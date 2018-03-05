تيران وصنافير

جزيرتان في مضيق تيران بين خليج العقبة و البحر الأحمر، انتقلتا من الإدارة المصرية في 24 يونيو 2017 حين صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين لتصبح تبعيتهما للمملكة العربية السعودية.
تبعد جزيرة تيران 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي على البحر الأحمر، فيما تبعد عن جزيرة صنافير عنه حوالي 2.5 كم. الجزيرتان غيرمأهولتين وهي جزر للشعاب المرجانية. هناك خلافات مصرية سعودية حول تابعيتهما ويرجع الى عام 1928 وحوله مراسلات عديدة بين البلدين.
ثلاثة أشخاص أعلنوا اعتزامهم الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية والثلاثة واجهوا حروباً طاحنة وحملات مضادة شنها ضدهم الإعلام المصري. أحدهم سجن بالفعل ويجري التحقيق معه والأخر اختفى 24 ساعة ليظهر بعدها معلناً اعتزامه إعادة التفكير في قرار الترشح والثالث يواجه حكماً قضاياً قد يمنعه من الترشح لسنوات، فكيف سيكون شكل الانتخابات المقبلة؟
أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" الممتد على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية. المشروع جزء من رؤية 2030 لتطوير السعودية ويقع على مساحة 26,500 كم2 شمال غرب المملكة ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة