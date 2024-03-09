ثلاثية لكين.. بايرن ميونخ يكتسح ماينز بثمانية أهداف

قاد هاري كين فريقه بايرن ميونيخ لفوز ساحق على ماينز بثمانية أهداف سجل هو ثلاثة منها. وبذلك يحقق كين رقما قياسيا جديدا في "بوندسليغا" وليقلص الفريق البافاري، حامل اللقب، الفارق مع باير ليفركوزن المتصدر إلى سبع نقاط.

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز وهزمه بنتيجة 8 / 1 ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، اليوم السبت (التاسع من مارس/ آذار 2024).

وتقدم بايرن ميونخ بهدفين سجلهما هاري كين وليون غرويتسكا في الدقيقتين 13 و19، بينما قلص نديم أميري الفارق للضيوف بهدف في الدقيقة 31.

وفي الوقت بدل الضائع أضاف هاري كين الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينهي العملاق البافاري الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف لهدف.

وفي الشوط الثاني عزز بايرن ميونخ تفوقه بخمسة أهداف أخرى سجلها توماس مولر وجمال موسيالا وسيرجي غنابري وهاري كين وليون غرويتسكا في الدقائق 47 و61 و66 و70 و92.

وأصبح كين، المنضم لبايرن مطلع الموسم مقابل 100 مليون يورو من توتنهام هوتسبير، أول لاعب يسجل هدفين على الأقل في ثماني مباريات مختلفة في أول موسم له في الدوري الألماني.

كما عادل رقم أوفه زيلر القياسي لأكبر عدد من الأهداف في أول موسم له في الدوري الألماني مسجلا 30 هدفا حتى الآن.

وأحرز قائد إنجلترا هدفين أيضا في الفوز 3-صفر على لاتسيو في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ليحجز بايرن مكانا في دور الثمانية.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق إلى سبع نقاط مع باير ليفركوزن صاحب الصدارة الذي يلعب غدا الأحد ضد فولفسبورغ.

أما ماينز تجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

تجاوز لايبزيغ خيبة أمله بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالفوز على دارمشتات بنتيجة 2 / صفر. صورة من: Maja Hitij/Getty Images

وفي مواجهات أخرى أقيمت بنفس التوقيت، تجاوز فريق لايبزيغ خيبة أمله بالخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد بالفوز على ضيفه دارمشتات بنتيجة 2 / صفر.

وسجل هدفي لايبزيغ توماس إشيروود لاعب دارمشتات "بالخطأ في مرماه" وكريستوف بومغارتنر في الدقيقتين 3 و50. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 46 نقطة ليقفز للمركز الرابع بينما تجمد رصيد دارمشتات عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

كما فاز أوغسبورغ بصعوبة على ضيفه هايدنهايم بهدف سجله جيفري في الدقيقة 22. ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن، بينما يقبع هايدنهايم في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

في المقابل تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه كولن (كولونيا) بنتيجة 3/3 ليتراجع للمركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، بينما اقتنص كولن نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، رويترز)