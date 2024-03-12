ثلاثة أندية تلمع في أعين توماس توخل فما هي؟

يبدو أن توماس توخل مدرب بايرن ميونيخ لن ينتظر طويلا لخوض تجربة كروية جديدة بداية من الموسم القادم. المُدرب الألماني وضع ثلاثة أندية نُصب أعينه، ويميل بشدة إلى دوري يُعد الأفضل والأقوى في العالم.

مع قرب إسدال الستار عن الموسم الكروي الحالي، بدأ الحديث بقوة عن مستقبل بعض اللاعبين والمدربين في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. إذ تسعى الفرق الكروية إلى تعزيز صفوفها بلاعبين ومدربين، يعيدون قطار الفريق إلى سكته الصحيحة، أو يواصلون حصد المزيد من الألقاب.

ويُعد توماس توخل المدرب الحالي لفريق بايرن ميونيخ من الأسماء المطروحة بقوة في عالم التدريب، فالمدرب الألماني الشهير سيغادر بايرن ميونيخ نهاية الموسم الحالي بسبب سوء نتائج الفريق البافاري، وإمكانية خروجه خاوض الوفاض هذا الموسم.

ولا يبدو أن توماس توخل سينتظر كثيرا من أجل خوض تجربة كروية جديدة، فقد كشفت صحيفة "ذا صن" أن توماس توخل يستهدف العودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وربما من بوابة فريقه السابق تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن توخل لا يستبعد بالمرة العودة إلى تشيلسي، حيث يضع النادي اللندني نصب عينه. يُشار إلى أن توماس توخل قدم مستويات رائعة مع تشيلسي، لكنه تعرض للإقالة بسبب سوء النتائج.

ولفتت "ذا صن" أن توخل لديه رغبة كبير في العودة إلى الدوري الإنجليزي، إذ يعتقد أن مشروعه الكروي هناك لم يكتمل بعد.

وتابعت "ذا صن" أن توخل مهتم أيضا بتدريب فريق مانشستر يونايتد خلفا لتين هاغ المُتوقع إقالته نهاية الموسم الحالي، لاسيما مع استحواذ السير جيم راتكيلف رئيس شركة "إنيوس" على ربع أسهم مانشستر يونايتد.

ولا يعيش مانشستر يوناتيد أحسن أحواله هذا الموسم، وتبدو فرصة "الشياطين الحمر" في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا صعبة للغاية. وتعقد جماهير الفريق آمالا عريضة على السير جيم راتكيلف، من أجل ضخم دماء جديدة في الفريق، والعودة به إلى منصات التتويج.

وأشارت "ذا صن" أن توماس توخل يرغب في يوم من الأيام تدريب فريق برشلونة الإسباني، الذي يبحث بدوره عن مدرب جديد خلفا لتشافي هيرنانديز الراحل عن الفريق نهاية الموسم