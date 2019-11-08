تيمو فيرنر في قمة مستواه ويتفوق على ليفاندوفسكي

يعيش النجم الألماني تيمو فيرنر (23 عاماً)، مهاجم لايبزيغ فترة تألق غير مسبوقة على المستوى الشخصي ويقدم أداءً مبهراً مع فريقه. فقد سجل 11 هدفا في 11 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم.

أما رصيده الإجمالي فهو 15 هدفا في 17 مباراة رسمية مع لايبزيغ، ليبلغ عدد "نقاط اللاعب" (سكور)، أي مجموع أهدافه والأهداف التي صنعها، "22 نقطة"، وهو الآن "في أجمل فترات حياته" الكروية، بحسب ما يرى موقع "شبورت 1" الألماني.

وبذلك تبلغ نسبة مشاركة تيمو فيرنر في الأهداف إجمالا 1.29 في المباراة الواحدة وهو من هذه الناحية يتفوق قليلا على العملاق روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الذي تبلغ تلك النسبة عنده 1.28 في المباراة، رغم أنه يتفوق على فيرنر في تسجيل الأهداف بنفسه.

النجم البولندي ليفاندوفسكي ماكينة الأهداف ومحطم الأرقام القياسية سجل 23 هدفا في 18 مباراة (منها 16 هدفا في البوندسليغا)، لكنه لم يصنع ولا هدفا واحدا. وينفرد "ليفي" بصدارة هداف البوندسليغا ومعدله 1.45 هدفا في المباراة، أما فيرنر صاحب المركز الثاني فسجل 11 هدفا بمعدل هدف في كل مباراة.

ناغلسمان كلمة السر؟

ويرجع فيرنر تطور أدائه حاليا إلى المدرب الشاب يوليان ناغلسمان (32 عاما) مدرب لايبزيغ، الذي يظهر بالفعل تأثيره على اللاعب الذي بدوره "يستفيد من دقة المدرب وكذلك من توجه تكتيكي جديد بسيط" فناغلسمان يترك الفرصة لفيرنر ليتصرف بشكل أكثر عمقا، وبذلك أصبح اللاعب متداخلا بشكل أكثر في التمريرات مع زملائه لترتفع نسبة تمريره الأهداف من 0.27 في المباراة تحت قيادة المدرب السابق رالف رانغنيك إلى 0.41 في عصر ناغلسمان.

وسبق لناغلسمان أن أعرب عن أمنيته أن يصبح فيرنر أكثر مرونة عندما يعتمد الفريق المنافس على الدفاع العميق لكنه قال في الوقت نفسه "وهو يفعل هذا الآن بصورة أكبر فيقوم بالميل في الجناح وهو هنا أيضا في منتهى الخطورة"، حسب مقابلة سابقة مع"شبورت 1".

ص.ش/ح.ز