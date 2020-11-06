تيك توك تطبيق متخصص بنشر مقاطع الفيديوهات القصيرة وقد تمكن بعد وقت قصير على إطلاقة من منافسة مواقع مثل انستغرام وفيسبوك. يشتهر التطبيق بسهولة الاستخدام وإتاحة الكثير من الفرص للإبداع في عرض الصور والفيديوهات.

تيك توك/ Tik Tok لأول مرة في الصين عام 2014 على يد مبدعين صينيين. وتتخذ شركة بايت دانس المالكة للتطبيق من بكين مقرا لها. وقد قُدرت قيمتها السوقية قبل أزمة كورونا بأكثر من 75 مليار دولار. أما عدد رواد منصة التطبيق فيصل إلى 800 مليون شهريا. ويستخدم التطبيق حاليا أكثر من 1.6 مليار شخص حول العالم.