ثلاثة أسباب وراء توهج شالكه

جذب فريق شالكه الألماني الأنظار بقوة في الآونة الأخيرة، ففي أقل من أسبوع واحد فقط استطاع الفريق الأزرق أن يكتسح بادربون بخماسية في عقر داره، ويحقق انتصاراً ثميناً على ماينز العنيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.
ويحتل شالكه حالياً المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وتفصله فقط ثلاث نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ. ويلاحظ أن نسق شالكه يتصاعد من مباراة إلى آخرى، ففي وقت وجيز للغاية بدأت تظهر لمسة المدرب دافيد فاغنر على الفريق.
صلابة دفاعية
في الموسم الماضي، اهتزت شباك شالكه 55 مرة وكان من ضمن قائمة الفرق، التي تعاني كثيراً على مستوى الخط الخلفي، إلاّ أن الأمر تغير تماماً هذا الموسم مع المدرب فاغنر، الذي يولي أهمية كبيرة للدفاع.
وبلغة الأرقام تلقت شباك شالكه الآن خمسة أهداف في خمس مباريات، وهو ما يعد معدلاً جيداً للغاية، حيث ظل المدرب فاغنر وفياً لفلسفته الكروية بالاعتماد على أربعة مدافعين عوضاً عن خطة ثلاثة مدافعين، والتي كان يعتمد عليه المدرب السابق دومينيك توديسكو، حسب موقع "شبورت" الألماني.
أمين حارث يصول ويجول في بداية هذا الموسم مع فريقه شالكه.
توهج حارث
يعيش أمين حارث فترة ذهبية برفقة فريق شالكه. فمن مباراة لأخرى يواصل الدولي المغربي، خطف الأنظار بمستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر، ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في "البوندسليغا".
وانفجر "الساحر" حارث بشدة في مباراة بادربون، فقد نجح في تسجيل ثنائية مميزة. كما أنه قاد شالكه إلى تحقيق فوز ثمين على ماينز، وذلك بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة. ويستفيد الدولي المغربي من ثقة المدرب فاغنر، الذي يراهن على حارث من أجل خلخلة دفاعات الخصوم وإلحاق الهزيمة بها.
ويمتلك أمين حارث الحافز من أجل مواصلة التألق في هذا الموسم، فقد مر الدولي المغربي بفترة صعبة للغاية في الموسم الماضي سواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، فضلاً على أنه كان بين اللاعبين، الذين كان مستقبلهم غامضاً مع شالكه.
روح عالية
مر شالكه بمشاكل عديدة في الموسم الماضي وكان في فترة من فترات "البوندسليغا" من الفرق المهدد بالنزول إلى القسم الثاني، إلاّ أن شالكه يبدو هذا الموسم في حلة جديدة للغاية، خاصة مع التغيرات التي شهدتها تشكيلة الفريق بقيادة المدرب دافيد فاغنر.
واستطاع دافيد فاغنر إخراج أفضل ما في جعبة لاعبيه، ودفعهم دائماً إلى تقديم الأفضل فوق المستطيل الأخضر، إذ يمتلك فاغنر قدرة مميزة على تحفيز لاعبيه، الذين يلعبون بروح عالية للغاية ويقاتلون بشدة في كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.
ويبدو أن شالكه عازم على محو خيبة أمل الموسم الماضي، وإنهاء الموسم في مراكز متقدمة تخول له لعب في المسابقات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
سبعة أندية بمدرب جديد
تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة
من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
80 مليون يورو رقم قياسي
ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد
المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا
لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين
صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.
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أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020
كلاوديو بيتزارو في سن الـ41
المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش