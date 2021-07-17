ثقافة ومجتمع

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قضايا ثقافية واجتماعية ألمانية وعربية وعالمية
تشكل السعفة الذهبية التي تمنح في ختام كل دورة من دورات مهرجان "كان" السينمائي، جائزة يطمح لها سينمائيون كثر حول العالم. في دورة 2021 ابتسمت السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية الشابة جوليا دوكورنو عن فيلمها "تيتان".
بعد الكشف عن إجراءات إيطالية لإرسال طالبي لجوء من مكان إقامتهم إلى سفن الحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا، أعربت منظمة إيطالية عن مخاوفها الكبيرة من هذه التصرفات.
أفاد تقرير أوروبي بانخفاض واضح في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر تركيا، بينما تراجعت ثقافة الترحيب التركية في وجه الكثير من اللاجئين السوريين. تقريرعن معاناة عائلة تخشى مستقبلا قاتما لأطفالها في اسطنبول.
مع انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة السمراء، بدأ بعض الأفارقة في ارتداء الكمامات الطبية لحماية الأنف والفم، ولكن هناك عادات لباس في ثقافات إفريقية كثيرة تعتمد تغطية الرأس والوجه لحمايتهما.
هل التوابيت المكتشفة بالقرب من الأقصر بالفعل "مثيرة"، هذا ما يجب ترقبه، كما يقول عالم المصريات في بون لودفيغ مورينتس. لكن المؤكد هو أن ثقافة الموت لدى المصريين القداماء توحي لنا بالكثير حتى يومنا هذا.
تفاصيل عالية الدقة، تأخذ الألباب وتقف أمامها مذهولاً...الواقعية المفرطة في العالم العربي تواجه عراقيل كثيرة. وفنانون عرب يتحدثون عن معاناتهم في سبيل تحقيق أحلامهم وإبداعاتهم الفنية.
أثارت إجازة أيام الحيض التي بادرت بمنحها شركة خاصة لموظفاتها أثناء دوراتهن الشهرية الكثير من الجدل وفجرت الحديث عن المسموح وغير المسموح به في المجتمع المصري.
في رسالة مجهولة المصدر، ربما قادمة من إسرائيل، تم توجيه مطالب للحكومة الألمانية بوقف الدعم لمنظمات غير حكومية مثل "الخبز للعالم" إلى جانب وقف دعم المتحف اليهودي في برلين. فما هي الأسباب وراء هذه المطالب؟
لم يكن من السهل على صلاح عمو "تجاوز عتبة ألم اللجوء"، لكن الحياة بالنسبة للفنان السوري لن تتوقف، بل وحتى إنه بدأ يبني جسرا بين ثقافة بلده الأم سوريا ووطنه الجديد النمسا، من خلال مشاريع عديدة.
الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس.
فنانون عرب يقيمون معرضا فنيا في مدينة كولونيا من أجل التعريف بالثقافة العربية. المعرض قدم للألمان فرصة مختلفة للتعرف على ثقافة طغت عليها صور الحرب التي تتناقلها وسائل الإعلام.
ليس العنف أمرا جديدا في العالم، لكن ثورة الهواتف المحمولة باتت تفضح ما يجري. آخر الأمثلة من المغرب الذي يعيش غليانا بعد اعتداء أشخاص على شابة بمبرّرات "دينية"، في أسلوب يؤكد استمرار ثقافة "شرع اليد" أو "قانون الغاب".
تغري ظروف العيش الكثير من الأسر لإنجاب أبناء في ألمانيا، لكن بالنسبة لأطراف الزواج المختلط، تشكّل تنشئة الأبناء تحديا حقيقياً، خاصة عندما يتشبث كل طرف من الزوجين بإيصال ثقافة بلاده إلى ابنه.
هل كانت العصور الوسطى موغلة في الجهل و"مظلمة" كما يظن الكثيرون؟ وكيف كانت هذه الحقبة خارج القارة الأوروبية؟
كيف نشأ الإسلام وما هي العوامل التاريخية التي ساعدت على انتشاره بهذه السرعة؟
انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب والأدباء من دول مختلفة، بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى.
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