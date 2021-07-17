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ثقافة ومجتمع

قضايا ثقافية واجتماعية ألمانية وعربية وعالمية

Director Julia Ducournau holds the Palme d'Or for the film 'Titane' during the awards ceremony at the 74th international film festival, Cannes, southern France, Saturday, July 17, 2021. (AP Photo/Vadim Ghirda)

الفرنسية دوكورنو تفوز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان 17.07.2021

تشكل السعفة الذهبية التي تمنح في ختام كل دورة من دورات مهرجان "كان" السينمائي، جائزة يطمح لها سينمائيون كثر حول العالم. في دورة 2021 ابتسمت السعفة الذهبية للمخرجة الفرنسية الشابة جوليا دوكورنو عن فيلمها "تيتان".
Sept. 5 , 2020*** Migrants are embarked to the GNV Rhapsody ferry moored off Lampedusa island, Italy, Saturday, Sept. 5 , 2020. Italian officials have been hastily chartered ferries and put other measures into place to fight severe overcrowding at migrant centers on the tiny island of Lampedusa. (AP Photo/Mauro Seminara) |

إيطاليا تنقل مهاجرين إلى سفن بعد ثبوت إصابتهم بكورنا.. أين حقوقهم؟ 24.10.2020

بعد الكشف عن إجراءات إيطالية لإرسال طالبي لجوء من مكان إقامتهم إلى سفن الحجر الصحي قبالة السواحل الإيطالية، بعد ثبوت إصابتهم بكورونا، أعربت منظمة إيطالية عن مخاوفها الكبيرة من هذه التصرفات.
31.10.15 Muhammad, 19, syrischer Flüchtling in Istanbul am Bosporus; Copyright: DW/C. Roman

لاجئون سوريون في تركيا... بين رفض الأتراك وصدّ الأوروبيين 17.08.2020

أفاد تقرير أوروبي بانخفاض واضح في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر تركيا، بينما تراجعت ثقافة الترحيب التركية في وجه الكثير من اللاجئين السوريين. تقريرعن معاناة عائلة تخشى مستقبلا قاتما لأطفالها في اسطنبول.
Portrait eines Tuareg, Libyen, Afrika | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

حتى قبل كورونا ـ حماية الأنف والفم عادة إفريقية شائعة 11.05.2020

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة السمراء، بدأ بعض الأفارقة في ارتداء الكمامات الطبية لحماية الأنف والفم، ولكن هناك عادات لباس في ثقافات إفريقية كثيرة تعتمد تغطية الرأس والوجه لحمايتهما.
Egyptian archeologist open a wooden coffin belonging to a man in front Hatshepsut Temple at Valley of the Kings in Luxor on October 19, 2019. - Egypt revealed on Saturday a rare trove of 30 ancient wooden coffins that have been well-preserved over millennia in the archaeologically rich Valley of the Kings in Luxor. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) (Photo by KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

عالم ألماني: ثقافة الموت كانت جزءا من حياة قدماء المصريين 23.10.2019

هل التوابيت المكتشفة بالقرب من الأقصر بالفعل "مثيرة"، هذا ما يجب ترقبه، كما يقول عالم المصريات في بون لودفيغ مورينتس. لكن المؤكد هو أن ثقافة الموت لدى المصريين القداماء توحي لنا بالكثير حتى يومنا هذا.
Title : Landscape for (Ras Muhammad) 2018 Graphite pencils + medium charcoal + white ink Copyright: Artist Artist Mohamed Tarek Elmenyawie

تلهمك وتثير إعجابك...لوحات لا تلقى رواجاً عربياً 30.09.2019

تفاصيل عالية الدقة، تأخذ الألباب وتقف أمامها مذهولاً...الواقعية المفرطة في العالم العربي تواجه عراقيل كثيرة. وفنانون عرب يتحدثون عن معاناتهم في سبيل تحقيق أحلامهم وإبداعاتهم الفنية.
Women chant slogans as they gather to protest against sexual harassment in front of the opera house in Cairo June 14, 2014, after a woman was sexually assaulted by a mob during the June 8 celebrations marking the new president Abdel Fattah al-Sisi's inauguration in Tahrir square. Egypt has asked YouTube to remove a video showing the naked woman with injuries being dragged through the square after being sexually assaulted during the celebrations. Authorities have arrested seven men aged between 15 and 49 for sexually harassing women on the square after the posting of the video, which caused an uproar in local and international media. REUTERS/Asmaa Waguih (EGYPT - Tags: POLITICS CIVIL UNREST CRIME LAW)

إجازة الحيض ـ نساء مصر في مواجهة "ثقافة العيب" 04.04.2019

أثارت إجازة أيام الحيض التي بادرت بمنحها شركة خاصة لموظفاتها أثناء دوراتهن الشهرية الكثير من الجدل وفجرت الحديث عن المسموح وغير المسموح به في المجتمع المصري.

ARCHIV - 10.06.2014, Hessen, Frankfurt/Main: Ein Mann trägt eine Kippa mit eingearbeiteten israelischen und deutschen Fahnen. (zu dpa «Juden wollen Verein in der AfD gründen » vom 25.09.2018) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit Optimiert für mobile Angebote

هل تتدخل إسرائيل في السياسة الثقافية للحكومة الألمانية؟ 31.12.2018

في رسالة مجهولة المصدر، ربما قادمة من إسرائيل، تم توجيه مطالب للحكومة الألمانية بوقف الدعم لمنظمات غير حكومية مثل "الخبز للعالم" إلى جانب وقف دعم المتحف اليهودي في برلين. فما هي الأسباب وراء هذه المطالب؟
Salah Ammo, kurdischer syrischer Musiker, lebt als Flüchtling mit seiner Familie in Wien, Österreich.

صلاح عمو.. عندما يصبح الفنان اللاجئ جسراً بين وطنين 02.12.2018

لم يكن من السهل على صلاح عمو "تجاوز عتبة ألم اللجوء"، لكن الحياة بالنسبة للفنان السوري لن تتوقف، بل وحتى إنه بدأ يبني جسرا بين ثقافة بلده الأم سوريا ووطنه الجديد النمسا، من خلال مشاريع عديدة.
Budget 2017. PICTURE POSED BY MODEL File photo dated 09/03/15 of a shadow of a man with a clenched fist as a woman cowers in the corner. Chancellor Philip Hammond announced funding totalling £20 million to support the campaign against violence against women and girls during his budget speech. Issue date: Wednesday March 8, 2017. See PA story BUDGET Main. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire URN:30454932 |

وجهة نظر: العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة أو جنسية معينة 25.11.2018

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس.
Eröffnung der Arab-Art-Ausstellung

معرض الفن العربي في كولونيا..صور أخرى بعيدا عن الحرب 16.07.2018

فنانون عرب يقيمون معرضا فنيا في مدينة كولونيا من أجل التعريف بالثقافة العربية. المعرض قدم للألمان فرصة مختلفة للتعرف على ثقافة طغت عليها صور الحرب التي تتناقلها وسائل الإعلام.
Bildkombo Youtubevideo Morocco News Morocco News Am 31.05.2018 veröffentlicht Subject: group of young beat a woman and a man during Ramadan in Morocco. Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=IMp4tikUaZw

فيديو جديد بالمغرب.. الكاميرات تفضح عنف الشارع و"شرع" اليد! 01.06.2018

ليس العنف أمرا جديدا في العالم، لكن ثورة الهواتف المحمولة باتت تفضح ما يجري. آخر الأمثلة من المغرب الذي يعيش غليانا بعد اعتداء أشخاص على شابة بمبرّرات "دينية"، في أسلوب يؤكد استمرار ثقافة "شرع اليد" أو "قانون الغاب".
11.08.2013 Bildnummer: 60347681 Datum: 11.08.2013 Copyright: imago/Jens Jeske DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 11.08.2013: Eine muslimische Familie bei einem Gebet zum Ramadanfest in der Neuköllner Sehitlik-Moschee. Sehitlik Moschee Gesellschaft GER Religion xcb x0x 2013 quer child Kind Mädchen girl Frau Frauen Gebet beten pray prayer Gesellschaft society Glaube Religion Islam islamisch muslimisch Kopftuch headscarf scarf Migrant Migrantin Moslem muslim Muslima Muslimin quer horizontal Sehitlik Moschee mosque TuÌˆrken TuÌˆrkin tuÌˆrkisch turk turkish woman 60347681 Date 11 08 2013 Copyright Imago Jens Jeske DEU Germany Germany Berlin 11 08 2013 a Muslim Family at a Prayer to Ramadan in the Neuköllner Sehitlik Mosque Sehitlik Mosque Society ger Religion x0x 2013 horizontal Child Child Girl Girl Woman Women Prayer pray Pray Prayer Society Society Faith Religion Islam Islamic Muslim Headscarf headscarf scarf Immigrant Migrant Muslim Muslim Muslim Muslim horizontal horizontally Sehitlik Mosque Mosque Turkcell Turkish Woman

أطفال الزواج المختلط في ألمانيا.. تحديات اللغة والدين والثقافة 01.05.2018

تغري ظروف العيش الكثير من الأسر لإنجاب أبناء في ألمانيا، لكن بالنسبة لأطراف الزواج المختلط، تشكّل تنشئة الأبناء تحديا حقيقياً، خاصة عندما يتشبث كل طرف من الزوجين بإيصال ثقافة بلاده إلى ابنه.
Folge 14 der Sendung Crash Course Arabisc

كراش كورس بالعربي - الحلقة 14: العصور الوسطى .. هل كانت فعلاً مظلمة؟ 20.04.2018

هل كانت العصور الوسطى موغلة في الجهل و"مظلمة" كما يظن الكثيرون؟ وكيف كانت هذه الحقبة خارج القارة الأوروبية؟
Thumbnail Sendung Crash Course Arabic Folge 13 und

كراش كورس بالعربي - الحلقة 13: الإسلام وتحديات بناء إمبراطورية 13.04.2018

كيف نشأ الإسلام وما هي العوامل التاريخية التي ساعدت على انتشاره بهذه السرعة؟
(180329) -- BAGHDAD, March 29, 2018 (Xinhua) -- A man reads a book at the International Book Exhibition in Baghdad, Iraq on March 29, 2018. Iraq on Thursday inaugurated the first Baghdad International Book Exhibition after the defeat of the Islamic State (IS) militant group. The 10-day exhibition is held at the Baghdad International Fair under the slogan of We read to promote ourselves. (Xinhua/Khalil Dawood) (zjy) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

انطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب تحت شعار "نقرأ لنرتقي" 31.03.2018

انطلق معرض بغداد الدولي للكتاب هذا العام بمشاركة كبيرة من العراقيين في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مجموعة من الكتاب والأدباء من دول مختلفة، بينهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والروائية الكويتية بثينة العيسى.
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