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تويوتا

شركة تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إذ تبيع سنويا أكثر من 10 ملايين سيارة. وتنتج الشركة إلى جانب السيارات الصغيرة الحافلات والشاحنات والأجهزة الصناعية المتعددة الأغراض.

تتخذ شركة تويوتا المتعددة الجنسيات من اليابان مقرا لها. يبلغ عدد العاملين التابعين لها نحو 340 ألف عامل. يتبع للشركة شركات سيارات أخرى بشكل كلي أو جزئي أبزرها لكزس ودايهاتسو.

Toyota Motor Corp. demonstrates the T-HR3 humanoid robot which will be used during the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, in Tokyo, on July 18, 2019 . A roster of Olympic robots that will do everything from welcoming visitors to transporting javelins has been unveiled as Tokyo works to showcase Japanese technology at next year's Summer Games. Photo by Farzaneh Khademian/ABACAPRESS.COM |

روبوت بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لأداء الأعمال المنزلية 08.08.2019

تعاون يجمع بين شركتي تويوتا وبريفيرد نتوركس لتطوير إنسان آلي مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يمكنه من التعلم في الظروف الحياتية اليومية من أجل أن يساهم في أداء الأعمال المنزلية التي تثقل كاهل الجميع.

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في العالم تجوب شوارع طوكيو 31.08.2018

قبيل انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستحتضنها اليابان في عام 2020، تسعى سلطات البلاد إلى حل مشكلة المواصلات وتسهيل عملية نقل الرياضيين والسياح ولحل هذه المعضلة تجري اليابان اختبار أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع العاصمة.

صراع ياباني ألماني على أغلى ماركات السيارات في العالم 26.05.2018

تصدرت ماركات السيارات الألمانية واليابانية تصنيف أغلى ماركات السيارات بالعالم وذلك في أحدث تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2018. إذ صنفت المجلة الترتيب وفق القيمة السوقية لكل ماركة وكذلك أرباح الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية. فأي ماركات السيارات تصدرت القائمة؟
Auf einer Ausstellungsfläche von Adidas ist das Logo zu lesen, fotografiert am 03.09.2016 auf der Modemesse Bread and Butter in der Arena in Berlin Treptow. Das Mode-Event des Online-Händlers Zalando findet vom 02.09. bis 04.09.2016 als Publikumsevent für Modeinteressierte statt. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

ماذا تعني رموز الماركات الكبرى الشهيرة؟ 13.01.2017

باتت الماركات الشهيرة جزءاً من حياة الناس على الأرض، فهي تطالعهم في كل مكان، وتعيش معهم حتى في غرف نومهم أو حماماتهم. وزاد الانتشار المعرفي الرقمي من حجم تداولها، فماذا تعني علامة أديداس أو أبل أو تويوتا؟ فتش عن السر.

Beim 83. Autosalon Genf im Palexpo Messegelände wird am 06.03.2013 beim zweiten Pressetag ein Toyota i-Road präsentiert. Foto: Uli Deck/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

تويوتا آي رود.. سيارة بحجم دراجة وصديقة للبيئة 03.06.2016

طرحت تويوتا عربتها الجديدة الصغيرة ذات العجلات الثلاث التي تعمل بمحرك كهربائي وتتسع لشخصين، لتنافس في سوق السيارات الصغيرة الصديقة للبيئة. السيارة الجديدة يمكنها السير عبر المنعطفات والمنحدرات دون أي مشاكل.
ARCHIV 2008 **** Verhüllte BMW-Fahrzeuge am Messestand des deutschen Autounternehmens BMW (Bayerische Motorenwerke). Aufgenommen am 04.03.2008 anlässlich des Autosalons in Genf auf dem Palexpo Gelände. Foto: Uli Deck +++(c) dpa - Report+++ © picture-alliance/dpa/U. Deck

آخر صيحات عالم السرعة في معرض جنيف للسيارات 01.03.2016

يكشف عمالقة صناعة السيارات الأوروبية عن حوالي 100 موديل جديد من آخر صيحات عالم السيارات والسرعة، في معرض جنيف للسيارات هذا العام. تعرف على بعضها في ألبوم الصور التالي:
Bildnummer: 55609463 Datum: 21.07.2011 Copyright: imago/AFLO July 21st, 2011, Susonosi, Japan - Reporters view a heavily damaged Toyota VITZ after a head-on collision with a Toyota Crown at the speed of 55km/h (about 34 miles/h) in a demonstration at Toyotas Higashi-Fuji Technical Center on Thursday, July 21, 2011. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY premiumd Wirtschaft Automobilinustrie Sicherheit Fahrzeugsicherheit Crashtest Crash Test Dummies Auto Sicherheitszentrum Forschung xdp 2011 quer Toyota Safety Technology damage accident cars air bag system crash demonstration test mess Susonosi Japan collision destroy Higashi-Fuji Technical Center Pre-Collision System millimeter-wave advanced prevention passenger seat technicians check airbag o0 Crashtest-Dummy, Crashtestdummy, Puppe o00 Fotostory

هوندا تسحب أكثر من 4 ملايين سيارة 14.05.2015

نتيجة خلل محتمل في الوسائد الهوائية المدمجة أعلنت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات استرجاع نحو 4.8 مليون سيارة في مختلف أنحاء العالم، فيما أعلنت شركتا تويتيا ونيسان أيضا اعتزامهما استدعاء حوالي 5.6 مليون.
20.04.2015 * Chevrolet's FNR electric self-driving concept is seen during a presentation at an event ahead of the 16th Shanghai International Automobile Industry Exhibition in Shanghai, April 19, 2015. REUTERS/Aly Song

الجديد في معرض شنغهاي للسيارات 2015 22.04.2015

بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين انخفضت توقعات الشركات المصنعة للسيارات تجاه معرض شنغهاي، أكبر معرض للسيارات في العالم. رغم ذلك فإن عدد العارضين هذا العام أكثر من أي وقت مضى. فما هو جديد معرض هذا العام؟
Symbolbild Tanken Benzinpreise

السيارات الأقل استهلاكا للوقود في العالم 22.07.2014

نشرت مجلة " أوتو بيلد" الألمانية تقريرها الأخير حول السيارات الأقل استهلاكا للوقود. في ألبوم الصور هذا تعرّفوا على السيارات الأكثر توفيرا في الاستهلاك.
©Kyodo/MAXPPP - 25/06/2014 ; TOKYO, Japan - Mitsuhisa Kato, executive vice president of Toyota Motor Corp., stands by a prototype of the company's sedan-style hydrogen fuel cell vehicle during a press conference in Tokyo on June 25, 2014. Kato said Toyota will begin selling the fuel car in Japan by March 2015 with a retail price of around 7 million yen. (Kyodo)

تويوتا تخطط لطرح سيارة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين 25.06.2014

تعتزم شركة تويوتا طرح سيارة صديقة للبيئة تعمل بخلايا وقود الهيدروجين وتطرح بخار المياه بدل ثاني أكسيد الكربون. السيارة الجديد يمكن شحنها خلال ثلاث دقائق لتقوم برحلة لمسافة 700 كيلو متر.
HANDOUT - Ein undatiertes Foto zeigt den Prototypen eines Selbstfahrenden Autos, das der Internetkonzern Google entwickelt hat. Zunächst sollen rund 100 Testfahrzeuge gebaut werden, kündigte der Konzern in einem Blogeintrag in der Nacht zum 28.05.2014 an. Foto:Google/dpa (zu dpa Google arbeitet an eigenem Auto vom 28.05.2014 - ACJHTUNG: Verwendung nur zu redaktionellen Zwecken bei vollständiger Quellenangabe Google/dpa)

سيارة تقود نفسها من إنتاج "غوغل" 28.05.2014

عرضت شركة "غوغل" العملاقة نموذجاً لأول سيارة من صنعها الخاص وهي عبارة عن سيارة كهربائية ذاتية القيادة بمقعدين، يمكن أن تستخدم في شوارع المدن الكبرى المكتظة كبديل عن سيارات الأجرة.
Zündschloss, Zündschlüssel, Auto, Autoschlüssel. #23933135 Copyright: Jürgen Fälchle - Fotolia

ثمن مفتاح بديل للسيارة قد يتجاوز ألف دولار 22.05.2014

تطور تكنولوجيا السيارات واعتمادها على تقنية عالية معقدة جعلت تكلفة فقدان مفاتيح السيارة مرتفعة جدا، فالحصول على مفتاح بديل، في فئة السيارات الفاخرة، يُمكن أن يتجاوز الألف دولار.
A Toyota RAV4 is on display at the 76th Geneva motor show in Geneva, Switzerland in this February 28, 2006 file photo. Japanese carmaker Toyota Motor Corp. announced a global recall of 6.58 million vehicles on April 9, 2014 to fix suspected steering and seat defects, in the latest of a spate of safety failures that have shaken major auto brands. Toyota is recalling certain Yaris, Urban Cruiser, RAV4 and Hilux models after identifying 1,058 defective vehicles but said it was unaware of any related accidents. REUTERS/Stefan Wermuth/Files (SWITZERLAND - Tags: TRANSPORT BUSINESS)

تويوتا تسحب نحو 6.4 مليون سيارة بسبب عيوب 09.04.2014

سحبت مجموعة تويوتا اليابانية نحو 6.4 مليون سيارة من مختلف أنحاء العالم بسبب عيوب تقنية متنوعة وذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط من الحكم عليها بغرامة قياسية في الولايات المتحدة بسبب عيب في دواسة البنزين.
ARCHIV - Das Toyota-Logo, aufgenommen am 04.08.2009 in in Palatine. Toyota ruft erneut weltweit Autos in die Werkstätten zurück. Foto: Kamil Krzaczynski/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

تويوتا تكشف عن أيغو الجديدة في معرض جنيف 20.02.2014

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة تويوتا اليابانية تعتزم الكشف عن الجيل الجديد من سيارتها أيغو في معرض جنيف الدولي للسيارات الشهر المقبل. السيارة تم تطويرها بالتعاون مع شركة بيجو الفرنسية.
Audi carmaker exposition during the 65th IAA International Motor Show in Frankfurt/Main, on Wednesday, September 11th, 2013. (CTK Photo/Rene Fluger)

أرقام مذهلة .. شركات السيارات في معرض فرانكفورت الدولي 16.09.2013

مثلما تتنافس شركات صناعة السيارات في بيع منتجاتها وتسويقها، لم تأل هذه الشركات جهداً لإبهار زوار معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، إما من خلال العروض الصوتية والمرئية المدهشة أو من خلال ضخامة صالات عرضها وفخامتها.
BMW board member Herbert Diess presents the new BMW i3 electric car during a media preview day at the Frankfurt Motor Show (IAA) September 10, 2013. The world's biggest auto show is open to the public September 14 -22. REUTERS/Ralph Orlowski (GERMANY - Tags: BUSINESS TRANSPORT)

معرض فرانكفورت للسيارات يفتح أبوابه لوسائل الإعلام 10.09.2013

سيكون التركيز في معرض فرانكفورت للسيارات، الأكبر من نوعه في العالم، على ربط السيارات بشبكة الانترنت والسيارات الكهربائية وزيادة كفاءة المحركات. وستعرض الشركات منتجاتها الجديدة خلال عشرة أيام من 12 وحتى 22 أيلول/سبتمبر.
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