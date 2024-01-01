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تيري شولتس
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موضوعات من تيري شولتس
الناتو يبحث عن أمين عام جديد.. فمن سيخلف ستولتنبرغ؟
الناتو يبحث عن أمين عام جديد.. فمن سيخلف ستولتنبرغ؟
في منتصف العام الماضي، قرر الناتو تمديد ولاية أمينه العام ينس ستولتنبرغ سنة إضافية. فما هي الأسماء المرشحة؟
سياسة
2024/1/3
٣ يناير ٢٠٢٤
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