ثقافة ومجتمع

وجهة نظر: العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة أو جنسية معينة

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس.