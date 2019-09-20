 ثلاثة أسباب وراء توهج شالكه | عالم الرياضة | DW | 23.09.2019

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عالم الرياضة

ثلاثة أسباب وراء توهج شالكه

يبدو أن فريق شالكه عازم بقوة على تجاوز كبوة الموسم الماضي والذهاب بعيدا هذا الموسم في "البوندسليغا". الفريق الأزرق أطاح نتيجة وأداء بأكثر من خصم ويواصل نسقه التصاعدي من مباراة تلو الآخرى. ثلاثة أسباب وراء تألق شالكه.

Deutschland Bundesliga FC Schalke 04 - FSV Mainz 04 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

يواصل شالكه نسقه التصاعدي من مباراة تلو الآخرى.

جذب فريق شالكه الألماني الأنظار بقوة في الآونة الأخيرة، ففي أقل من أسبوع واحد فقط استطاع الفريق الأزرق أن يكتسح بادربون بخماسية في عقر داره، ويحقق انتصاراً ثميناً على ماينز العنيد في اللحظات الأخيرة من المباراة.

ويحتل شالكه حالياً المركز الخامس برصيد 10 نقاط، وتفصله فقط ثلاث نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ. ويلاحظ أن نسق شالكه يتصاعد من مباراة إلى آخرى، ففي وقت وجيز للغاية بدأت تظهر لمسة المدرب دافيد فاغنر على الفريق.

صلابة دفاعية

في الموسم الماضي، اهتزت شباك شالكه 55 مرة وكان من ضمن قائمة الفرق، التي تعاني كثيراً على مستوى الخط الخلفي، إلاّ أن الأمر تغير تماماً هذا الموسم مع المدرب فاغنر، الذي يولي أهمية كبيرة للدفاع.

وبلغة الأرقام تلقت شباك شالكه الآن خمسة أهداف في خمس مباريات، وهو ما يعد معدلاً جيداً للغاية، حيث ظل المدرب فاغنر وفياً لفلسفته الكروية بالاعتماد على أربعة مدافعين عوضاً عن خطة ثلاثة مدافعين، والتي كان يعتمد عليه المدرب السابق دومينيك توديسكو، حسب موقع "شبورت" الألماني.

Fußball Bundesliga Amine Harit (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

أمين حارث يصول ويجول في بداية هذا الموسم مع فريقه شالكه.

توهج حارث

يعيش أمين حارث فترة ذهبية برفقة فريق شالكه. فمن مباراة لأخرى يواصل الدولي المغربي، خطف الأنظار بمستواه الرائع فوق المستطيل الأخضر، ومساعدة فريقه على تحقيق الفوز والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في "البوندسليغا".

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دفع الغضب بأحد مشجعي نادي شالكه الألماني إلى الذهاب إلى مركز للشرطة وتقديم شكوى على حكم مباراة الفريق التي خسرها أمام بايرن ميونيخ، إذ حرم الحكم شالكه من ضربتي جزاء على الأقل، فما كانت التهمة؟ (28.08.2019)

بعدما سجل ثنائية مميزة في شباك بادربورن ضمن مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، بدأت تتكشف الآن بعض أسباب توهج نجم شالكه المغربي أمين حارث. الدولي المغربي كان له حديث خاص مع مدرب الفريق فاغنر واتفق معه على صفقة خاصة. (20.09.2019)

وانفجر "الساحر" حارث بشدة في مباراة بادربون، فقد نجح في تسجيل ثنائية مميزة. كما أنه قاد شالكه إلى تحقيق فوز ثمين على ماينز، وذلك بتسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة. ويستفيد الدولي المغربي من ثقة المدرب فاغنر، الذي يراهن على حارث من أجل خلخلة دفاعات الخصوم وإلحاق الهزيمة بها.

ويمتلك أمين حارث الحافز من أجل مواصلة التألق في هذا الموسم، فقد مر الدولي المغربي بفترة صعبة للغاية في الموسم الماضي سواء داخل المستطيل الأخضر وخارجه، فضلاً على أنه كان بين اللاعبين، الذين كان مستقبلهم غامضاً مع شالكه.

روح عالية

مر شالكه بمشاكل عديدة في الموسم الماضي وكان في فترة من فترات "البوندسليغا" من الفرق المهدد بالنزول إلى القسم الثاني، إلاّ أن شالكه يبدو هذا الموسم في حلة جديدة للغاية، خاصة مع التغيرات التي شهدتها تشكيلة الفريق بقيادة المدرب دافيد فاغنر.

واستطاع دافيد فاغنر إخراج أفضل ما في جعبة لاعبيه، ودفعهم دائماً إلى تقديم الأفضل فوق المستطيل الأخضر، إذ يمتلك فاغنر قدرة مميزة على تحفيز لاعبيه، الذين يلعبون بروح عالية للغاية ويقاتلون بشدة في كل مباراة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

 ويبدو أن شالكه عازم على محو خيبة أمل الموسم الماضي، وإنهاء الموسم في مراكز متقدمة تخول له لعب في المسابقات الأوروبية سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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