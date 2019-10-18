تير ستيغن: هؤلاء هم أفضل حراس المرمى في العالم

في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، كشف حارس مرمى فريق برشلونة عن أفضل حراس المرمى بالنسبة له. وقال الدولي الألماني "هناك كثير من حراس المرمى الممتازين، حيث ظهر خلال السنوات الأخيرة جيل مميز منهم"، قبل أن يخص 4 حراس مرمى بالذكر.

وقال تير ستيغن "هناك يان أوبلاك الذي تتناسب طريقة لعبه مع أسلوب فريقه أتليتيكو مدريد. ونفس الأمر ينطبق على دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وأليسون بيكير حارس مرمى ليفربول وكذلك مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ". وتابع تير ستيغن بالقول: "المهم بالنسبة لحراس المرمى هو التماهي مع هوية النادي".

وبخصوص تنافسه مع زميله في المنتخب مانويل نوير على أحقية حراسة عرين المانشافت، قال تير ستيغن "مثل هذا التنافس يخدم مصلحة كرة القدم، لأنها تساهم في تطوير مستوى الحراس الفني، وهو ما ينطبق أيضا على المنتخب الألماني". وتابع تير ستيغن "أهم شيء هو التركيز على الجانب الرياضي في التنافس مع احترام بعضنا في كل الأوقات".

واختتم تير ستيغن بالقول "شخضيا، سأبدل كل ما في وسعي حتى أكون دائما رقم 1 سواء في برشلونة أو في المنتخب. وهذا هو هدفي".