"تيركي".. لهذا تريد تركيا تغيير اسمها في اللغة الإنجليزية!

سئمت الحكومة في أنقرة من المقارنة مع الطائر الشهير، الذي يرتبط بالأذهان عند نطق أو كتابة اسم بلدها باللغة الإنجليزية. لأن كلمة "Turkey" الإنجليزية (تنطق: تيركي) لا تعني فقط اسم تركيا وإنما تعني أيضا الديك الرومي.

إعادة تسمية في السلك الدبلوماسي

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية، كتبت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل التوقف رسميا عن استخدام اسم الدولة بالإنجليزية "Turkey".

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في بيان متلفز إنه يتوقع أن تتم إعادة التسمية الرسمية في الإنجليزية إلى "Turkiye" (تنطق: تيركيي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت الأمم المتحدة قد أبدت استعدادها لذلك.

علامة تجارية جديدة: "صنع في تركيا"

وكانت تركيا قد قررت بالفعل في نهاية العام الماضي استخدام عبارة "صنع في تركيا" "Made in Turkiye، بدلا من "Made in Turkey" لتصدير المنتجات.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن كلمة "Turkiye" (التسمية الجديدة بالإنجليزية) "تعبر بشكل أفضل عن ثقافة وحضارة وقيم الأمة التركية".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سئم من المقارنة بين اسم بلده في اللغة الإنجليزية والديك الرومي

وكتبت قناة التلفزيون الرسمية "TRT": "اكتب (كلمة) Turkey في غوغل وستحصل على مجموعة معقدة من الصور والمقالات وتعريفات القواميس، من شأنها أن تربط البلد (تركيا) بـطائر كبير موطنه أمريكا الشمالية"، تقصد الديك الرومي.

ويمثل الديك الرومي أهمية ثقافية كبيرة، خاصة في الولايات المتحدة. ففي عيد الشكر "عيد الحصاد الأمريكي"، الذي يحتفل به يوم الخميس الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني كل عام، يكون الديك الرومي المشوي هو الوجبة الرئيسية في هذا العيد، ومن هنا اتخذ شهرة عالمية.

ص.ش/ أ.ح (DW)