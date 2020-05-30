 ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها تحت مجلى المطبخ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.08.2020

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منوعات

ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها تحت مجلى المطبخ

يدفع ضيق مساحة المطبخ بعض الناس إلى تخزين عدة مواد تحت مجلى المطبخ، ومن دون الانتباه إلى خطورة بعض هذه المواد على صحتهم. ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ.

ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ. تعرف عليها

ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ. تعرف عليها

الحرص على نظافة المطبخ من الأمور الضرورية في كل منزل، ففي هذا المكان يتم إعداد الطعام وربما تناوله أيضاً. وبسبب ضيق مساحة المطبخ، يعتمد الكثير من الناس على تخزين عدة أشياء دفعة واحدة في أماكن معينة في المطبخ على غرار مجلى المطبخ، ما قد يلحق الضرر بصحتهم.

وتشير مجلة "فرويندنين" الألمانية أن هناك ثلاثة أشياء لا يجب الاحتفاظ بها بالمرة تحت مجلى المطبخ.

المواد الكيميائية الصلبة

أوضحت مجلة "فرويندنين" أن يجب دائما تخزين تخزين مواد التنظيف، التي تحتوي على مواد كيميائية صلبة بأمان، مضيفة أنه عادة ما يتم فتح الدرج الموجود أسفل مجلى المطبخ عدة مرات في اليوم. زيادة على أن خطر سقوط المواد الكيميائية وتسربها مرتفع جدًا.

وأشار نفس المصدر أنه من الأفضل، تخزين مواد التنظيف المحتوية على مواد كيميائية صلبة في مكان آخر غير مجلى المطبخ، خاصة وأنه لا يتم استعمالها بشكل يومي للتنظيف.

منتجات قابلة للاحتراق

بصفة عامة، احرص على عدم تخزين أي مواد قابلة للاحتراق في المطبخ. ويمكن التعرف على هذه المنتجات بسهولة من خلال رمز النار الصغيرالموجود عليها. ويستحسن الاحتفاظ بهذه المواد في مكان آمن وبعيد عن أشعة الشمس، حسب ما ذكرت مجلة "فرويندنين".

مناشف الأواني

لفت نفس المصدر أنه من العملي جداً أن تتواجد مناشف الأواني  بالقرب من مجلى المطبخ، إلا أنه يفضل الاحتفاظ بها في مكان بعيد نوعاً ما، لأنه في حال وضع مناشف الأواني مباشرة تحت مجلى المطبخ فإن ذلك قد يؤدي إلى تكون الجراثيم فوقها، ونقلها بالتالي إلى باقي الأواني عند استعمالها في وقت لاحق.

ر.م/ع.ش

  • Eine Frau wäscht sich ihre Hände

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    اسمع لأمك!

    عندما كنا صغاراً، اعتدنا سماع: يجب غسل اليدين قبل تناول الطعام! وهذه الجملة هي القاعدة الذهبية الأولى التي تنطبق قبل إعداد الطعام أيضاً. الأمر في غاية الأهمية، إذ قد تنتقل الجراثيم إلى وجبة العائلة بأكملها أثناء الطهي. ويستغرق غسل اليدين الصحيح حوالي 30 ثانية. انتبه! يجب فرك الأصابع والفراغات والأظافر جيداً بالصابون.

  • Zerbrochenes Ei

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مرة واحدة ليست كافية

    ولكن لا يعني ذلك أن تغسل يديك قبل إعداد الطعام فقط، بل أثناء الطهي أيضاً. كلما لمست يداك اللحوم النيئة، الأسماك، البيض، أو الفضلات. وإلا فإنك ستواجه خطر نقل الجراثيم من هذه الأطعمة إلى غيرها- مثلاً غلى الخس أو الطماطم التي تقدم غير مطهية.

  • Eine Frau schneidet Gemüse

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    واحد للحوم، وآخر للخضروات

    لتجنب انتقال الجراثيم، يجب عدم تقطيع اللحوم النيئة بنفس الأدوات التي تستخدمها للأطعمة الأخرى. بشكل خاص ألواح التقطيع والسكاكين. يجب تخصيص لوح وسكين خاصة للحوم النيئة وأخرى للخضروات. أو يجب تنظيفها في غسالة الصحون قبل إعادة استخدامها لقطع الخضروات.

  • Nahaufnahme eines Schneidebretts

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    موطن للبكتيريا

    ما يبدو صغيراً بالنسبة لنا، قد يشكل عالماً بأكمله بالنسبة للبكتيريا. فمسببات الأمراض دقيقة للغاية. ما يشبه الخدش، يشكل بالنسبة للسالمونيلا "عدوى بكتيرية" مركزاً ضخماً. بطبيعة الحال يصعب تنظيف الألواح الخشبية الصلبة، وإذا كان سطح لوح التقطيع ممزّقاً جدًاً، يجب عليك شراء قطعة جديدة.

  • Spüllappen

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    إسفنجات التنظيف

    تعد إسفنجات وفرش غسل الأطباق من أكثر الأماكن التي تتجمع فيها الجراثيم. وللحفاظ على نظافتها يجب غسلها بالماء الساخن بعد كل استخدام ثم تخزينها حتى تجف. ولا ينبغي استخدام الإسفنجة لأكثر من بضعة أيام. إذ يجب استبدالها أو غليها في الغسالة بدرجة حرارة لا تقل عن 70 درجة.

  • Ein Stapel Geschirrtücher

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    مناشف الصحون

    نفس الأمر بالنسبة لمناشف الصحون. يجب أن تجفف جيداً دائماً بعد الاستخدام، وتستبدل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام قماشة الصحون في تنظيف اللحوم النيئة أو مسح البروتينات. وينصح باستخدام اللفائف الورقية للمطبخ وتجاهل الأوراق المستخدمة.

  • Innenansicht eines Kühlschranks

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    تنظيف الثلاجة

    تكاد لا تتكاثر معظم الكائنات الحية الدقيقة في درجات حرارة تقل عن 7 درجات مئوية. لذا يجب تخزين الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة - اللحوم والأسماك والبيض في أبرد المناطق. ومن المهم جداً أن يتم تنظيف الثلاجة أيضاَ بانتظام لمنع تشكل المستعمرات الجرثومية.

  • Huhn mit Ratatuille

    قواعد ذهبية للحفاظ على نظافة المطبخ والتخلص من الجراثيم

    الحرارة كقاتل جرثومي

    هناك طريقة مؤكدة لقتل مسببات الأمراض وهي الحرارة. يجب طهي اللحوم والأسماك والبيض جيداً. هذا يعني أنه يجب تسخين الجزء الداخلي من الطعام إلى أكثر من 70 درجة لمدة دقيقتين على الأقل. ويجب أن تغسل السلطة والأعشاب والخضروات والفواكه التي تؤكل نيئة بشكل جيد أيضاً. صوفي فاغنر/ ريم ضوا.


 

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