ثلاثة هرمونات توازنها مهم من أجل إنقاص الوزن

تلعب الهرمونات دورًا كبيرا في صحتنا العامة، وينصح الخبراء بضرورة الانتباه لتوازن افراز هرمونات معينة في جسمنا من أجل تحقيق النجاح في عملية فقدان الوزن، وبدون هذه الخطوة سيكون انقاص الوزن غير مجديا.

من أجل إنقاص الوزن بشكل مستدام وصحي، يؤكد خبراء التغذية أن ثلاثة هرمونات يجب أن تكون في توازن لتحقيق النجاح في عملية فقدان الوزن. في هذا السياق، تلعب الهرمونات دورًا حاسمًا في تحكم الجسم بالشهية والشعور بالشبع بحسب ما نشر موقع فت فورفن الألماني والذي يعنى بالمواضيع الصحية ومشاكل التغذية.

كما تؤثر الهرمونات أيضًا على مستويات الإجهاد وتخزين الدهون. دعونا نلقي نظرة أعمق على هذه الهرمونات وكيف يمكن تحقيق التوازن الصحيح لتحقيق نجاح دائم في فقدان الوزن.

هرمون الإجهاد (الكورتيزول)

يلعب هرمون الكورتيزول دورًا هامًا في حماية الجسم من المخاطر، ولكن تفاقم إفرازه بشكل دائم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون وضعف بناء العضلات. يتعين علينا عدم دفع الجسم إلى إفراز الكورتيزول بشكل مستمر. والطريقة الأمثل تكون بعدم تعريض جسمنا للإرهاق المستمر. فنقص النوم والإجهاد الوظيفي والتوتر كلها أمور تجعل من إفراز الكورتيزول في جسمنا ضروريا.

يخطئ البعض بالخلط بين الكورتيزول والكوروتيزون وهما مختلفان تماما.فالكورتيزول هو اسم هرمون الستيرويد الذي تفرزه الغدد الكظرية الموجودة أعلى كل كلية عند إطلاقه في مجرى الدم.

هرمون الجوع (الغريلين)

يتم إفراز هرمون الغريلين من طبقة المعدة والبنكرياس، ويؤثر على تنظيم الشهية. النوم غير الكافي يمكن أن يزيد من إفراز الغريلين، ما يؤدي إلى شعور بالجوع بشكل مستمر. تنظيم النوم وعدم السهر يوميا يقلل من إفراز هذا الهرمون وبالتالي سيقل احساسنا بالجوع، ما يؤدي تدريجيا إلى خسارة الوزن بشكل صحي.

هرمون الشبع (ليبتين)

يعرف هرمون الليبتين أيضًا باسم هرمون الشبع، حيث يُخزَّن في لأنه يتم تخزينه في الأنسجة الدهنية وبوجوده يشعر الجسم بعدم الحاجة للطعام. نقص النوم يؤدي إلى تقليل إفراز الليبتين، مما يجعل الشعور بالشبع يأتي ببطء.

التوازن هو الحل

لفقدان الوزن بشكل صحيح ودائم، يجب تجنب إفراز الكورتيزول بشكل مستمر والحفاظ على مستويات إفراز هرمون الجوع (الغريلين) منخفضة، بينما يجب الحفاظ على مستويات هرمون الشبع (الليبتين) على مستوى عال. الرياضة المنتظمة، النوم الكافي، وتناول طعام متوازن يلعبون دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التوازن.

رغم أهمية النظام الغذائي والنشاط البدني في فقدان الوزن، إلا أن التوازن الصحيح لهرمونات الجسم يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق النجاح الدائم. من خلال فهم دور الكورتيزول، الغريلين، والليبتين، يمكن أن يكون لديك تأثير إيجابي على استراتيجيات فقدان الوزن والحفاظ على الصحة العامة.

بحسب موقع مجلة فوكوس من المهم أيضا تناول الأطعمة الغنية بالألياف للسيطرة على الجوع والشبع كما يجب تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالبروتين لبناء العضلات وبالتالي تحفيز عملية التمثيل الغذائي لديك، من أجل مساعدة الجسم على انقاص الوزن بصورة سليمة، كما أن المشي وممارسة الرياضة يعد عاملا فعالا للجسم لتنشيط الدورة الدموية وتحسين عملياته الحيوية ومنها حرق الدهون والهضم الجيد.

ع.أ.ج