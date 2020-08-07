ثمانية تغيرات على جلدك تنبئك بأمراض في الكبد والأمعاء

تغير لون وشكل الجلد لا ينبئ بأمراض جلدية كالأكزيما وسرطان الجلد فحسب، بل ويكشف عن علل في الأعضاء الداخلية للجسم قد يكون بعضها خطير.

التفسير العلمي لذلك هو أن الجلد هو أكبر أعضاء الجسم وأي تغيير في عملية الأيض في الجسم لا بد أن تؤثر على أيض الجلد. هكذا فسر ينس تِسمان من جمعية أطباء الجلد الألمان "BVDD"، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية. وأجمل الطبيب الألماني أهم الأمراض الداخلية التي تظهر عوارضها على الجلد:

1. بقع حمراء مؤلمة على أسفل الساق والحُمامَى العَقِدَةُ(التهاب الخلايا الدهنية تحت الجلد) تشير إلى التهابات في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي وداء كرون.

2. اضطرابات الكبد أو التهاب الكبد الوبائي أو تليف الكبد أو احتقان القنوات الصفراوية تؤدي إلى الإصابة باليرقان (تصبغ الجلد وبياض العين باللون الأصفر).

3. الكبد الدهني والتهاب الكبد وتليفه تؤدي إلى العناكب الوعائية (الوحمة الوعائية): توسع للأوعية الدموية على شكل شبكة عنكبوت تحت سطح الجلد في القسم الأعلى من الجسم وفي البطن.

4. تؤدي الاضطرابات في عمل الأوعية إلى ظهور بقع حمراء على راحة اليد والإبهام.

5. اضطرابات التمثيل الغذائي للدهون (ارتفاع نسبة الدهون في الدم) تظهر على شكل نتوءات صغيرة على الجفون وأحياناً على شكل هالات سوداء حول العين.

6. الشواك الأسود وهي بقع بنية على الرقبة والحلق تؤشر إلى علة في مستوى السكر في الدم.

7. تلون الخدين والأنف باللون الأحمر-الأرجواني تؤشر إلى مرض المناعة الذاتية المعروف بالذئبة الحمامية.

8. نقاط دموية صغيرة في أسفل الساق تؤشر لوجود التهاب وعائي.

وينصح الطبيب الألماني ينس تِسمان بضرورة مراجعة طبيب الجلد عند ملاحظة أي تغير في الجلد لتشخيص الحالة فيما إذا كانت جلدية أو تحويل المريض للطبيب المختص عند الشك بمرض غير جلدي.

خ.س/ ص.ش