 تير ستيغن: هؤلاء هم أفضل حراس المرمى في العالم | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 26.11.2019

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رياضة

تير ستيغن: هؤلاء هم أفضل حراس المرمى في العالم

وصف مهاجم فريق برشلونة أنطوان غريزمان زميله مارك أندري تير ستيغن بأنه أحد أفضل ثلاثة حراس مرمى في العالم. لكن من هم أفضل حراس المرمى في العالم بالنسبة لحارس عرين برشلونة تير ستيغن؟

UEFA Champions League | Borussia Dortmund - FC Barcelona (Imago Images /J. Huebner)

في مقابلة مع  مجلة "فرانس فوتبول"، كشف حارس مرمى فريق برشلونة عن أفضل حراس المرمى بالنسبة له. وقال الدولي الألماني "هناك كثير من حراس المرمى الممتازين، حيث ظهر خلال السنوات الأخيرة جيل مميز منهم"، قبل أن يخص 4 حراس مرمى بالذكر.

وقال تير ستيغن "هناك يان أوبلاك الذي تتناسب طريقة لعبه مع أسلوب فريقه أتليتيكو مدريد. ونفس الأمر ينطبق على دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وأليسون بيكير حارس مرمى ليفربول وكذلك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ". وتابع تير ستيغن بالقول: "المهم بالنسبة لحراس المرمى هو التماهي مع هوية النادي".

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في الوقت الذي يسعى فيه حامل لقب الدوري الفرنسي تمديد عقد مهاجمه كيليان مبابي، يبدو الأخير غير متحمس للفكرة، بل "غير مطمئن" لذلك تقول صحيفة "ليكيب" الفرنسية. (25.11.2019)

وبخصوص تنافسه مع زميله في المنتخب مانويل نوير على أحقية حراسة عرين المانشافت، قال تير ستيغن "مثل هذا التنافس يخدم مصلحة كرة القدم، لأنها تساهم في تطوير مستوى الحراس الفني، وهو ما ينطبق أيضا على المنتخب الألماني".  وتابع تير ستيغن "أهم شيء هو التركيز على الجانب الرياضي في التنافس مع احترام بعضنا في كل الأوقات".

واختتم تير ستيغن بالقول "شخضيا، سأبدل كل ما في وسعي حتى أكون دائما رقم 1 سواء في برشلونة أو في المنتخب. وهذا هو هدفي".

 

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