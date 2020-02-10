 ثلاثة رجال يتنافسون على خلافة ميركل | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.02.2020

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سياسة واقتصاد

ثلاثة رجال يتنافسون على خلافة ميركل

فيما أعلنت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنغريت كرامب -كارنباور، كما أنغيلا ميركل قبلها، عدم النية للترشح لمنصب المستشارية، يطرح التساؤل: من بوسعه شغل المنصب؟ لحد الآن هناك ثلاثة رجال يستعدون لخوض المعركة.

ثلاثي لاشيت وميرتس وشبان يتنافس على منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي

ثلاثي لاشيت وميرتس وشبان يتنافس على منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي

الحزب المسيحي الديمقراطي يعاني من أكبر أزمة في تاريخه. فقد أعلنت أنغريت كرامب ـكارنباو  منذبعد 14 شهرا فقط تخليها عن رئاسة الحزب وبالتالي الترشح لمنصب المستشارية، فيما أكد منافسيها في خريف 2018 على رئاسة الحزب أنهما سيترشحان مجددا. ويتعلق الأمر بوزير الصحة ينس شبان من الجناح المحافظ للحزب ورئيس كتلة حزبي الاتحاد المسيحي السابق، فريدريش ميرتس الذي تطغى عنده النبرة الاقتصادية السياسية. كما أن رئيس وزراء ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا، أرمين لاشيت له تطلعات وطموحات، وهو شخص وفي قديم لأنغيلا ميركل. كما يتم تداول اسم رئيس وزراء ولاية سليزفيش هولشتاين، دانييل غونتر الذي لم يكشف بعد عن موقفه. ومن المرشحين أيضا رئيسا وزراء بفاريا ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي، ماركوس زودير.

ولا توجد إلى حد الآن مرشحات من النساء لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، فيما برزت ثلاثة أسماء من الرجال لهم فرصة لخلافة أنغريت كرامب كارنباور ينحدرون جميعهم من ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا.

منافسة قوية في نوفمبر بين هذا الثلاثي على منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي

منافسة قوية في نوفمبر بين هذا الثلاثي على منصب رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي

 

ينس شبان

"هل الحزب المسيحي الديمقراطي حديث بما فيه الكفاية لمستشار مثلي؟" هكذا كانت إحدى عناوين صحيفة شعبية ألمانية، في إشارة إلى ينس شبان وهو مثلي الجنس ومتزوج منذ 2017 من رجل. ومن يعتقد بأن الميول الجنسي للرجل البالغ من العمر 39 عاما ينسجم منمع رؤية ليبرالية للعالم سيكون جانب الصواب. شبان يمثل قيم محافظة. ففي سياسة اللجوء والهجرة شدد شبان بعد 2015 على تغيير في النهج. وفي النقاش حول ما يُسمى بالحد الأقصى للاجئين ولم الشمل العائلي دافع عن تقليص إضافي.

وفي يوليو 2017 قال شبان في مقابلة صحفية إن من يأتي من المجال الثقافي العربي "إلينا" يكون "في الغالب متسما بخلق جنسي معقد بسبب عدم مساواة النساء ورفض اليهود أو المثليين". كما أكد أنه يجب على المهاجرين أن يتعلموا من جديد الحياة في مجتمع منفتح ومتحرر، وإلا فإن المجتمع الألماني يخاطر بأن يصبح "معاديا للسامية ومعاديا للمثليين  وذكوري ومنحاز للعنف" أكثر من ذي قبل. ومنذ أن أصبح ينس شبان وزيرا للصحة، فإنه يعمل جاهدا للتألق كرئيس لهذا القطاع، وبالتالي فإنه يعمل جاهدا من أجل تولي مهام أكبر. ومن تم هو لا يصرح بكلمة انتقادية تجاه الرؤساء، وحتى في النقاشات خارج مجاله السياسي يبقى في الأثناء متحفظا.

فريدريش ميرتس

رجل القانون والاقتصاد يحمل آمال الساسة الاقتصاديين داخل الحزب المسيحي الديمقراطي وكذلك المحافظين الذين باتيرون في نهج أنغيلا ميركل لبيرالية وديعة. وعلى غرار شبان يُعد ميرتس منتقدا شغوفا لسياسة اللجوء المنتهجة من قبل ميركل وسيعمل على تشديد قانون اللجوء. ومساندوه يأملون منه أن يحيي القيم المدنية المحافظة التي دافع عنها سابقا الحزب المسيحي الديمقراطي. وفي هذه الفترة تألق ميرتس البالغ من العمر 64 عاما مساره المهني وظل طوال سنتين رئيسا للكتلة المسيحية في البرلمان قبل أن تبعده أنغيلا ميركل في 2002 من هذا المنصب. وفي 2009 غادر ميرتس البرلمان وانتقل إلى القطاع الخاص. 

وهو يُعد خطيبا لامعا وبات أكثر ظهورا في الآونة الأخيرة في المناسبات العامة، ويفضل الاعتناء بموضوعات سياسية خارجية كبيرة ويظهر كرجل دولة. وفي خطاب أخير ألقاه في يناير أيد ميرتس إقامة تحالف وثيق بين الأوروبيين والولايات المتحدة. " هناك في العالم شركاء تجاريون مثل جمهورية الصين الشعبية وروسيا، لكننا لا نتقاسم مع هذه البلدان قيمنا حول حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التدين وباقي الحقوق المدنية"، كما قال ميرتس. "في هذا وجب علينا التوافق مع بلدان أوروبا، وهذه الأسس لدساتيرنا نتقاسمها ـ ليس بسبب ترامب بل بالرغم من ترامب ـ دوما مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أرمين لاشيت الوفي للمستشارة أنغيلا ميركل

أرمين لاشيت الوفي للمستشارة أنغيلا ميركل

أرمين لاشيت

تحفظ رئيس وزراء ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا في 2018 في الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، وذلك بغية عدم التأثير على فرص أنغريت كرامب ـكارنباور التي يتشابه معها في الخط السياسي. ويُعد الرجل البالغ من العمر 58 عاما من الأوفياء لأنغيلا ميركل التي دافع عنها خلال أزمة اللجوء في 2015 وكذلك فيما بعد.

وحتى 2010 ظل لاشيت وزيرا للاندماج في أكبر ولاية من حيث عدد السكان في المانيا. وتماشيا مع موقفه الليبرالي في سياسة الأجانب والاندماج باشر هذه المهمة  بشكل متمايز، ما شكل شوكة في أعين الدوائر المحافظة داخل الحزب المسيحي الديمقراطي. ودافع لاشيت عدة مرات على الاعتراف رسميا بالاسلام كمكون للمجتمع الألماني على المسيحية واليهودية. وعلى عكس ينس شبان وفريدريش ميرتس يُعتبر أرمين لاشيت "مستعدا للدخول في تحالفات" ليس فقط مع الحزب الليبرالي الذي يحكم معه في تحالف في ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا، بل أيضا مع الخضر. وفي السياسة الأمنية هو يمثل خطا متشددا، وهو يترك المجال مفتوحا لوزير الداخلية في ولايته لمكافحة الجرائم، كما أنه أنشأ لجنة حكومية تحمل اسم "مزيد من الأمن لرينانيا الشمالية ووستفاليا".

زابينه كينكارتس/ م.أ.م

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