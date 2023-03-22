ثلاثة أسباب وراء الشعور بالتعب الشديد

شعور بالإرهاق، التثاؤب ورغبة متواصلة في النوم. قد تكون هذه بعض أعراض التعب الشديد، والتي تكون إشارة واضحة على حاجة الجسم إلى الراحة. وتظهر هذه الأعراض ربما بين الفينة والآخرى وبشكل مفاجئ، وهو ما يطرح بعض التساؤلات عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك.
وهناك مجموعة من العوامل وراء الشعور بالتعب الشديد على غرار: قلة النوم، اتباع نظام غذائي غير صحي، قلة التمارين الرياضية الإجهاد وغيرها. لكن في حال كان الشخص يعاني من تعب شديد يحدث بشكل مفاجئ وذلك رغم تمتعه بقسط وافر في النوم، فقد تكون هناك ثلاثة أسباب ربما وراء ذلك، وفق ما أوردته مجلة "فيتال" الألمانية.
أولا: نقص المغذيات
يحتاج جسم الإنسان إلى نظام غذائي صحي حتى يقوم بدوره على أكمل وجه، ويساعده في القيام بمهمات الحياة اليومية بشكل سلس وطبيعي. وقد يكون نقص المغذيات سببا في الشعور بالتعب الشديد، لاسيما نقص الحديد وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.
لذلك، ينصح بإجراء فحص دم وطلب المشورة الطبية في حال استمر التعب الشديد رغم حصول الشخص على عدد كاف من ساعات النوم.
ثانيا: الحساسية
ترى مجلة "فيتال" أن الحساسية من بين الأسباب وراء الشعور بالتعب الشديد، إذ أن أعراض الحساسية كسيلان الأنف والحكة ومشاكل التنفس تؤثر على جودة حياة المصاب بها. وتؤدي ردات الفعل التحسسية إلى الشعور بالتعب الشديد. كما أن أدوية مضادة للحساسية وما يطلق عليها بمضادات الهيستامين قد تتسب أيضا في الشعور بالتعب الشديد.
ثالثا: انقطاع النفس النومي
أيضا، قد يكون انقطاع النفس النومي من بين الأسباب وراء المعاناة من الشعور بالتعب الشديد. ويشير موقع "مايو كلينيك" إلى أن انقطاع النفس النومي "اضطراب خطير في النوم يسبب توقف التنفس"، ويشعر المصاب به بالتعب الشديد "حتى بعد النوم للية كاملة".
ومن بين أعراض انقطاع النفس النومي هناك: الشخير بصوت مرتقع، الأرق، جفاف الفم عند الاستيقاظ، الصداع الصباحي وغيرها، وفق نفس المصدر.
لذلك، يجب دائما اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة متنوعة وغنية بالفيتامينات، وشرب كميات كافية من الماء يوميا، وممارسة الرياضة، والتمتع بقسط وافر من النوم. وفي حال تكرر الشعور بالتعب الشديد، ينصح بزياة الطبيب في أقرب وقت ممكن.
ر.م/ أ.ح
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
خلل في الغدة الدرقية
تفرز الغدة الدرقية هرمونات تنظم عملية الاستقلاب، وعند الإصابة بقصور في الغدة الدرقية، ينخفض تركيز ثلاثي يودوثيرونين والثيروكسين، ما يؤدي بدوره إلى انخفاض النبض ويدفع للشعور بالتعب. حتى فرط نشاط الغدة الدرقية يشعر بالتعب، إذ يدفع الخلايا لاستهلاك المزيد من الأكسجين وينتج عن ذلك زيادة في خفقان القلب. ولذا ينصح خبراء الصحة لدى الشعور الدائم بالتعب التوجه للطبيب للتأكد من سلامة الغدة الدرقية.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص الحديد
يعد نقص الحديد أحد أسباب الشعور الدائم بالتعب، وينتج عن ذلك الإصابة بفقر في الدم، ما يعيق كريات الدم الحمراء عن نقل الكمية الكافية من الأكسجين إلى كافة خلايا الجسم، وينتج عن ذلك شعور دائم بالتعب وقلة في التركيز. وللتغلب على نقص الحديد ينصح خبراء التغذية بتناول السبانخ والبقوليات واللحوم، فضلا عن تناول الأغذية التي تحتوي على فيتامين "C" إذ تعزز امتصاص الحديد في المعدة والأمعاء.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
تناول أدوية الحساسية
يعاني البعض من مشكلة الحساسية تجاه الغبار في المنزل، ما يدفعهم لتناول الأدوية لتخفيف آثار الحساسية، وغالبا ما تكون هذه الأدوية هي مضادات الهيستامين. صحيح أن هذه الأدوية تقلل من تأثير الحساسية، لكنها تتركز في الخلايا العصبية في الدماغ وتدفع للشعور بالتعب. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يعانون من الحساسية بتناول الأدوية قبل النوم، علما أن تأثير أدوية الحساسية يختلف وفقا لمكوناتها.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص السوائل
توصل باحثون من كلية الطب في جامعة بنسلفينيا، إلى أن شرب كميات قليلة من السوائل في اليوم يؤثر بشكل سلبي على النوم. وحصل الباحثون على هذه النتائج بعد تحليل بيانات لـ4500 شخص شاركوا في الاختبار. ووجدوا أن النوم و تناول السوائل يرتبطان بعلاقة يمكن وصفها بـ"حلقة مفرغة"، أي من لا يشرب كافيا أثناء النهار ينام سيئا والعكس صحيح. و يوصي خبراء الصحة بشرب مالا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميا.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
مرضى السكري
يساعد هرمون الأنسولين الخلايا في الجسم على امتصاص الغلوكوز من الدم وتحويله إلى الطاقة اللازمة للجسم. إلا أن هذه العملية الحيوية تكون غير ممكنة لدى المصابين بالسكري من النمط الثاني، ما يدفع مرضى السكري للشعور بالتعب والخمول. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يشعرون بخمول ونعاس أثناء النهار بالتوجه إلى الطبيب لإجراء اختبارات الدم اللازمة والتأكد من عدم الإصابة بالسكري.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
قلة الحركة
تؤكد العديد من الدراسات أن قلة الحركة تدفع للشعور بالتعب. إحدى هذه الدراسات أجريت عام 2012 من قبل "كوشران كولابوراسييون" وهي شبكة ألمانية مستقلة من الأطباء والباحثين. وشارك في الدراسة حوالي 4000 مريض بالسرطان. ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية يمكن أن تخفف من التعب والخمول المرتبطة بمرض السرطان، ما يعني أن الرياضة أو حتى التنزه في الهواء الطلق كفيل بالتخلص من الشعور الدائم بالتعب والنعاس.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
نقص في فيتامين "B12"
ينتج عن نقص فيتامين B12 في الجسم، فقر في الدم. وغالبا ما يكون ذلك مصحوبا بأعراض مثل التعب وقلة التركيز وشحوب في البشرة. وبما أن فيتامين B12 يكثر في المنتجات الحيوانية، فإن النباتيين هم أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين B12. وللحصول على الكم الكاف من هذا الفيتامين ينصح خبراء التغذية بتناول سمك السالمون والبيض والجبن، أما النباتيين فعليهم تناول الأعشاب البحرية والملفوف.
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أسباب تجعلك تشعر بالتعب نهاراً رغم النوم جيدا ليلاً
شرب القهوة
تعد القهوة من المشروبات التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية. ويعود ذلك إلى الكافيين، لكن الكثير من عشاق القهوة ينسون أن تأثير القهوة قد يستمر لعدة ساعات، ما يعني أن شرب القهوة بعد الظهر قد يمتد مفعوله حتى المساء ويؤثر بدوره على النوم. لذا ينصح خبراء الصحة أولئك الذين يظهر تأثير القهوة لديهم بعد عدة ساعات من شربها بالاكتفاء بشرب القهوة صباحا فقط.
الكاتب: د.ص/DW