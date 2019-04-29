ثلاثة لاعبين أفارقة يحرزون لقب هداف الدوري الإنجليزي

أحرز لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي التي يتم منحها لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم مع السنغالي ساديو ماني زميله في صفوف الفريق الأحمر، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال ليصبح لقب هداف المسابقة العريقة أفريقيا خالصا.

وتصدر صلاح وأوباميانغ وماني قائمة هدافي البطولة برصيد 22 هدفا لكل منهم، ليتفوقوا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز ماني هدفين خلال فوز فريقه ليفربول 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للمسابقة اليوم الأحد (12 مايو 2019)، فيما سجل أوباميانغ هدفين أيضا في فوز فريقه أرسنال 3 / 1 على مضيفه بيرنلي.

في المقابل، اكتفى أجويرو بتسجيل هدف وحيد في فوز مانشستر سيتي، الذي توج لقب الدوري الانجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، بعد فوزه بـ 4 / 1 على مضيفه برايتون.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي الممتاز على تقاسم الجائزة حال تساوي لاعبين أو أكثر في عدد الأهداف المسجلة، دون النظر إلى عدد الأهداف المصنوعة أو نسبة المشاركة في المباريات.

م.أ.م/ ع.خ ( د ب أ)