ثلاثة مرشحين لخلافة مودريتش في ريال مدريد!

يبدو أن قصة لوكا مودريتش مع فريق ريال مدريد قد وصلت إلى فصلها الأخير، لاسيما بعد تحقيق الساحر الكرواتي كل الألقاب الممكنة مع "الميرنغي"، وصعوده إلى منصة التتويج بشكل شبه دائم في السنوات الأخيرة.

ويُدرك "الأبيض الملكي"، أن مودريتش (32 عاماً) يرغب في الرحيل عن القلعة المدريدية، والانتقال إلى فريق إنتر ميلان في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل خوض تجربة احترافية في الدوري الإيطالي، الذي بدأ يُغري أبرز نجوم الساحرة المستديرة، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي هذا الصدد، أشار موقع "سبورت" الفرنسي أن رادار فريق ريال مدريد، يرصد ثلاثة لاعبين من أجل التعاقد مع واحداً منهم، لتعويض رحيل الدولي الكرواتي لوكا مودريتش عن ريال مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع "سبورت"، أن نجم وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش (28 عاماً)، يأتي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين لخلافة مودريتش، وأضاف الموقع الفرنسي أن ريال مدريد سيدفع ما بين 70 إلى 100 مليون يورو، لإقناع "السيدة العجوز" بالتخلي عن الدولي البوسني.

وتابع الموقع الفرنسي، أن لاعب فريق لاتسيو الإيطالي سيرجي سافيتش (23 عاماً)، يقتحم أيضا أجندة ريال مدريد، إذ يُعد الدولي الصربي هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، فيما يُوكد موقع "ترانسفر ماركت" أن قيمة سافيتش المالية تبلغ الآن حوالي 90 مليون يورو.

أما اللاعب الثالث، الذي يسعى "ريال مدريد" للتعاقد معه لتعويض رحيل مودريتش المُرتقب، فهو متوسط ميدان باريس سان جيرمان ماركو فيراتي (25 عاماً)، حيث تصل قيمة الدولي الإيطالي المالية حوالي 70 مليون يورو.