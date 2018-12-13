 تويتر يرصد ″نشاطا غير عادي″ من قبل الصين والسعودية | أخبار | DW | 18.12.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

تويتر يرصد "نشاطا غير عادي" من قبل الصين والسعودية

ذكر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قد أبلغ سلطات إنفاذ القانون باكتشاف "نشاط غير عادي" من عناوين "آي. بي" (إنترنت بروتوكول) موجودة في الصين والمملكة العربية السعودية.

Symbolbild Twitter Saudi-Arabien

أفادت شركة تويتر العملاقة في مجال التكنولوجيا، في مدونة لها في وقت متأخر من مساء أمس (الاثنين 17 ديسمبر/ كانون الأول 2018) أن الشركة كانت بدأت الشهر الماضي في حل خطأ برمجي، أدى إلى الكشف عن أرقام أكواد دول الهواتف الخاصة بالمستخدمين، وتفاصيل عن حسابات مغلقة. وذكر "تويتر" أنه أثناء التحقيق في المشكلة، التي تم حلها بعد يوم واحد، لوحظ وجود "نشاط غير عادي" يتعلق بنموذج دعم العملاء.

ووفقا لشركة "تويتر"، فقد ورد "عدد كبير من الاستفسارات" من عناوين "آي. بي" في الصين والمملكة العربية السعودية. وقالت شركة التواصل الاجتماعي "رغم أننا لا يمكننا تأكيد النية أو الاحالة بصورة محددة، إلا أنه من المحتمل أن تكون بعض تلك العناوين للـ /آي. بي/، ذات صلة بالجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة". يذكر أن أسهم "تويتر" تراجعت أمس الاثنين بنسبة 6.8 بالمئة.

ح.ز/ (د.ب.أ)

 

مشاهدة الفيديو 56:01
بث مباشر الآن
56:01 دقيقة

السلطة الخامسة - مصر والسعودية: "أشياء لا تُصدَق" في حقوق الإنسان

مختارات

مواقع التواصل- بديل المعارضة السعودية في الخارج لأجل التغيير

لجأ جزء كبير من المعارضة السعودية إلى الخارج حيث ينشط بقوة على الانترنت، وتشكّل مبادرة "مواطنون بلا قيود" مثالا جديدا لهذه المعارضة الراغبة بخلق مناخ لحرية التعبير. لكن هل ستؤثر حقاً على الوضع الداخلي للبلد؟ (01.12.2017)  

مقتل خاشقجي .. مسمار آخر في نعش حرية الصحافة في الشرق الأوسط

أظهرت تقارير صدرت عن منظمات حقوقية دولية، تعنى بحرية الصحافة، بشاعة وضع حرية التعبير والصحافة في العالم العربي وفي تركيا. وتحتل الدول العربية مراتب متأخرة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، الذي أصدرته مراسلون بلا حدود . (24.10.2018)  

ضغوط على السعودية..أمل للمدافعين عن الحريات بالعالم العربي؟

أثارت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول جدلاً كبيراً بشأن وضعية حقوق الإنسان والتعبير عن الرأي في العالم العربي. جدل رآه البعض قد يصب في النهاية في صالح سجناء الرأي والمدافعين عن الحريات. (24.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

السلطة الخامسة - مصر والسعودية: "أشياء لا تُصدَق" في حقوق الإنسان  

مواضيع ذات صلة

السيطرة على البحر الأحمر.. كيف؟ 13.12.2018

ما سر التنافس الخليجي والروسي والغربي والصيني والتركي على التواجد بأي ثمن كان في البحر الأحمر؟ تعرف على الأسباب في هذا التقرير..

Saudi-Arabien vermisster Blogger Jamal Khashoggi

حملة سعودية لمقاطعة منتجات تركيا بسبب موقفها في قضية خاشقجي 15.12.2018

غضب السعوديون إزاء سياسة أردوغان في التعامل مع ملف مقتل الصحافي جمال خاشقجي وصل إلى حد دفع بعضهم إلى إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات التركية عقابا لأردوغان وسياسته إزاء المملكة، حسب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

Österreich EU-Afrika-Forum in Wien

قمة أوروبية إفريقية بالنمسا لبحث التقنيات الرقمية والهجرة غير الشرعية 18.12.2018

وفقا للإحصاءات الأوروبية، فإن إفريقيا هي ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين واليابان. وبعدما اكتشفت الصين إفريقيا يبدو أن النمسا هي الأخرى في طريقها إلى هناك. وتستضيف فيينا المنتدى الأوروبي-الأفريقي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  