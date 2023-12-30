ثلثا الألمان لا يثقون بقدرة الحكومة على إيجاد حل لملف اللجوء

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، نُشِرَتْ السبت، أن أكثر من ثلثي مواطني البلاد لا يثقون في قدرة الحكومة الائتلافية على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بملف الهجرة واللجوء فيما تشهد أعداد طالبي اللجوء ارتفاعا ملحوظا.

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أجراه معهد "يوغوف" لقياس الرأي نُشِرَتْ نتائجه اليوم السبت (30 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن أكثر من ثلثي مواطني البلاد لا يثقون في قدرة الحكومة الائتلافية على إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بملف الهجرة.

وأجرى المعهد الدراسة لصالح صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية التي تصدر غدا الأحد، وتبين أن نحو 69% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم لا يثقون "على الإطلاق" أو "إلى حد ما" في قدرة الحكومة على إيجاد مثل هذه الحلول.

في المقابل، قال 23% ممن شملهم الاستطلاع إنهم يثقون "إلى حد ما" أو "بشكل كامل وتام" في الحكومة فيما يتعلق بهذا الأمر، بينما أجاب نحو 9% من المشاركين في الاستطلاع بـ "لا أعرف".

وأجرى المعهد الاستطلاع في الفترة بين 15 و19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وشمل أكثر من 2000 شخص.

يذكر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلب لجوء إلى ألمانيا في الفترة بين يناير/ كانون الثاني حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضيين وصل إلى قرابة 305 ألف شخص بارتفاع بنسبة نحو 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات الألمانية اتفقوا خلال قمة لجوء في الشهر الماضي على توزيع تكاليفاللاجئين واتخاذ إجراءات لتقليص الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا.

كما تعتزم الحكومة الألمانية دراسة ما إذا كان من الممكن تنفيذ إجراءات اللجوء في دول آمنة من خارج أوروبا.

وكان هندريك فوست رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان والعضو البارز في الجزب الديمراطي المسيحي، حزب المستشارة السابقة أننغيلا ميركل، اقترح مؤخرا عقد اجتماع قمة آخر عنقضية الهجرة في أوائل 2024.

ع.أ.ج/ أ ح (د ب أ)