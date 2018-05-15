 توني كروس: هؤلاء اللاعبون هم مستقبل الكرة الألمانية | عالم الرياضة | DW | 29.06.2019

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عالم الرياضة

توني كروس: هؤلاء اللاعبون هم مستقبل الكرة الألمانية

مؤخرا مدد الألماني توني كروس عقده مع ريال مدريد، ويقول إنه يعتبر الليغا الإسبانية الأفضل في العالم من الناحية الكروية. وفي حوار مع موقع ألماني تحدث كروس عن نجوم الكرة الألمانية مستقبلا، ووجه لهم النصيحة.

Deutschland Fußball Nationalmannschaft PK in Berlin | Toni Kroos & Timo Werner (picture-alliance/GES/Markus Gilliar)

كروس وعن يساره تيمو فيرنر نجم المانشافت الشاب

توقع توني كروس، نجم وسط ريال مدريد والمنتخب الألماني، أن يحقق عدد من زملائه الشباب في منتخب ألمانيا مسيرة كروية رائعة وأن ينجحوا على المدى المتوسط في تحقيق طفرة والالتحاق بأندية كبرى في أوروبا.

وقال كروس في مقابلة مع موقع "شبورت بوزر"، نشرت اليوم السبت (29 يونيو/ حزيران)، "لدينا بعض الشباب بإمكانهم أن يصبحوا ناجحين جدا، أو أنهم أصبحوا بالفعل، ولا أقصد من الناحية الرياضية فقط".

وذكر كروس عددا من الأسماء، بداية من ثلاثي بايرن، يوزوا كيميش وليون غوريتسكا وسيرغي غنابري، ثم مرورا بيوليان برانت المنتقل حديثا لدورتموند، وتيمو فيرنر (لايبزيغ). وقال "لديهم مستوى كبير ويرغبون أيضا في تحسين مستواهم". وتحدث عن ليروي سانيه (مانشستر سيتي) وقال "لقد تطور بشكل رائع". وأضاف أن لديه شعورا جيدا بخصوص مستقبلهم.

Fußball Länderspiel Niederlande - Deutschland | Serge Gnabry und Leroy Sane (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

سانيه وغنابري نجمان شابان بمنتخب ألمانيا

ويعتقد كروس أن هؤلاء اللاعبين "من حيث الكفاءة لديهم القدرة" التي يمكنهم من خلالها الانتقال للعب خارج ألمانيا، غير أنه يوجه لهم النصح بالتدقيق في أمر النادي الذي يريدون الانتقال إليه وكذلك المدرب الذي سيكونون تحت قيادته. وقال إنه في ناد مثل ريال مدريد تكون هناك دائما توقعات كبرى كثيرة من اللاعب لدرجة غير معقولة.

وانتقل كروس إلى الريال قادما من بايرن في صيف 2014، ومدد تعاقده مؤخرا مع النادي حتى 2023، وقال لشبورت بوزر: "ما زلت أشعر هنا بالراحة، ومن الناحية الكروية فإن الليغا الإسبانية تبقى بالنسبة لي الأفضل في العالم، وكل الأمور تناسب أسرتي، لذلك فإن القرار (بتمديد التعاقد) جاء بسهولة لحد ما".

ص.ش/ف.ي

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    الكاتب: شوك بينفولد / زمن البدري


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