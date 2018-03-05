تيران وصنافير

جزيرتان في مضيق تيران بين خليج العقبة و البحر الأحمر، انتقلتا من الإدارة المصرية في 24 يونيو 2017 حين صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين لتصبح تبعيتهما للمملكة العربية السعودية.

تبعد جزيرة تيران 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي على البحر الأحمر، فيما تبعد عن جزيرة صنافير عنه حوالي 2.5 كم. الجزيرتان غيرمأهولتين وهي جزر للشعاب المرجانية. هناك خلافات مصرية سعودية حول تابعيتهما ويرجع الى عام 1928 وحوله مراسلات عديدة بين البلدين.