الجلد) تشير إلى التهابات في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.

2.   اضطرابات الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية تؤدي إلى الإصابة باليرقان (تصبغ الجلد وبياض العين باللون الأصفر).

3.   الكبد الدهني والتهاب الكبد وتليفه تؤدي إلى العناكب الوعائية (الوحمة الوعائية): توسع للأوعية الدموية على شكل شبكة عنكبوت تحت سطح الجلد في القسم الأعلى من الجسم وفي البطن.

4.   تؤدي الاضطرابات في عمل الأوعية إلى ظهور بقع حمراء على راحة اليد والإبهام.

5.    اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (ارتفاع نسبة الدهون في الدم) تظهر على شكل نتوءات صغيرة على الجفون وأحياناً على شكل هالات سوداء حول العين.

6.   الشواك الأسود وهي بقع بنية على الرقبة والحلق تؤشر إلى علة في مستوى السكر في الدم.

7.   تلون الخدين والأنف باللون الأحمر-الأرجواني تؤشر إلى مرض المناعة الذاتية المعروف بالذئبة الحمامية.

8.   نقاط دموية صغيرة في أسفل الساق تؤشر لوجود التهاب وعائي.

وينصح الطبيب الألماني ينس تِسمان بضرورة مراجعة طبيب الجلد عند ملاحظة أي تغير في الجلد لتشخيص الحالة فيما إذا كانت جلدية أو تحويل المريض للطبيب المختص عند الشك بمرض غير جلدي.

خ.س/ ص.ش 

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    الكاتب: ابتسام فوزي/ف.ي


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