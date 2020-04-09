 ثلثا الألمان راضون عن إدارة الحكومة لأزمة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 11.04.2020

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أخبار

ثلثا الألمان راضون عن إدارة الحكومة لأزمة كورونا

وفقا لاستطلاع للرأي، أعرب ثلثا الألمان عن شعورهم بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). فيما تجاوز عدد الإصابات في ألمانيا 122 ألف حسب مقياس جون هوبكنز.

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أظهر استطلاع أجراه معهد "يوغوف" بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نشرت نتائجه اليوم السبت (11 نيسان/ أبريل 2020) أن ثلثا الألمان يشعرون بالرضا عن إجراءات إدارة الأزمة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لمكافحة فيروس كورونا، وجاء رأي 66 بالمئة ممن شاركوا في الاستطلاع إيجابيا بشأن استجابة الحكومة الألمانية بقيادة المستشارة أنغيلا ميركل.

مختارات

 وشكل هذا زيادة في نسبة التأييد منذ آخر استطلاع أجرى قبل أسبوعين، والذي أعطى خلاله 54 بالمئة من المستطلعة آراؤهم رأيا إيجابيا. وتراجعت نسبة الذين أعربوا عن عدم رضاهم من 38 بالمئة إلى 27 بالمئة في نفس الفترة الزمنية.

ومثل العديد من الدول، اتخذت ألمانيا إجراءات غير مسبوقة لوقف تفشي الفيروس. ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارا يوم الأربعاء المقبل بشأن إمكانية تخفيف القيود أم لا. وشمل الاستطلاع 2045 شخصا، خلال الفترة بين 7 و9 نيسان/أبريل الجاري.

وأظهر مؤشر جامعة جونز هوبكنزو صباح اليوم السبت أن عدد المصابين في ألمانيا اليوم بلغ 122.171، شفي منهم 53.913 شخصاً، فيما توفي 2736 شخصا بالفيروس في عموم البلاد.

م.م/ ع.ج (د ب أ)

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    نتعرض يومياً لسيل من الأخبار المخيفة عن فيروس كورونا، ما قد يتسبب في حالة من القلق والضيق. إذا سمحت لهذه الأفكار السلبية بالسيطرة عليك، فسيزداد الوضع سوءاً. لذلك ننصحك أن تحاول الاستمتاع بالوقت طالما أنه ليس أمامك بديل آخر.

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    نشكو جميعاً من انشغالنا الدائم بالعمل وعدم وجود الوقت الكافي لممارسة هواياتنا أو التمتع بقراءة كتاب شيق. الآن جاءتنا الفرصة لذلك! اقرأ كتاباً عن دول أو أماكن تتمنى زيارتها لتكون مستعداً لعطلتك الحقيقية بعد انتهاء أزمة كورونا.

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    إذا اضطررت لإلغاء رحلتك هذا العام، تستطيع التمتع بعطلة افتراضية عن طريق الأفلام الوثائقية أو برامج الرحلات حول العالم في التلفاز أو شبكة الإنترنت. كما تستطيع أيضاً مشاهدة أفلام شيقة لها علاقة بالسفر والترحال.

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    أفضل ما في العطلات هو قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ففي ظل الحياة اليومية المزدحمة بالعمل والمسؤوليات لا نجد الوقت الكافي للعائلة. العزل المنزلي هذه الفترة يعد فرصة جيدة للقيام ببعض الأنشطة مع الأسرة مثل الألعاب أو مشاهدة الأفلام أو مجرد التحدث و الضحك سوياً.

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    لا تفعل شيئاً!

    تعود معظمنا على الانشغال بالعمل، حتى نسينا متعة الاسترخاء وتقدير الأشياء الصغيرة من حولنا. أفضل ما في العطلة هو البعد عن ضغوط الحياة والاستمتاع بالوقت، فمن حقك أيضاً أن تجلس ولا تفعل شيئاً سوي أن تستمتع بالهدوء والسكينة. إعداد: إليزابيت يورك فون فارتنبورغ/ س.ح


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