شاع مصطلح "ثقافة الترحيب" في ألمانيا مع تدفق آلاف اللاجئين إليها وخروج آلاف الألمان لاستقبالهم في محطات القطارات وأمكنة أخرى. وقدمت مظاهر الترحيب باللاجئين صورة عن ثقافة التسامح في المجتمع الألماني.

في خريف عام 2015 استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان ومن بلدان أخرى. وكان ملفتا للنظر مدى التفهم الكبير من قبل الألمان لقدومهم. غير أن عدة أحداث في مقدمتها حوادث التحرش الجنسي في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة الميلادية 2015/2016 شكلت بداية للتحول من ثقافة الترحيب باللاجئين إلى الخوف منهم.