 ثعلب ماكر يهوى سرقة الأحذية في برلين | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 30.07.2020

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منوعات

ثعلب ماكر يهوى سرقة الأحذية في برلين

بعد اختفاء عدد كبير من الأحذية في منطقة سكنية ببرلين، تمكن أحد سكان المنطقة من إماطة اللثام عن هوية اللص الغامض، وكانت مفاجأة السكان كبيرة.

Wildtiere in der Stadt (picture-alliance/J. Carstensen)

 

لاحظ سكان أحد الضواحي في برلين اختفاء أحذيتهم بشكل غامض، ليفاجأوا بأن اللص "الماكر" هو ثعلب شغوف بالموضة وخاصة الأحذية الأنيقة.

مختارات

نجح شاب في إنقاذ شخص من موت محقق في مدينة كايزر سلاورتن الألمانية. الشاب استعان بحذاء كانت ترتديه صديقته، من أجل تقديم يد العون للشخص الذي كان غائباً عن الوعي.

"راحة الجسم تبدأ من القدمين" عبارة تستخدم أحيانا للترويج لأحذية معينة، لكنها حقيقة! فقد أثبت الخبراء أن اختيار الحذاء غير المناسب يضر بالقدمين على المدى الطويل. فما هي المعايير للازمة لشراء الحذاء المناسب؟

وكان الثعلب قد سرق نحو مئة حذاء من أمام منازل في مقاطعة تسيليندورف جنوب غرب برلين بحسب ما نقلت وسائل إعلامية محلية. واستمر اللص في سرقة جميع أنواع الأحذية ومنها الصنادل و"الشباشب" بالإضافة إلى الأحذية الرياضية، حتى اكتشف أحد سكان المنطقة الجريمة.

 وكان الساكن، ويدعى كريستيان ميير، لاحظ اختفاء حذائه الرياضي ونشر تساؤلاً حول الأمر على أحد منصات المشاركة الإلكترونية لسكان المنطقة وتدعى "نيبن أن" (Nebenan.de)، بحسب ما نشرت صحيفة تاغس شبيغل. وفوجئ كريستيان من الردود أنه ليس الوحيد في المنطقة الذي اختفت أحذيته.

 كشف اللص

وفي وقت لاحق لاحظ كريستيان الثعلب في مكان قريب من المنطقة السكنية وتمكن من التقاط صورة له نشرها مع تعليق: "لقد وجدت اللص متلبساً بزوج من الأحذية الزرقاء في فمه". كما اكتشف كريستيان كومة من الأحذية المختلفة كان الثعلب سرقها من قبل.

وبالرغم من أن كريستيان لم يجد بعد حذائه الرياضي، غير أن ثلاثة أزواج من الأحذية تم إرجاعها سالمة إلى أصحابها.

كايت مارتير/ س.ح

 

مشاهدة الفيديو 03:37

أحذية مصنوعة من الحجر

 

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