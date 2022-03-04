تيسلا تفتتح في ألمانيا أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا

تفتتح اليوم الثلاثاء (22 مارس/ آذار 2022)، بحضور المستشار الألماني أولف شولتس ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة تيسلا رسميا مصنعها الجديد على أطراف العاصمة الألمانية برلين، في مشروع تقول الشركة أنها استثمرت مليارات اليورو لإنجازه.
ومن المنتظر أن يقوم إيلون ماسك مؤسس ورئيس تيسلا خلال الاحتفال بتسليم أولى السيارات من طراز موديل واي التي أنتجها المصنع للعملاء بعد عامين فقط من بدء أعمال بناءه.
ويوجد المصنع العملاق في ولاية براندنبورغ الزراعية وقد منحت ولايتها الموافقة النهائية على بدء تشغيله في وقت سابق من الشهر الحالي، ليصبح أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في أوروبا. وأثارت سرعة إنجاز المصنع وبدء تشغيله دهشة الألمان الذين تعودوا على مدد لسنوات طويلة لإطلاق المشاريع الكبرى.
بينما كانت تيسلا تأمل في بدء الإنتاج بالمصنع في الصيف الماضي، لكن إجراءات الحصول على الموافقات الحكومية تأخرت وفق روايتها، خاصة بعدما قررت الشركة إقامة مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في نفس موقع مصنع السيارات وهو لا يزال قيد الإنشاء.
ومن المتوقع وصول الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى إلى 500 ألف سيارة سنويا كما أنه يوفر حوالي 12 ألف وظيفة.
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن أمله في إتمام مشروعات مستقبلية بنفس السرعة التي أُنجز فيها بناء مصنع شركة "تيسلا" في مدينة غرونهايده بالقرب من برلين. وقال هابيك خلال افتتاح المصنع الثلاثاء: "هذه الفترة القصيرة لبناء المصنع من الممكن أن تكون بالطبع معيارا في مجالات أخرى... أعمل على تحقيق ذلك على مدار الساعة".
وأشار هابيك إلى أن الشركة الأمريكية بدأت في البناء قبل الحصول على التصاريح، وقال: "لو لم تأت التصاريح، لكانوا سيضطرون إلى تفكيك المصنع. هذه ثقافة مختلفة في جرأة الشركات - لكنها نجحت". وعقب عامين من البناء، من المقرر تسليم السيارات الكهربائية الأولى إلى مالكيها في مصنع غرونهايده الثلاثاء. ومع ارتفاع أسعار الطاقة، قال هابيك إن تقليل استهلاك المنتجات النفطية يعد مساعدة كبيرة، وقال في إشارة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا: "نريد الاستقلال عن النفط الروسي. هذا ليس أمرا هينا... إظهار أنه لا يمكننا استبدال نفط (آخر) بالنفط (الروسي) فحسب، بل أيضا (الاعتماد على التنقل) الكهربي، هو بالطبع رمز جميل في هذا اليوم".
كان ماسك يعتزم في الأصل إخراج أولى السيارات من خط التجميع الصيف الماضي، لكن عملية الموافقة على بدء الإنتاج تأخرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن تسلا أضافت إلحاق إنشاء مصنع للبطاريات أيضا بطلب إنشاء المصنع. وافقت ولاية براندنبورغ على بناء المشروع على مسؤولية الشركة وتضمنت الموافقة على تسجيل 20 إذنا مبكرا بالتصنيع.
و.ب/ز.أ.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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ألمانيا.. خطط لإطلاق تصاميم جديدة من السيارات الكهربائية
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