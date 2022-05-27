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ثاني أوكسيد الكربون

رغم تراجع انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون خلال جائحة كورونا، فإن مستوياته العالية في الغلاف الجوي تزيد من المشاكل البيئية لكوكبنا. وتكمن المشكلة في أن تراكم هذا الغاز يبقى لمئات السنين في محيط كوكبنا ومصادر حياتنا.

غاز ثاني أوكسيد الكربون أو CO2 غاز عديم اللون والرائحة. ويُستخدم هذا الغاز في الكثير من الصناعات وفي عدة مجالات طبية، غير أن تراكمه في الغلاف الجوي بمستويات قياسية يؤدي إلى مفاقمة مشكلة الاحتباس الحراري ومعها التغيرات المناخية الخطيرة.

وزير ألماني: القضاء على الاحتباس الحراري لم يعد خياراً مطروحاً

وزير ألماني: القضاء على الاحتباس الحراري لم يعد خياراً مطروحاً 27.05.2022

في ختام اجتماع لوزراء البيئة والطاقة وحماية المناخ في دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني إنه "سيظل هناك احتباس حراري بشكل دائم".
في يوم الأرض.. تويتر تحظر إعلانات التغير المناخي المضللة

في يوم الأرض.. تويتر تحظر إعلانات التغير المناخي المضللة 23.04.2022

بعد انتقادات طالت المنصة العملاقة، اتخذت تويتر قراراً بحظر الإعلانات المضللة المتعلقة بالتغير المناخي. في خطوة من شأنها "حماية" الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة. فماذا عن باقي المنصات الرقمية؟
195 دولة تستعد لاعتماد تقرير أممي قاتم حول التغير المناخي

195 دولة تستعد لاعتماد تقرير أممي قاتم حول التغير المناخي 14.02.2022

مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
كوب 26 ـ اتفاق غلاسكو للمناخ بين التحفظ والتفاؤل الحذر

كوب 26 ـ اتفاق غلاسكو للمناخ بين التحفظ والتفاؤل الحذر 14.11.2021

تباينت ردود الفعل بشأن الاتّفاق الذي تبنّته قمّة كوب 26 بغلاسكو لتسريع مكافحة ظاهرة الاحترار العالمي بين التفاؤل والحذر. وصلت ما يقرب من 200 دولة للاتفاق بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين على أمل تجنب الأسوأ لكوكب الأرض.
قمة جلاسكو تخرج باتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ

قمة جلاسكو تخرج باتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ 13.11.2021

نجح المندوبون في محادثات قمة المناخ في التوصل إلى تعديل في اتفاق عالمي لتعزيز العمل بشأن المناخ أدخل في اللحظات الأخيرة ويتعلق بتخفيض إعانات الفحم والوقود الأحفوري والعودة بحلول العام المقبل بأهداف مناخية جديدة.
مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو

مفاوضات صعبة في ختام قمة المناخ وألمانيا تتعهد بتقديم 10 ملايين يورو 13.11.2021

لم تحقق مسودة جديدة للبيان الختامي لمؤتمر المناخ التقدم المأمول منها، فيما هددت نقاط عدة مثيرة للجدل بإفشال التوصل إلى اتفاق يهدف إلى خفض الاحتباس الحراري. بالمقابل تعهدت ألمانيا بتقديم 10 ملايين يورو كمساعدة.
على رأسها السودان ـ التغيّر المناخي يدمر اقتصادات الدول الفقيرة

على رأسها السودان ـ التغيّر المناخي يدمر اقتصادات الدول الفقيرة 08.11.2021

نبه تقرير رسمي أن مجموعة من الدول ستشهد انخفاضاً في ناتجها المحلي بما يصل إلى 64 في المئة مستقبلا إذا ما استمر ارتفاع درجة الحرارة على الكوكب، وعلى رأسها السودان.
السلام الأخضر: السعودية تعرقل مفاوضات مؤتمر المناخ كوب 26

السلام الأخضر: السعودية تعرقل مفاوضات مؤتمر المناخ "كوب 26" 07.11.2021

اتهمت منظمة السلام الأخضر وفد السعودية بعرقلة المفاوضات في المؤتمر العالمي للمناخ "كوب 26"، عبر معارضة "الصياغات الطموحة" بشأن حماية المناخ وعرقلة قرارات بشأن التكيف مع تداعيات الاحتباس الحراري، داعية إلى عزل الوفد.
حين تعصف عواقب التغير المناخي بسيادة االدول!

حين تعصف عواقب التغير المناخي بسيادة االدول! 07.11.2021

لعقود طويلة من الزمن كان مبدأ "سيادة الدول" الإطار الحاكم للعلاقات الدولية، لكن تفاقم ظاهرة التغير المناخي التي تهدد كوكب الأرض قد يؤدي إلى تدخلات خارجية بدافع منع "إبادة بيئية"، يقول المحلل الألماني أندرياس كلوته.
قمة المناخ ـ أكثر من 100 دولة تلتزم بحماية رئة كوكب الأرض

قمة المناخ ـ أكثر من 100 دولة تلتزم بحماية "رئة" كوكب الأرض 02.11.2021

التزم أغلب زعماء العالم في مؤتمر "كوب 26" للمناخ بغلاسكو بالعمل على لجم قطع أشجار الغابات بحلول 2030. وميزانية ضخمة رصدت لذلك. ردّ فعل خبراء البيئة جاء متفاوتاً بين مرحب وبين محذر من أن يتيح ذلك قطع الأشجار لعقد قادم.

قادة العالم في قمة الأمل الأخير والأفضل للمناخ في غلاسكو

قادة العالم في قمة "الأمل الأخير والأفضل" للمناخ في غلاسكو 01.11.2021

يجتمع أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو بقمة تمثّل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ وتجنّب وقوع كارثة وشيكة، لكن مستوى الانتقادات بين الدول الأكثر مسؤولية عن الانبعاثات لن يجعل الأمر هينا.
لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ

لإنقاذ الأرض..قمة العشرين تبحث "معالجة التحدي الوجودي المتعلق بتغير المناخ" 29.10.2021

يلتقي قادة مجموعة العشرين في روما للاتفاق على عدة خطوات عاجلة يجب اتخاذها لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1,5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق. لكن خلافات الصين والولايات المتحدة قد تكون عائقاً أمام هذا الهدف.
تقرير أممي: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن

تقرير أممي: عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خمس مرات خلال نصف قرن 01.09.2021

ازداد عدد الكوارث الناجمة عن رداءة الطقس أو المناخ بشكل كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية، مما تسبب في أكثر من مليوني وفاة وفي أضرار مادية كبيرة، حسب تقرير أممي، حذر من أن العالم سيشهد المزيد من "نوبات الطقس المتطرف".
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا 14.08.2021

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 44 قتيلاً.

بعد الحرائق.. قتلى في فيضانات تجتاح شمال تركيا

بعد الحرائق.. قتلى في فيضانات تجتاح شمال تركيا 12.08.2021

فيما لا تزال البلاد تتعافى من حرائق مميتة، لقي تسعة أشخاص حتفهم في فيضانات في شمال تركيا. وارتفع منسوب المياه في بعض المدن إلى أربعة أمتار، ما حدا بوزير الزراعة إلى التصريح: "إنها كارثة لم نشهدها منذ 50 أو 100 ستة".
مفاوضات أممية بشأن المناخ وسط تنامي الكوارث طبيعية في العالم

مفاوضات أممية بشأن المناخ وسط تنامي الكوارث طبيعية في العالم 26.07.2021

انطلقت اليوم مفاوضات عبر الإنترنت ترعاها الأمم المتحدة بمشاركة نحو 200 دولة بهدف البحث في المصادقة على تقرير علمي أممي سيؤسس لقمم مرتقبة خلال الخريف تعنى بمهمة تجنيب العالم كارثة مناخية تهدد كوكب الأرض.
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