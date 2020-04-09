ثلثا الألمان راضون عن إدارة الحكومة لأزمة كورونا

أظهر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نشرت نتائجه اليوم السبت (11 نيسان/ أبريل 2020) أن ثلثا الألمان يشعرون بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا، وجاء رأي 66 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إيجابيا بشأن استجابة الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.

وشكل هذا زيادة في نسبة التأييد منذ آخر استطلاع أجرى قبل أسبوعين، والذي أعطى خلاله 54 بالمئة من المستطلعة آراؤهم رأيا إيجابيا. وتراجعت نسبة الذين أعربوا عن عدم رضاهم من 38 بالمئة إلى 27 بالمئة في نفس الفترة الزمنية.

ومثل العديد من الدول، اتخذت ألمانيا إجراءات غير مسبوقة لوقف تفشي الفيروس. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا يوم الأربعاء المقبل بشأن إمكانية تخفيف القيود أم لا. وشمل الاستطلاع 2045 شخصا، خلال الفترة بين 7 و9 نيسان/أبريل الجاري.

وأظهر مؤشر جامعة جونز هوبكنزو صباح اليوم السبت أن عدد المصابين في ألمانيا اليوم بلغ 122.171، شفي منهم 53.913 شخصاً، فيما توفي 2736 شخصا بالفيروس في عموم البلاد.

م.م/ ع.ج (د ب أ)