ثلاثة نجوم يسدلون الستار عن مسيرتهم الكروية

مع إسدال الستار عن أغلب الدوريات الكبرى في عالم الساحرة المستديرة، تكون مسيرة بعد النجوم الكبار قد وصلت إلى نهايتها، في ظل توقعات بأن تستمر علاقة هؤلاء النجوم مع كرة القدم، لكن من جوانب آخرى على غرار عالم التدريب والعمل الإداري داخل الأندية.

المايسترو تشافي

أعلن المايسترو تشافي هيرنانديز رسمياً اعتزاله كرة القدم نهاية هذا الموسم. تشافي الذي تلقبه الجماهير بـ "المايسترو" عاش لحظات ذهبية مع فريقه السابق برشلونة، وتوج معه بعدة ألقاب محلية وقارية في أكثر من مرة.

واشتهر تشافي بتمريراته المتقنة للغاية، والتي عجزت دفاعات أقوى الفرق عن التعامل معها، كما أن الدولي الإسباني السابق كان يتمتع بقدرة كبيرة على الاحتفاظ بالكرة، وذلك رغم محاولات الفرق المنافسة الحصول عليها.

وعلى المستوى الدولي، فاز تشافي هيرنانديز بكأس الأمم الأوروبية (2008، 2012) مع المنتخب الإسباني ولقب كأس القارات، وكذلك كأس العالم سنة 2010 في مونديال جنوب إفريقيا، إذ كان المايسترو واحداً من صناع الملحمة الإسبانية. أما آخر فريق لعب له تشافي، فهو السد القطري. ويُتوقع أن يتجه المايسترو الإسباني إلى عالم التدريب قريباً.

صاحب القفاز تشيك

سيكون نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال وتشيلسي يوم الأربعاء (29 مايو/أيار 2019) آخر مباراة في مسيرة حارس "المدفعجية" بيتر تشيك، الذي يُعتبر واحداً من أحسن حراس المرمى في السنوات الأخيرة.

وتألق بيتر تشيك كثيراً أثناء حمله قميص فريق تشيلسي من 2004 حتى 2015، حيث فاز الحارس التشيكي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أربع مرات، ومسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي مرة واحدة.

ومن المنتظر أن يعود بيتر تشيك إلى فريقه السابق تشيلسي عقب نهاية الموسم، لكن هذه المرة كمدير رياضي للفريق، وفق ما أشارت إليه تقارير صحفية سابقة.

بيتر تشيك.

الهداف فان بيرسي

بدوره، أسدل المهاجم روبن فان بيرسي الستار عن مسيرته الحافلة بالكثير من الأرقام المميزة، فقد توهج الدولي الهولندي السابق بشكل لافت للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان مصدر رعب للعديد من الحراس.

وبدأ فان بيرسي مسيرته كلاحب محترف في صفوف فريق فينورد روتردام الهولندي، لينتقل بعدها إلى "البريميرليغ" عبر بوابة فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وحمل الدولي الهولندي السابق قميص "المدفعجية" لمدة 8 سنوات. وانتقل فان بيرسي بعدها إلى مانشستر يونايتد، حيث قضى مع "الشياطين الحمر" 3 مواسم ناجحة للغاية، وسجل عدة أهداف حاسمة.

وفي سنة 2015، حط فان بيرسي الرحال في الدوري التركي، إذ حمل قميص فنربخشة لمدة عامين ونصف، ليعود مجدداً إلى فينورد روتردام وينهي مسيرته الكروية هناك. وعُرف عن روبن فان بيرسي حاسته التهديفية الكبيرة أمام المرمى، وتسجيله للأهداف من زوايا تبدو صعبة للوهلة الأولى.