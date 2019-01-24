توني كروس يعترف بأخطاء ملكية

بعد صافرة بداية مباراة ريال مدريد مع إسبانيول عادت الأمور إلى سابق عهدها في النادي الملكي، إذ يقرأ الدولي الألماني توني كروس المباراة ويدير مجرياتها ويستحوذ على أغلب الكرات ناهيك عن تحركه بدقة في المجالات المفتوحة. وكان الامر بمثابة احتفال بعودته بعد إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

عن ذلك يقول أفضل لاعب ألماني لعام في مقابلة مع صحيفة "فيلت" الألمانية 2018: "كانت مشاعري جيدة للغاية". لكنه يعترف في الوقت ذاته بأن المرينغي يعاني من عدة مشاكل "فقد خسرنا الكثير من النقاط في جولة الذهاب من الليغا".

ويستدرك قائلاً: "لكن تجربة السنوات الماضية تجعلني واثقاً من القول إننا من أندية القمة. يجب أن نواصل، فأمامنا بطولتان نحقق نجاحات كبيرة فيها. وهذا هو محط أنظارنا الآن. توجد لدينا الإمكانية للفوز بالألقاب".

ويوضح الدولي الألماني بالقول: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء خلال الفترة الماضية. لكن سر النجاح يكمن في عدم الاستسلام. في الموسم الماضي عرفنا مبكراً أن تحقيق لقب الليغا بات مستحيلاً تقريباً، لكننا واصلنا العمل لمعرفتنا بأننا يمكن أن نفوز بشيء ما، فتُوجنا بلقب دوري الأبطال".

ويرى كروس (28 عاماً) أن ما يعزز عودة ريال مدريد القوية وانعكاس ذلك في المباريات القليلة الماضية أن الكثير من اللاعبين باتوا يظهرون بشكل واضح مستويات أفضل مقارنة بجولة الذهاب "وهذا هو المهم هنا".

يُذكر أن صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت مؤخراً أن النجم الألماني ما يزال أفضل لاعب في الميرنغي بعد أن حقق نسبة نجاح في تمريراته وصلت إلى 93.84 بالمائة في هذا الموسم رغم غيابه الطويل بداعي الإصابة. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كروس أحد اللاعبين الـ17 الذين قاموا بأكثر من 1000 تمريرة في هذا الموسم من الليغا الإسبانية.