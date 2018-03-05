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تيران وصنافير

جزيرتان في مضيق تيران بين خليج العقبة و البحر الأحمر، انتقلتا من الإدارة المصرية في 24 يونيو 2017 حين صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاقية الحدود البحرية بين البلدين لتصبح تبعيتهما للمملكة العربية السعودية.

تبعد جزيرة تيران 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي على البحر الأحمر، فيما تبعد عن جزيرة صنافير عنه حوالي 2.5 كم. الجزيرتان غيرمأهولتين وهي جزر للشعاب المرجانية. هناك خلافات مصرية سعودية حول تابعيتهما ويرجع الى عام 1928 وحوله مراسلات عديدة بين البلدين.

اتفاق مصري سعودي ضمن مشروع "نيوم" بين مؤيد ومعارض 05.03.2018

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية في إطار مشروع "نيوم" تضمنت تأسيس صندوق مشترك بقيمة 10 مليارات دولار لإقامة مشاريع بجنوب سيناء. اتفاقية أثارت ردود فعل متبانية، تعرف عليها في هذا الفيديو!

ماذا حدث لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية؟

ماذا حدث لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية؟ 04.12.2017

ثلاثة أشخاص أعلنوا عزمهم الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية والثلاثة واجهوا حروباً طاحنة وحملات مضادة شنها ضدهم الإعلام المصري.

ماذا حدث لمرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية؟ 04.12.2017

ثلاثة أشخاص أعلنوا اعتزامهم الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية والثلاثة واجهوا حروباً طاحنة وحملات مضادة شنها ضدهم الإعلام المصري. أحدهم سجن بالفعل ويجري التحقيق معه والأخر اختفى 24 ساعة ليظهر بعدها معلناً اعتزامه إعادة التفكير في قرار الترشح والثالث يواجه حكماً قضاياً قد يمنعه من الترشح لسنوات، فكيف سيكون شكل الانتخابات المقبلة؟

مشروع بقيمة نصف تريليون دولار بين مصر والسعودية والاردن 24.10.2017

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع "نيوم" الممتد على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية. المشروع جزء من رؤية 2030 لتطوير السعودية ويقع على مساحة 26,500 كم2 شمال غرب المملكة ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة

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مغردون سعوديون مع التطبيع مع إسرائيل وآخرون ضده 27.06.2017

#سعوديون_ضد_التطبيع، وَ #سعوديين_مع_التطبيع. صراع يشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي بين رافض ومؤيد لما قيل إنه اقتراب من تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، بينما تسير السياسة ويتوجه السياسيون في مسارات أخرى.
Bilder von Dr. Anwar M. Eshki, „founder of the Middle East Center for strategic and legal Studies“ in Saudi Arabien © mesc-sa.org

عشقي لـ DW: العالم الإسلامي سيطبّع مع إسرائيل إذا طبّعت السعودية 27.06.2017

قال الدكتور أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية إن السعودية ستطبّع العلاقات مع إسرائيل إذا قبلت الثانية بالمبادرة العربية وإنه بعد التطبيع ستكون العلاقة بين السعودية وإسرائيل بحسب المصالح المشتركة.
23.05.2017***U.S. President Donald Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands after Trump's address at the Israel Museum in Jerusalem May 23, 2017. REUTERS/Ronen Zvulun

خبير: الصراع-الإيراني السعودي يقرّب بين الرياض وتل أبيب 27.06.2017

فتح تصديق الرئيس المصري الباب أمام انتقال جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة السعودية. ماذا تعني أن تكون السعودية جارة لإسرائيل؟ أين تلتقي مصالح البلدين؟ وهل يمكن أن تكون السعودية لاعباً فاعلاً في سلام يعم الشرق الأوسط؟
(FILE) A picture taken on January 14, 2014 through the window of an airplane shows the Red Sea's Tiran (foreground) and the Sanafir (background) islands in the Strait of Tiran between Egypt's Sinai Peninsula and Saudi Arabia. Saudi King Salman on April 11, 2016 wrapped up a landmark five-day visit to Egypt marked by lavish praise and multi-billion-dollar investment deals, in a clear sign of support for President Abdel Fattah al-Sisi's regime. Egypt also agreed during the visit to demarcate its maritime borders with Saudi by officially placing the two islands in the Straits of Tiran in Saudi territory. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

تيران وصنافير.. مقدمة لرزمة حلول في المنطقة العربية؟ 14.06.2017

ما يزال من غير الواضح سر تمسك الرياض بجزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، فماهي المصلحة السعودية التي تدفع الرياض إلى تأليب الشعب المصري عليها؟ وما هو سر التوقيت الحالي لهذا التمسك؟
ARCHIV 2011 *** epa05381053 (FILE) A file picture dated 11 September 2011 shows a semi-submarine moored in front of the Island of Tiran, at the Red Sea resort town of Sharm El-Sheikh, 500 kilometers east of Cairo in the Sinai Peninsula, Egypt. A court ruled on 21 June 2016 that the Egyptian-Saudi border demaraction agreement which was signed on 08 April 2016 placing the two Egyptian islands Tiran and Sanafir located in the Red Sea into the Saudi waters is void. State Council Vice President, Judge Yehia al-Dakroury also added to his ruling that 'the islands should remain part of Egypt's territory and within its borders, and the Egyptian sovereignty over the islands holds'. EPA/IBRAHIM ZAYED +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/I. Zayed

انقسام شعبي وتراشق سعودي مصري حول تبعية تيران وصنافير 13.06.2017

لا يزال الجدل مستمرا على تويتر حول تبعية جزيرتي تيران وصنافير بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها. ورغم حكم قضائي بمصرية الجزيرتين، فإن البرلمان يناقش القضية بطلب من الحكومة. الانقسام والجدل مستمران بين المصريين والسعوديين أيضا.
Egyptian lawyer and former presidential candidate Khaled Ali (C) celebrates after the High Administrative Court upheld on January 16, 2017 a ruling voiding a government agreement to hand over two Red Sea islands to Saudi Arabia in a deal that had sparked protests in Egypt. / AFP / MOHAMED EL-SHAHED (Photo credit should read MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images)

الحكم بمصرية "تيران وصنافير" يفرح الشارع ويحرج السيسي 16.01.2017

ضربة موجعة يتلقاها الرئيس المصري السيسي من المحكمة الإدارية العليا التي أقرّت بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض. فرحة شعبية ودعوات لمعاقبة "الخونة" ومطالبات بـ"تنحي السيسي" تلت القرار، فإلى أين تتجه مصر؟

Egyptian protesters shout slogans against President Abdel Fattah al-Sisi and the government during a demonstration protesting the government's decision to transfer two Red Sea islands to Saudi Arabia, in front of the Press Syndicate in Cairo, Egypt, April 15, 2016. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

مسائية DW: هل تستطيع السعودية شراء قرار القاهرة بالمال؟ 30.12.2016

أقرت الحكومة المصرية يوم أمس الخميس اتفاق التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وحولت الاتفاق على البرلمان المصري للمصادقة عليه. فهل تستطيع السعودية حقا شرار القرار المصري بالمال؟ مسائية DW تناقش هذا الملف.
Egypt, 25 April 2016epa05277118 An anti-government protester holds a placard near tear gas fired by policemen during a protest in Cairo, Egypt, 25 April 2016. According to reports, activists called for protests against Egypt's acknowledgement that the two islands of Tiran and Sanafir in the Gulf of Aqaba belong to Saudi Arabia and had only been placed under Egypt's control temporarily. EPA/AMR ABD EL-RAHMAN © picture-alliance/dpa/A. El-Rahman

مسائية DW: "تيران وصنافير"... فصل جديد في خلاف قديم 08.11.2016

فصل جديد في خلاف قديم: محكمة القضاء الإداري المصرية تؤكد حكما قضائيا سابقا يبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. فما دلالات هذه القرار وما وقعه على العلاقات المصرية السعودية؟

07.2016 DW Misch dich ein Moderator Yosri Fouda (Programmpromo)

السلطة الخامسة ـ مالك عدلي في أول حديث حصري بعد الإفراج عنه 31.08.2016

بعد الإفراج عنه عقب قضائه 114 يوماً في السجن، يتحدث الحقوقي المصري مالك عدلي إلى السلطة الخامسة حول أوضاع السجون المصرية في ظل تقارير منظمات حقوقية ومحلية تنتقد الأوضاع فيها، خصوصاً فيما يتعلق بالمعتقلين لأسباب سياسية.
Titel: Yosri Fuda moderiert die erste Folge seiner neuen Sendung Misch Dich ein auf DW Arabia Credit: Deutsche Welle Datum: 03.08.2016 DW

"السلطة الخامسة".. ترحيب ولوم على البرنامج الجديد! 04.08.2016

تباينت تعليقات المشاهدين حول برنامج "السلطة الخامسة" للصحفي المصري يسري فوده، والذي بثت قناة DW عربية أولى حلقاته الأربعاء، الثالث من أغسطس/ آب. فإلى أي مدى نجح البرنامج في إرضاء المشاهدين؟
07.2016 DW Misch dich ein Moderator Yosri Fouda (Programmpromo)

تيران وصنافير في الحلقة الأولى من "السلطة الخامسة" مع يسري فوده 03.08.2016

تتناول الحلقة الأولى من برنامج "السلطة الخامسة" الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فوده على قناة DW عربية ملف جزيرتي تيران وصنافير. ومن المعروف أن الحكومة المصرية تنازلت للسعودية عنهما، قبل صدور حكم قضائي ببطلان التنازل.
AUSSCHNITT AUS: French President, Francois Hollande (L) meets with Egyptian President, Abdel Fattah al-Sisi on January 24, 2015 in Riyadh, as dignitaries and leaders from around the world arrived in Saudi Arabia to offer their condolences to its new King Salman, a day after the death of his half-brother King Abdullah. One after another, foreign aircraft landed at a Riyadh military base where leaders from Africa, Europe and Asia descended a red-carpeted ramp to be welcomed by officials and served a traditional tiny cup of Arabic coffee. AFP PHOTO / POOL / YOAN VALAT (Photo credit should read YOAN VALAT/AFP/Getty Images)

مظاهرات الغضب إزاء تيران وصنافير – زوبعة في فنجان؟ 25.04.2016

موجة غضب واحتقان لدى أوساط واسعة من المصريين، إزاء "التفريط" في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. فهل يكون ذلك بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير أم أنها لا تعدو أن تكون مجرد سحابة عابرة؟
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