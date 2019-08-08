ماذا تعني رموز الماركات الكبرى الشهيرة؟

باتت الماركات الشهيرة جزءاً من حياة الناس على الأرض، فهي تطالعهم في كل مكان، وتعيش معهم حتى في غرف نومهم أو حماماتهم. وزاد الانتشار المعرفي الرقمي من حجم تداولها، فماذا تعني علامة أديداس أو أبل أو تويوتا؟ فتش عن السر.