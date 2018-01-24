 تيار ″الاندفاع الأخضر″ قد يضع ألمانيا ضمن كبار منتجي الحشيش الطبي | ثقافة ومجتمع | DW | 06.04.2019

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ثقافة ومجتمع

تيار "الاندفاع الأخضر" قد يضع ألمانيا ضمن كبار منتجي الحشيش الطبي

الأعشاب المخدرة هي النباتات الوحيدة التي تضمن ربحاً جيداً للمزارعين في حال أصابت الهلوسات من يشتريها، لكن هل زراعتها لأغراض طبية ستحقق ذات الربح للمنتجين؟ تقرير DW يكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

Libanon Cannabis-Anbau (DW/A. Ibrahim )

منذ عامين، سمحت ألمانيا بزراعة الأعشاب المخدرة لأغراض طبية، ولكن عملية اختيار المزارعين المناسبين لهذا الغرض وقفت حجر عثرة أمام السلطات.

الزراعة المستقبلية للأعشاب المخدرة، التي باتت تعرف دوليا بتعبير "الاندفاع الأخضر" كانت على سلم أولويات مؤتمر مستثمري الأعشاب المخدرة في أوروبا، الذي عقد في برلين (نهاية آذار/ مارس 2019) . 

مختارات

حققت السوق الناشئة للقنب الهندي المتاح لأغراض علاجية، مبيعات فاقت الملايين بألمانيا وذلك بعد وقت وجيز من السماح للمرضى باستخدامه في تخفيف آلامهم. بيد أن قلة توريد هذه العشبة والقوانين المفروضة تضيق من توسيع هذه التجارة. (24.01.2018)

"لا متعة دون حشيش" إحدى العبارات التي كتبت على لافتات آلاف من المتظاهرين، الذين قدموا إلى العاصمة الألمانية من كل أنحاء البلاد للمطالبة بتقنين القنب أو الحشيش في ألمانيا. (11.08.2018)

الرئيس التنفيذي لجمعية القنب الألمانية جورج وورث ، وصف خلال المؤتمر تأخر زراعة العشب الطبي في ألمانيا إلى هذا الوقت بأنه "أمر مثير للشفقة" .

المعهد الفيدرالي للأدوية والأجهزة الطبية ، أشار إلى أنه سيعلن أسماء الشركات التي حصلت على ترخيص لإنتاج الأعشاب المخدرة خلال شهرين.

رجل الأعمال ومؤسس شركة فارماكو التي تعنى ببحوث الأعشاب المخدرة  نيكلاس كوبيرانيس ​​، يعتقد أن هذا الموعد غير واقعي، وقال "لا أرى أي تقدم حقيقي في هذا الأمر خلال العامين المقبلين".

القنب الطبي من شمال مقدونيا

شركة فارماكو تهدف إلى إنتاج الأعشاب المخدرة على نطاق واسع في شمال مقدونيا، ومن ثم توريدها إلى ألمانيا ودول أخرى عبر بولندا .

عندما أتاحت ألمانيا استخدام الأعشاب المخدرة لأغراض طبية ،استحوذت الشركات الكندية على السوق الألمانية وبوصف أدق فقد سحقت الشركات الكندية القوية جميع الشركات الألمانية الناشئة والعاملة في هذا المجال. لكن  الوضع الآن تغير رأسا على عقب كما يقول  كوبيرانيس ​​" في الوقت الحالي ، لا يوجد شيء يأتي من كندا لأنّ الشركات هناك منشغلة بسوقها المحلية". هذا لأنه منذ منتصف العام الماضي، سمح للكنديين بتناول الحشيش لأغراض الترفيه وكذلك كعلاج، مما زاد الطلب عليه بشكل كبير".

Kanada Legalisierung von Cannabis (picture-alliance/empics/The Canadian Press/C. Young)

الشركات الكندية المنتجة للحشيش الطبي تستحوذ على السوق الألمانية

الرهان على المستقبل

معهد البحوث الصناعية التابع ل "بروهوبيشنز بارتنرز " يقر بأن مبيعات سوق الأعشاب المخدرة في ألمانيا قد ترتفع مع حلول عام 2028 إلى 7.7 مليار يورو ، وفي أوروبا بأسرها قد ترتفع الى 58 مليار يورو .

 شركات التأمين الصحي في ألمانيا أبلغوا عن عائدات بلغت حوالي 70 مليون يورو في العام الماضي للمنتجات التي تحتوي على العشب الطبي. على سبيل المقارنة، سجلت الشركات التي تبيع مسكنات الألم التقليدية في ألمانيا إيرادات بقيمة 600 مليون يورو في عام 2017. ما يعني أنّ سوق الأعشاب المخدرة في ألمانيا ينمو بسرعة.

في كندا، منحت الشرعية لاستخدام الاعشاب المخدرة للأغراض الطبية في عام 2001 بينما جرى ذلك في إسرائيل في وقت مبكر من عام 1995، الاعشاب المخدرة للأغراض الطبية في تلك البلدان يستخدمها ما يقرب من 1% من السكان. وسيكون، بهذا المعدل، عدد متعاطيها في ألمانيا حوالي 800000 شخص. لا يتم تسجيل أعداد المرضى مركزيًا في ألمانيا، ولكن تشير تقديرات 2018 إلى وجود ما بين 30ألف إلى 70الف مريض يستهلكون الحشيش في البلاد حاليًا.

متى ستنهار الأسعار؟

شركة فارماكو تعتزم نقل 50 طناً من الحشيش إلى السوق الألمانية في السنوات الأربع القادمة. في عام 2018 ، لم تتلق الصيدليات في جميع أنحاء ألمانيا سوى 3.13 طن من المكونات الرسمية لزهور القنب.

بالنسبة للمرضى الذين لا تغطي تأميناتهم الصحية تكلفة أي علاج يحتوي على الأعشاب المخدرة ، فإن شركة فارماكو تطمئنهم إلى أنها ستبيع الغرام الواحد منه ب16 يورو علماً أنه يباع عالمياً ب26 يورو.

صنع في أوروبا

نجاح خطط فارماكو سيتوقف عند بدء زراعة الأعشاب المخدرة الخاضعة لسيطرة الدولة في المانيا .ويبدو جورج وورث واثقاً من أنّ المجموعة الأولى من مزارعي الأعشاب المخدرة  يمكن أن تباشر عملها  خلال بضعة أشهر .  

كوبيرانيس يعتقد أن ألمانيا لن تكون بيئة خصبة  لزراعة الأعشاب المخدرة على أي حال، بسبب ارتفاع تكاليف العمالة فيها. ولهذا السبب لم يتقدم بنفسه بطلب المشاركة في المناقصة، وبهذا الخصوص يقول "لأنّه لن يكون له معنى اقتصادي بالنسبة لي." ومع ذلك، ستظل هناك حاجة إلى الواردات بكميات كبيرة حتى بعد بدء الزراعة في ألمانيا.

نيكولاس مارتن/ ح.ح

  • Cannabis Marihuana (Fotolia/Opra)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    القنب

    يحتوي نبات القنب على المادة ذات التأثير النفسي "تيترايدروكانابينول" (THC). بجعل من يتناوله يشعر بالبهجة والاسترخاء، كما من الممكن استخدامه كمسكن للألم. تحتوي أزهار النباتات المؤثنة غير المخصبة على كميات عالية من الـ(THC)، ولهذا السبب يتم استخدامها لإنتاج الماريجوانا. بعض أنواع القنب خالية تماما من (THC) وتزرع لإنتاج الألياف.

  • opium poppy (picture alliance/dpa/D.Ramik)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أقوى مسكن للألم

    ينتج الخشاش المنوم الأفيون. ولحصاد ذلك، تقطع الكبسولات للسماح للسائل الأبيض (الحلبي) بالخروج والجفاف. يحتوي الخشاش على كميات عالية من المورفين، أقوى مسكنات الألم الدوائية.

  • Pluteus salicinus (picture alliance/dpa/Wildlife)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    الفطر السحري

    الفطر فنان كيميائي.. بعض أنواع الفطر ينتج مؤثرات نفسية. مثل هذا الفطر ذو اللون الرمادي Pluteus salicinus. ينمو على الخشب ويحتوي على بسيلوسيبين، وهو مركب كيميائي يسبب الهلوسة البصرية والعقلية. ومن الآثار الجانبية الغثيان ونوبات الذعر.

  • Chewing on a coca leaf (Reuters)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    المخدرات وجبة خفيفة

    تحتوي أوراق نبات الكوكا على مركبات كيميائية مماثلة للكوكايين. إذ تخفف الألم وتعمل كما المنشطات. يعتبر مضغ أوراق الكوكا الخام في كثير من بلدان أمريكا اللاتينية، أمرا شائعا جداً. كما يساعد السياح على التعامل بشكل أفضل مع داء المرتفعات. وبتخمير وتجفيف الأوراق وتجهيزها كيميائياً، ينتج الكوكايين.

  • Angel's trumpet (picture alliance/dpa)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أبواق الملاك

    قد يكون النظر إلى هذه الزهرة الجميلة ممتعاً، غير أن تذوقها سام. كل أجزاء هذه الزهرة تحتوي على قلويات، وهي مركبات كيميائية ذات آثار قوية على جسم الإنسان. وحين تؤكل أو تدخن هذه النبتة ستزداد ضربات القلب، وتسبب الهلوسة. كما هو الحال مع كافة المخدرات الطبيعية، وإيجاد الجرعة المناسبة أمر صعب. إذ تقع حوادث مميتة في كثير من الأحيان.

  • Datura inoxia, Datura inoxia, toloache, thornapple (picture-alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبات الداتورة

    تعرف الداتورة على شبكة الانترنت بـ (thornapples)، كمخدرات طبيعية. وهي فكرة سيئة جداً. إذ تسبب هذه النبتة هلوسة قوية، مع ابتعاد كامل عن الواقع. ويميل متعاطو هذه المادة إلى إيذاء أنفسهم بشدة تحت تأثيرها.

  • Peyote cactus (picture-alliance/WILDLIFE)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    صبار مخدر

    يمتلئ صبار (Peyote cactus) الذي ينمو في المكسيك وتكساس، بالميسكالين، وهو مركب مهلوس غير قانوني بموجب الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية. ميسكالين يغير عمليات التفكير والإحساس بالوقت والوعي الذاتي. يقطع الصبار إلى أجزاء للأكل أو يغلى مع الشاي. ويُذكر بأن بعض أنواع الصبار عرضة للانقراض.

  • Myristica seeds (picture alliance/CTK/R. Pavel)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    جوزة الطيب

    كمية كبيرة من جوزة الطيب من شأنها أن تعطي تأثير المخدر، لاحتوائها على الميريستيسين، المركب الذي يسبب الهلوسة. ولكن لا داعي للقلق. إذ أن استعمال جوزة الطيب كتوابل فقط قد لا تصل حد تلك الجرعة المخدرة. غير أن استعمالها المفرط يؤدي إلى حدوث آثار جانبية مثل الصداع والغثيان والإسهال.

  • Mitragyna speciosa (picture-alliance/Arco Images/Sunbird Images)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    أوراق مخدرة

    نعم، هذا صحيح، جنوب شرق آسيا هو موطن شجرة القرطوم الأصلي. وتتضمن أوراق هذه الشجرة مركب الأفيونيات مثل (Mitragynine) الذي يستخدم لأغراض دوائية. إذ تمضغ الأوراق لتسكين الألم أو لزيادة الشهية أو معالجة الإسهال.

  • tobacco plant (picture alliance/ZB)

    الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

    نبتة تقتل الملايين سنويا

    ينتج التبغ مواد كيميائية سامة ومسببة للإدمان، كالنيكوتين ومواد شبه قلوية. مع هذا الخليط من المواد الخطيرة يصبح تدخين هذه الأوراق أو أكلها بالغ الخطورة على جسم الإنسان. بريجيت أوستراث/ ريم ضوا.


مختارات

الطبيعة معمل لانتاج مخدرات وسموم قاتلة!

لا داعي للوم الكيميائيين، فبعض أخطر المواد في العالم تأتي من الطبيعة نفسها. العديد من النباتات والأزهار والبذور والأوراق، مليئة بالمواد السامة والتي قد تكون قاتلة. فابتعد عنها! (18.06.2017)  

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