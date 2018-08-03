 ثلاثة مرشحين لخلافة مودريتش في ريال مدريد! | عالم الرياضة | DW | 07.08.2018

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عالم الرياضة

ثلاثة مرشحين لخلافة مودريتش في ريال مدريد!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد وضع ثلاثة لاعبين، من أجل خلافة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي اقترب من الرحيل بشكل كبيرعن "الميرنغي" في فترة الانتقالات الصيفية، واللعب بقميص فريق إنتر ميلان الإيطالي.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/D. Martinez)

صورة من الأرشيف.

يبدو أن قصة لوكا مودريتش مع فريق ريال مدريد قد وصلت إلى فصلها الأخير، لاسيما بعد تحقيق الساحر الكرواتي كل الألقاب الممكنة مع "الميرنغي"، وصعوده إلى منصة التتويج بشكل شبه دائم في السنوات الأخيرة.

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أرجع كثيرون انتقال رونالدو إلى يوفنتوس إلى العلاقة المتدهورة مع رئيس النادي الملكي والتكريم الذي لقيه رونالدو من جماهير يوفنتوس حينما سجل هدفا تاريخيا في مرمى بوفون. لكن صحيفة إسبانية كشفت بعدا جديدا في عملية الانتقال. (06.08.2018)

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ويُدرك "الأبيض الملكي"، أن مودريتش (32 عاماً) يرغب في الرحيل عن القلعة المدريدية، والانتقال إلى فريق إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل خوض تجربة احترافية في الدوري الإيطالي، الذي بدأ يُغري أبرز نجوم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي هذا الصدد، أشار موقع "سبورت" الفرنسي أن رادار فريق ريال مدريد، يرصد ثلاثة لاعبين من أجل التعاقد مع واحداً منهم، لتعويض رحيل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "سبورت"، أن نجم وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش (28 عاماً)، يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لخلافة مودريتش، وأضاف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد سيدفع ما بين 70 إلى 100 مليون يورو، لإقناع "السيدة العجوز" بالتخلي عن الدولي البوسني.

وتابع الموقع الفرنسي، أن لاعب فريق لاتسيو الإيطالي سيرجي سافيتش (23 عاماً)، يقتحم أيضا أجندة ريال مدريد، إذ يُعد الدولي الصربي هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، فيما يُوكد موقع "ترانسفر ماركت" أن قيمة سافيتش المالية تبلغ الآن حوالي 90 مليون يورو.

أما اللاعب الثالث، الذي يسعى "ريال مدريد" للتعاقد معه لتعويض رحيل مودريتش المُرتقب، فهو متوسط ميدان باريس سان جيرمان ماركو فيراتي (25 عاماً)، حيث تصل قيمة الدولي الإيطالي المالية حوالي 70 مليون يورو.

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  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

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  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

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    راموس والتعطش الدائم للنجاح

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  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

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