 ثالوث مرعب يسرق من بنات اليمن أحلامهن! | ثقافة ومجتمع | DW | 27.10.2018

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ثقافة ومجتمع

ثالوث مرعب يسرق من بنات اليمن أحلامهن!

ما لبثت المرأة اليمنية أن تحاول الخروج من بوتقة العادات والتقاليد المحافظة وتنطلق نحو التعليم والعمل، حتى نشبت الحرب لتعيدها إلى المربع الحرج، إذا تسبب الفقر وغياب الأمن في حرمان نحو ثلث فتيات اليمن من حق التعليم.

Yemen - Schulweg in Taiz (DW/K. Al Banna)

تنهمك اليمنية، رنا محمد، 17 عاماً، في إنجاز الأعمال المنزلية اليومية، وتعيش إلى جانب والدتها وإخوتها الأصغر سناً، بانتظار أن تصبح زوجةً وأماً كخيار وحيدٍ للمستقبل، بعد أن حالت جملة الظروف الأسرية والمرتبطة بوضع التعليم في البلاد، بينها وبين أحلامها بإكمال التعليم. رنا واحدة من عدد كبير من الفتيات اليمنيات، حُرمن من مواصلة التعليم. وتفاقمت الأزمة بسبب الحرب المأساوية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وضاعفت التحديات أمام تعليم الفتيات.

مختارات

انهيار الكهرباء في اليمن وغياب الخدمة بسبب الاضطرابات الحرب دفع الناس للبحث عن بديل آخر فوجدوا ذلك في الطاقة الشمسية التي تنعم بها بلادهم على مدار العام، حتى أنها وصلت إلى المناطق التي لم تعرف الكهرباء من قبل. (14.01.2018)

دفعت الحرب الدائرة في اليمن العديد من الأمهات اليمنيات إلى كسر الحواجز المجتمعية من أجل تأمين لقمة العيش لأطفالهن. ويعاني المجتمع اليمني من آثار حرب طالت رحاها وتمثلت في انتشار الأمراض وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال. (04.02.2018)

وسط استمرار العنف والأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، يسعى يمنيون للجوء إلى الدول الأوروبية، لكنهم يرون أن الطرق مسدودة أمامهم، ويخشون أن العالم قد "نسي اليمن السعيد". (17.10.2018)

تحتفظ رنا بدفاترها وذكريات العام الأخير في المدرسة القريبة من قريتها في أحد أرياف محافظة إب (جنوب غرب البلاد)، إذ امتحنت الشهادة الأساسية (التاسع أساسي)، في العام 2015. ولأن المدرسة لا توفر المرحلة الثانوية، وليس بوسعها الانتقال إلى مدرسة بعيدة، لم يكن أمامها من سبيل، لتحقيق أحلامها بمواصلة التعليم، وعادت لتعيش كأغلب الفتيات اللاتي تصبح مهامهن محصورة بين المطبخ ونظافة المنزل وغيرهما من أعمال الأسرة.

والدة رنا، التي لُم يتاح لها التعليم سوى للصف الثاني الابتدائي، تقول لـ DW إن حلمها كان بأن ترى ابنتها الكبرى تكمل تعليمها حتى لا تتحسر كما حدث معها بعدم إكمال التعليم، لكن ما من خيارٍ لذهاب ابنتها مسافة بعيدة إلى مركز قرية نائية، لتدرس الثانوية. وتضيف "أشعر بالذنب عندما تجلس مع طالبات يناقشن قضايا المدرسة والواجبات المدرسة فتظهر عليها علامات الحزن".

وعادة ما تتعدد الأسباب التي ممارسة الفتاة حقها بالتعليم بجميع مراحله (الأساسية والثانوية)، وعلى رأسها قلة عدد مدارس الفتيات في الريف على نحوٍ خاص، بالإضافة إلى الظروف المادية للأسر وما يرتبط بالثقافة والعادات الاجتماعية بالنظرة السلبية إلى المرأة، ومع ذلك فإنه على عكس العديد من الآباء وأفراد الأسر الذكور، الذين لا يسمحون للفتاة بمواصلة التعليم، تؤكد والدة رنا أن موقف الأب الذي يعمل مهاجراً في دولة أجنبية، ويعود من حين لآخر، لم يكن يُمانع في إكمال تعليم ابنته إلا أن الظروف لم تسمح بذلك.

الحرب تفاقم الأزمة

Yemen - Schulweg in Taiz (DW/K. Al Banna)

إلى جانب التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، في مجتمعٍ فقيرٍ كاليمن، جاءت الحرب وما خلفته من أزمة اقتصادية وظروفاً أمنية صعبة وعمليات نزوح داخلية، لتضع عقبات جديدة أمام تعليم الفتيات، حيث تشير إحصائية نشرتها منظمة اليونيسف في أكتوبر/تشرين الأول2017 إلى أن نحو 31% من فتيات اليمن خارج التعليم.

منال ومنيرة طفلتان، الأولى في الصف الرابع والثانية في الرابع من المرحلة الابتدائية، فشلتا في مواصلة التعليم مع بدء العام الدراسي الجديد 2018، بعد أن نزحتا من محافظة تعز، إلى محافظة ذمار، إلى جانب شقيقهما الأكبر، الذي يعمل في ورشة نجارة، وبعد أن تمكنتا من إكمال العام الدراسي السابق. تحدثت الأختان لـDW  عن أن سبب ترك المدرسة، هو عدم قدرة شقيقهن على دفع تكاليف الدراسة منها ألف ريال يمني، تطلبها المدرسة عن كل طالب شهرياً.

ملامح الحزن واضحة في حديث منال، ذات العشرة أعوام، وهي تقول "كنت أتمنى أكمل دراستي وأصبح دكتورة حتى أستطيع معالجة والدي من مرضه، لكن أخي صاحب الورشة أغلقها ولم يعد لديه عمل ولا يستطيع تأمين مصروفي أنا وأختي فما بالك بتكاليف المدرسة". ومع ذلك، فإنها تأمل بمواصلة التعليم إذا ما عادت إلى مدينتها تعز يوما ما.

تحدي الظروف

على الرغم من الصعوبات التي تخلقها الظروف المعيشية، إلا أن بعض الفتيات إذا ما حصلن على تشجيع أسرهن، يعملن لإكمال التعليم، وقهر التحديات، كما هو حال سلمى خليل، التي تدرس بالصف الثاني الثانوي. توفي والدها منذ سنوات ووالدتها توفر تعيل الأسرة من العمل لدى إحدى الأسر الميسورة (أعمال منزلية). ومع بداية الحرب في العام 2015، طلبت والدة سلمى منها عدم الاستمرار في الدراسة، لأن راتبها لم يعد كافياً للإنفاق على تعليمها، وكانت سلمى يومها في الصف الثامن، إلا أن حب سلمى للتعليم دفعها لأن تعرض العمل بمراجعة دروس أبناء الأسرة التي تعمل فيها والدتها، في مقابل توفير تكاليف دراستها. وتشعر اليوم بأنها تقترب من إكمال رحلة التحدي مع وصولها منتصف المرحلة الثانوية.

معضلة الفقر والعادات والتقاليد  

Yemen - Schule in Sana (DW/J. Abdullah)

وتشرح الخبيرة الاجتماعية اليمنية الدكتورة نجاة الصائم لـDW  أن التحاق الفتاة اليمنية بالتعليم واستمرارها فيه يشكل معضلة حقيقية، حدت وتحد من فاعلية برامج التنمية الشاملة والمستدامة في اليمن على مدى  العقود الماضية"، إذ أظهرت "الإحصاءات تدني نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وارتفاع نسبة تسربهن منه.

وترى الصائم أن أهم الأسباب وراء ذلك الفقر والعادات والتقاليد والزواج المبكر وعدم وجود فصول دراسية منفصلة للفتيات، خصوصا في الريف، وكذا "بعد المدرسة عن البيت وتحمل الفتاة الأعباء المنزلية، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية المنفلتة بسبب الحرب، وبسبب ذلك، ما تزال الأمية تنتشر بين النساء في اليمن". وتضيف الخبيرة الاجتماعية: "من الطبيعي أن تتفاقم حدة هذه المشكلة في ظل الأوضاع  المأساوية التي يمر بها اليمن، وما ترتب عليها من نتائج مدمرة للبنية الاجتماعية، لأن المرأة وخصوصا في ظروف الحرب التي تعيشها اليمن، تقع عليها أعباء كبيرة واذا لم تكن متعلمة ومؤهلة فإنها لن تستطع الصمود في مواجهة التحديات وتجاوزها".

صفية مهدي - صنعاء

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

"أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، هكذا توصف الأوضاع في اليمن. هجمات عسكرية لم تجر وراءها غير ضحايا حرب ومآسي ستنهي عامها الرابع. أزمات إنسانية وسط تنديد دولي يحذر من فداحة الوضع الذي لا يشهد تحسنا ملحوظا. (05.07.2018)  

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