  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية

تيري شولتس

تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من تيري شولتس

موضوعات من تيري شولتس

تولى ستولتنبرغ منصب الأمين العام للحلف لولايتين كاملتين ثم تم التمديد له لسنة في 2022 إثر بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

الناتو يبحث عن أمين عام جديد.. فمن سيخلف ستولتنبرغ؟

الناتو يبحث عن أمين عام جديد.. فمن سيخلف ستولتنبرغ؟

في منتصف العام الماضي، قرر الناتو تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ سنة إضافية. فما هي الأسماء المرشحة؟
سياسة٣ يناير ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية