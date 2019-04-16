"ثرثرة" كلوب تصيب ماني بالقلق!

فوق المستطيل الأخضر، يعد يورغن كلوب واحداً من أحسن المدربين حالياً في عالم الساحرة المستديرة. فقد قاد المدرب الألماني فريقه ليفربول إلى الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تصدر "الريدز" حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق مريح نسبيا عن مُلاحقه المباشر مانشستر سيتي.

واستطاع كلوب في وقت وجيز للغاية، ربط علاقة قوية مع مختلف لاعبي فريقه، بالإضافة إلى الجماهير التي تهتف باسمه في أكثر من مباراة. ورغم كل مزايا شخصية المدرب الألماني المحبوب، إلاّ أنه تسبب في قلق أحد نجوم ليفربول.

فقد كشف نجم ليفربول ساديو ماني عن أول محادثة بينه وبين المدرب يورغن كلوب. وقال ماني في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية "لقد كان (كلوب) يتحدث كثيراً... وقلت هذا سيكون صعباً بالنسبة لي لأنني هادئ قليلاً".

ويُعرف عن يورغن كلوب إسهابه الكبير في الحديث سواء مع لاعبي فريقه أو مع مختلف وسائل الإعلام، لاسيما في فترة تدريبه السابقة لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، والتي حقق فيها كلوب أكثر من لقب محلي.

وفي وقت وجيز للغاية، استطاع يورغن كلوب تبديد قلق ساديو ماني بفضل حماسه الكبير وشغفه باللعب. وفي هذا الصدد، قال ساديو ماني: "الكل يحبه وهذا هو الأمرالمهم، والأهم أن نتحلى بالصدق". وأردف: "إنه رجل يحب الدعابة بعض الشيء لكنه جاد في نفس الوقت. وعندما أتحدث معه عادة خارج الملعب يكون الأمر مرتبطاً بأشياء شخصية".

واختتم النجم السينغالي حديثه عن يورغن كلوب قائلاً "أعتقد أن لدي شخصاً يمكن الوثوق به". يشار إلى أن ساديو ماني، يتصدر ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد خمسة أهداف.