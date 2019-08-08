شركة تويوتا أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم إذ تبيع سنويا أكثر من 10 ملايين سيارة. وتنتج الشركة إلى جانب السيارات الصغيرة الحافلات والشاحنات والأجهزة الصناعية المتعددة الأغراض.
تتخذ شركة تويوتا المتعددة الجنسيات من اليابان مقرا لها. يبلغ عدد العاملين التابعين لها نحو 340 ألف عامل. يتبع للشركة شركات سيارات أخرى بشكل كلي أو جزئي أبزرها لكزس ودايهاتسو.
قبيل انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستحتضنها اليابان في عام 2020، تسعى سلطات البلاد إلى حل مشكلة المواصلات وتسهيل عملية نقل الرياضيين والسياح ولحل هذه المعضلة تجري اليابان اختبار أول سيارة أجرة ذاتية القيادة في شوارع العاصمة.
تصدرت ماركات السيارات الألمانية واليابانية تصنيف أغلى ماركات السيارات بالعالم وذلك في أحدث تصنيف لمجلة "فوربس" الأمريكية لعام 2018. إذ صنفت المجلة الترتيب وفق القيمة السوقية لكل ماركة وكذلك أرباح الشركات خلال الثلاث السنوات الماضية. فأي ماركات السيارات تصدرت القائمة؟