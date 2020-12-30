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ثقافة الترحيب

شاع مصطلح "ثقافة الترحيب" في ألمانيا مع تدفق آلاف اللاجئين إليها وخروج آلاف الألمان لاستقبالهم في محطات القطارات وأمكنة أخرى. وقدمت مظاهر الترحيب باللاجئين صورة عن ثقافة التسامح في المجتمع الألماني.

في خريف عام 2015 استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين والعراقيين والأفغان ومن بلدان أخرى. وكان ملفتا للنظر مدى التفهم الكبير من قبل الألمان لقدومهم. غير أن عدة أحداث في مقدمتها حوادث التحرش الجنسي في مدينة كولونيا الألمانية ليلة رأس السنة الميلادية 2015/2016 شكلت بداية للتحول من ثقافة الترحيب باللاجئين إلى الخوف منهم.

01.01.2016 **** dEin Mann wird am 01.01.2016 in Köln (Nordrhein-Westfalen) am Hauptbahnhof von Polizeibeamten abgeführt. In der Silvesternacht waren am Kölner Hauptbahnhof Frauen sexuell belästigt und augeraubt worden. Foto: Markus Böhm/dpa @ picture-alliance/dpa/M. Böhm

تداعيات أحداث ليلة رأس السنة في كولونيا قبل خمس سنوات 30.12.2020

مئات النساء تم التحرش بهن والاعتداء عليهن في ليلة رأس السنة في عام 2015/ 2016 في كولونيا. تلك الأحداث كان لها انعكاسات على مختلف المستويات، وقلبت ثقافة الترحيب باللاجئين رأسا على عقب، سيما مع استغلال بعض الأطراف لها.
31.10.15 Muhammad, 19, syrischer Flüchtling in Istanbul am Bosporus; Copyright: DW/C. Roman

لاجئون سوريون في تركيا... بين رفض الأتراك وصدّ الأوروبيين 17.08.2020

أفاد تقرير أوروبي بانخفاض واضح في أعداد المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر تركيا، بينما تراجعت ثقافة الترحيب التركية في وجه الكثير من اللاجئين السوريين. تقريرعن معاناة عائلة تخشى مستقبلا قاتما لأطفالها في اسطنبول.
ARCHIV - 06.02.2012, Griechenland, Nea Vyssa: Ein türkischer Wachturm ist hinter einem Hochsicherheitszaun an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei in Neva Vyssa, Evros, zu sehen. (zu Zwei deutsche Journalisten in Griechenland festgenommen vom 10.03.2018) Foto: Nikos Arvanitidis/ANA-MPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

وداعا ثقافة الترحيب- أنقرة تريد التخلص من اللاجئين السوريين 14.09.2019

يهدد الرئيس التركي اردوغان بإلغاء الصفقة حول اللاجئين مع الاتحاد الأوروبي، والسبب وراء هذه التهديدات يعود لتحديات السياسة الداخلية بحيث أن النبرة في أنقرة تجاه اللاجئين السوريين تغيرت بشكل واضح.
05.08.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: Menschen protestierten gegen eine AfD-Demonstration. Hunderte Menschen haben in Warnemünde für Vielfalt und gegen die AfD demonstriert. Hintergrund der Demo war eine von der AfD angemeldete Kundgebung gegen eine angebliche Islamisierung. Während der Demonstration wurde im Rahmen der Aktion Seebrücke eine Schweigeminute für die Opfer der im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtlinge eingelegt. Foto: Frank Hormann/dpa | Verwendung weltweit

دراسة- ثقافة الترحيب الألمانية لاتزال مفهوما حديث العهد 31.08.2019

تتصاعد احتجاجات الجناح اليميني المتطرف في ألمانيا ومعها استهداف المهاجرين بالعنف. هل انتهت ثقافة الترحيب في ألمانيا؟ دراسة صدرت عن مؤسسة "بيرتلسمان" كشفت حقائق أخرى عن مدى تمسك الألمان بهذه الثقافة.
Archiv 2015 dpatopbilder Unterstützter empfangen am 07.09.2015 weitere Flüchtlinge an einer Unterkunft in der ehemaligen Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne in Berlin mit Transparenten und Luftballons. Insgesamt 350 Flüchtlinge, die über die Balkanroute nach Europa gekommen sind, erreichten in der Nacht vom 06.09.2015 auf den 07.09.2015 die Flüchtlings-Unterkunft in Berlin-Spandau. Foto: Gregor Fischer/dpa | (c) picture-alliance/dpa/G. Fischer

اللاجئون في ألمانيا - من "ثقافة الترحيب" إلى "سياسة الترحيل" 19.04.2018

في خريف عام 2015، فتحت ألمانيا أبوابها للآلاف من اللاجئين. وكان تفهم الألمان لمآسي هؤلاء ملفتا جداً. إلا أن أحداثاً عديدة قلبت ثقافة الترحيب إلى مطالب بالترحيل. بالصور: محطات من السياسة الألمانية تجاه اللاجئين.
Eine Muslima mit Kopftuch holt in Freiburg ihre Kinder nach Unterrichtsschlusss von der Schule ab. Foto:Winfried Rothermel | Verwendung weltweit

مدينة بيرماسينس..من مد "الترحيب" إلى جزر "وقف الاستقبال" 08.04.2018

إعلان وقف قبول اللاجئين في مدينة بيرماسينس الألمانية، أعاد المدينة إلى دائرة الضوء، وخاصة أن "ثقافة الترحيب" باللاجئين كانت مميزة جدا في هذه المدينة. بيرماسينس ليست الوحيدة ، فما سبب تراجع "الترحيب" باللاجئين؟
25.01.2018, Brandenburg, Cottbus: Ein Polizeifahrzeug fährt an einer Haltestelle im Stadtzentrum vorbei. Nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen in Cottbus hat Oberbürgermeister Kelch (CDU) von Land und Bund mehr Unterstützung gefordert. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

اليمين المتطرف يوزع الغاز المهيج ضد اللاجئين في كوتبوس 01.02.2018

مدينة كوتبوس التي استقبلت أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بغيرها من دوائر ولاية براندنبورغ، باتت مسرحا لمواجهات متكررة بين شباب ألمان وسوريين، واليمين المتطرف يوزع الغاز المهيج وسط المدينة.

Symbolbild Die ehrenamtlichen Helferinnen Farhadi Farnaz (l. vorne) und Jasmin Dehmel unterhalten sich am 03.08.2016 in Dortmund (Nordrhein-Westfalen) mit Flüchtlingen aus Afghanistan während der Sprechstunde für Flüchtlinge organisiert durch Projekt Ankommen e.V.. Foto: Maja Hitij/dpa (zu dpa: «Studie zu Flüchtlingshelfern: Spontanhilfe wird professioneller» vom 04.08.2016) | Verwendung weltweit

بون- مشروع يمنح اللاجئين حق المشاركة في القرارات في أماكن إقامتهم 07.01.2018

مشروع في مدينة بون يدفع باللاجئين إلى المشاركة في اتخاذ القرارات داخل مراكز الإيواء حيث يسكنون. من "ثقافة الترحيب إلى ثقافة الانتماء وتحمل المسؤولية"، يصفه أحد القائمين على المشروع.

Außenansicht der AEO

ثقافة الترحيب باللاجئين في ألمانيا - الانتظار خلف أسلاك شائكة 17.12.2017

في مدينة بامبيرغ بشمال ولاية بافاريا بإمكان المرء رؤية الطريقة التي ستتم بها معاملة طالبي اللجوء مستقبلاً. تبدو التجربة مبشرة بالنجاح، بيّد أن ذلك لا يعني عدم وجود نواقص وعيوب، لا يقر بها القائمون على العمل بطيب خاطر.
7.12.2017**** The leader of the Social Democratic Party (SPD), Martin Schulz smiles after he delivered a speech during a party congress of Germany's Social Democrats in Berlin, on December 7, 2017. Germany's Social Democrats, who vowed to go into opposition after losing a September election to Chancellor Angela Merkel's conservatives, hold a party congress to plot the way forward and possibly join her in another coalition government after all. / AFP PHOTO / Odd ANDERSEN

زعيم الاشتراكيين: الحق في الحماية من الحرب والاضطهاد لا يعرف حدا أقصى 07.12.2017

في خطابه أمام المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قال زعيم الحزب مارتن شولتس إن حزبه يرفض وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين مشيرا إلى أن "الحق في الحماية من الحرب والاضطهاد لا يعرف حدا أقصى.
21.12.2015 NRW-Bauminister Michael Groschek (SPD, l.) und Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) machen am 21.12.2015 in Altena (Nordrhein-Westfalen) einen Rundgang durch die Stadt. Die Stadt hat freiwillig mehr als die ihr zugewiesenen Flüchtlinge aufgenommen. Foto: Bernd Thissen/dpa | Verwendung weltweit

عمدة مدينة ألتينا الألمانية: الهجوم لن يثنيني أبدا عن مساعدة اللاجئين 28.11.2017

بعد تعرضه لحادث الهجوم بسكين، دعا عمد مدينة ألتينا الألمانية إلى نبذ الكراهية والخوف، مشددا أن الهجوم الذي تعرض له لن يثنيه أبدا عن مواصلة مساعدة الآخرين والمضي في ثقافة الترحيب التي ينتهجها في مدينته اتجاه اللاجئين.

Arbeiter tragen am 25.09.2017 in Berlin ein Großplakat der CDU mit einem Foto von Bundeskanzlerin Merkel an einem Plakat der SPD vorbei. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

ثقافة الترحيب باللاجئين بين ضغط الناخبين وحرج السياسيين! 25.09.2017

نتائج الانتخابات الألمانية وضعت المستشارة ميركل وحزبها المحافظ في موقف حرج فيما يخص سياسة اللجوء. الجناح اليميني في حزب ميركل وحزب البديل الشعبوي يضغطان من أجل التغيير، وميركل ترفض! فما هو مصير سياسة اللجوء في المانيا؟
Happy Box ein Willkommensprojekt für geflüchtete Menschen in Deutschland. © Happy Box/Yener Selcuk

هدايا "الصندوق السعيد".. ترحاب شعبي ألماني مستمر باللاجئين 21.08.2017

هدايا "الصندوق السعيد" رسالة ترحاب مستمرة من المجتمع المدني الألماني للوافدين الجدد حتى بعد مرور نحو ثلاث سنوات على تدفق موجة اللاجئين. فكيف تلعب مثل هذه المبادرات الشعبية دوراً في الاندماج؟ وما مدى إقبال الألمان عليها؟
10.9.2015 *** Bildunterschrift:BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 10: German Chancellor Angela Merkel poses for a selfie with a migrant from Syria after she visited the AWO Refugium Askanierring shelter for migrants on September 10, 2015 in Berlin, Germany. Merkel visited several facilities for migrants today, including an application center for asylum-seekers, a school with welcome classes for migrant children and a migrant shelter. Thousands of migrants are currently arriving in Germany every day, most of them via the Balkans and Austria. Germany is expecting to receive 800,000 asylum applicants this year.(Photo by Sean Gallup/Getty Images) Getty Images/S. Gallup

"ثقافة الترحيب" باللاجئين.. ماضٍ تمحوه إجراءات ترحيلهم؟ 10.06.2017

بدت ألمانيا لفترة طويلة كنموذج مثالي لسياسة اللجوء، وظلت المستشارة ميركل والبلاد تزهوان في نور ثقافة الترحيب، إلا أن أعمال الإرهاب التي تورط فيها لاجئون والنقص في الاندماج غيَرا الوضع، وبات الحديث يدور حول عمليات الترحيل
Bildergalerie 1 Jahr Flüchtlingswelle 05.09.2015 **** ARCHIV - Drei junge Frauen stehen am 05.09.2015 in Frankfurt am Main (Hessen) im Hauptbahnhof mit einem Begrüßungsplakat mit der Aufschrift Refugees Welcome für Flüchtlinge an den Gleisen. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (zu dpa Flüchtlingskrise: Zwischen Herbstmärchen und Winterblues vom 01.10.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst

قبول الألمان للاجئين..."ثقافة الترحيب" على المحك؟ 08.04.2017

اللاجئون و"ثقافة الترحيب" من قبل الألمان. نتائج جديدة توصلت إليها دراسة أجرتها مؤسسة برتلسمان، والدراسة تدور حول استعداد الألمان لقبول اللاجئين. النتائج الجديدة جاءت مختلفة عما كانت عليه في عام 2015
24.11.2015 Polizisten überwachen die Ankunft abgelehnter Asylbewerber am 24.11.2015 auf dem Flughafen Leipzig-Halle in Schkeuditz (Sachsen). Dort sollen sie per Charterflug nach Belgrad (Serbien) abgeschoben werden. Foto: Sebastian Willnow/dpa | Verwendung weltweit (c) picture alliance/dpa/S. Willnow

العفو الدولية تنتقد ألمانيا بسبب "تراجعات" في سياسة اللجوء 22.02.2017

التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية الصادر الأربعاء، لم يستثن ألمانيا من قائمة الدول التي وجهت إليها انتقادات. والسبب توجهات برلين نحو تشديد قوانين اللجوء والاعتداءات التي طالت الأجانب ومراكزاللاجئين.

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