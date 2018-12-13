تويتر يرصد "نشاطا غير عادي" من قبل الصين والسعودية

أفادت شركة تويتر العملاقة في مجال التكنولوجيا، في مدونة لها في وقت متأخر من مساء أمس (الاثنين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن الشركة كانت بدأت الشهر الماضي في حل خطأ برمجي، أدى إلى الكشف عن أرقام أكواد دول الهواتف الخاصة بالمستخدمين، وتفاصيل عن حسابات مغلقة. وذكر "تويتر" أنه أثناء التحقيق في المشكلة، التي تم حلها بعد يوم واحد، لوحظ وجود "نشاط غير عادي" يتعلق بنموذج دعم العملاء.

ووفقا لشركة "تويتر"، فقد ورد "عدد كبير من الاستفسارات" من عناوين "آي. بي" في الصين والمملكة العربية السعودية. وقالت شركة التواصل الاجتماعي "رغم أننا لا يمكننا تأكيد النية أو الاحالة بصورة محددة، إلا أنه من المحتمل أن تكون بعض تلك العناوين للـ /آي. بي/، ذات صلة بالجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة". يذكر أن أسهم "تويتر" تراجعت أمس الاثنين بنسبة 6.8 بالمئة.

ح.ز/ (د.ب.أ)