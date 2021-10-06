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توني بلير

رئيس وزراء بريطانيا لثلاث فترات رئاسية من عام 1997 وحتى 2007. ورئيس حزب العمال البريطاني من منذ عام 1994 وحتى عام 2007. ارتبط اسمه بالحرب على العراق عام 2003 وتحالفه مع الرئيس الأميركي السابق جورج دبيلو بوش.

درس بلير القانون وعمل في المحاماة ثم دخل عالم السياسة مع حزب العمال البريطاني. اتفقت سياسة بريطانيا تحت قيادته مع السياسة الأميركية خاصة فيما تعلق بالحصار على العراق وحرب عام 2003 التي أسقطت نظام صدام حسين. أرسل قوات بريطانية للقتال في العراق وقبلها إلى أفغانستان بجانب الولايات المتحدة الأميركية. استقال من منصبه في 27 يونيو/ حزيران عام 2007 وخلفه جوردون براون من حزب العمال أيضا. عين مبعوثا للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام بالشرق الأوسط واستقال منها في حزيران/ يونيو 2015. بلير يتمتع بشخصية كارزمية مثيرة للجدل.

February 26, 2021, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Emirati Arabi Uniti: Foto LaPresse - Fabio Ferrari.26 Febbraio 2021 Dubai (Emirati Arabi Uniti).Sport Ciclismo.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Tappa 6 - Da Dubai -.Deira Islands a Dubai - Palm Jumeriah -165 km..Nella foto: Saeed Al Maktoum, sceicco di Dubai.Photo LaPresse - Fabio Ferrari.February 26, 2021 Dubai (United Arab Emirates) .Sport Cycling.UAE Tour 2021 -DUBAI STAGE- Stage 6 - From.Deira Islands to Palm Jumeriah - 102,5 miles.In the pic: Saeed Al Maktoum, Dubai Sheikh (Credit Image: © Fabio Ferrari/LaPresse via ZUMA Press

محكمة: حاكم دبي تجسس على هواتف زوجته السابقة وفريقها القانوني 06.10.2021

في إطار معركة الحضانة في المحاكم البريطانية بين حاكم دبي وزوجته السابقة، خلصت المحكمة إلى أن الشيخ محمد آل مكتوم أمر باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على هواتف زوجته الأميرة هيا بنت الحسين وفريق محاميها.
GRANADA, SPAIN - MAY 28: King Juan Carlos attends the wedding of Lady Charlotte Wellesley and Alejandro Santo Domingo at Illora on May 28, 2016 in Granada, Spain. (Photo by Daniel Perez/Getty Images)

من القذافي للسعودية.. شبهات وأزمات بالغرب سببها أموال عربية 04.08.2020

تدفق الأموال العربية من قبل بعض القادة العرب في الغرب يتسبب في إثارة الأزمات والاتهامات بقضايا فساد تكون نتائجها غير مرضية غالباً. في هذا التقرير لمحة عن بعض "الصداقات" المالية التي أشعلت الساحة السياسية في الغرب.
British and EU flags are seen before Britain's Prime Minister Theresa May meets with Commission President Jean-Claude Juncker to discuss draft agreements on Brexit, at the EC headquarters in Brussels, Belgium November 21, 2018. REUTERS/Yves Herman

مأزق بريكست.. سيناريوهات خروج أحلاها مرّ 16.01.2019

لم يتبق الكثير من الخيارات أمام رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أو من يخلفها في منصبها للخروج من مأزق بريكست بعد رفض البرلمان لاتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي. فما هي هذه السيناريوهات؟
6.1.2016 Firefighters try to put out the fire in an oil tank in the port of Es Sider, in Ras Lanuf, Libya, in this file picture taken January 6, 2016. The attacks against Libya's biggest oil terminals were lethal and sustained. The last two weeks have seen suicide bombings, huge fires at storage tanks, and a hole blown in a major pipeline. The oil ports of Es Sider and Ras Lanuf had been closed for more than a year, and the Islamic State militants advancing on them backed off after three days of shelling and clashes. But the escalation of violence in Libya's coastal oil crescent has underscored the threat to an energy industry that, despite the political chaos plaguing the country, still provides vital income to the state. REUTERS/Stringer/Files FOR EDITORIAL USE ONLY. NO RESALES. NO ARCHIVE. Reuters/Str

"التقرير البريطاني حول التدخل في ليبيا ضربة لساركوزي وكاميرون" 15.09.2016

أثار تقرير ينتقد بشدة رئيس الوزراء السابق كاميرون بسبب تدخله في ليبيا جدلا كبيرا داخل وخارج بريطانيا، ويتحدث التقرير أيضا عن"أخطاء توني بلير" في إثارة الحرب في العراق. فكيف سيؤثر هذا التقرير على سياسات بريطانيا في ليبيا؟
05.07.2016 Former British Prime Minister Tony Blair leaves his office in London, Britain July 5, 2016. REUTERS/Neil Hall (c) Reuters/N. Hall

صحف ألمانية: حرب 2003 جعلت من العراق تربة خصبة لداعش 07.07.2016

ربطت معظم تعليقات الصحف الألمانية على تقرير لجنة التحقيق بشأن مشاركة بريطانيا في حرب العراق، بين الفوضى الحالية التي يعرفها الشرق الأوسط وبين قرار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير المشاركة في الحرب إلى جانب واشنطن.
Großbritannien Chilcot-Bericht - PK Tony Blair

العراق: بلير يعتذر عن وقوع "أخطاء" ويدافع عن قرار الحرب 07.07.2016

بعد صدور تقرير لجنة التحقيق البريطانية بشأن غزو العراق سنة 2003، اعتذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، معترفا بحدوث "أخطاء في التخطيط والعملية"، لكنه دافع عن الحرب معتبرا أنها جعلت العالم "أفضل وأكثر أمانا".
05.07.2016 Former British Prime Minister Tony Blair leaves his office in London, Britain July 5, 2016. REUTERS/Neil Hall (c) Reuters/N. Hall

بلير يعتذر ويقر بتحمله مسؤولية أخطاء حرب العراق 06.07.2016

عبر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير عن أسفه لانضمام بريطانيا لاجتياح العراق عام 2003 بقيادة أمريكية، متحدثا عن أخطاء مخابراتية ومؤكدا على مسؤوليته الكاملة، لكنه دافع عن قراره قائلا إن العالم أفضل دون صدام حسين.
05.07.2016 Former British Prime Minister Tony Blair leaves his office in London, Britain July 5, 2016. REUTERS/Neil Hall (c) Reuters/N. Hall

لجنة تحقيق بريطانية تشكك في الأسس القانونية لحرب العراق 06.07.2016

خلُصت لجنة تحقيق بريطانية إلى أن رئيس الوزراء السابق توني بلير بالغ في تقدير قدرته على التأثير في القرارات الأمريكية في العراق، كما شككت في الأسس القانونية التي اعتمد عليها لدفع بريطانيا للمشاركة في حرب العراق 2003.
ARCHIV 21.12.2004 ++++++++++++ (FILES) Britain's Prime Minister Tony Blair (C) jumps from a tank after meeting troops at a British Army base near Basra in Iraq, on December 21, 2004. A long-awaited public inquiry into Britain's role in the Iraq war opened on November 24, 2009, six and a half years after then premier Tony Blair led Britain in backing the US-led invasion to oust Saddam Hussein. (c) Getty Images/AFP/A. Dennis

التقرير حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق ينشر أخيرا 06.07.2016

ينشر اليوم أخيرا تقرير لجنة التحقيق حول مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق في 2003 المنتظر منذ سبع سنوات، ومن المتوقع أن يسلط التقرير الضوء على دور توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق في هذه الحرب.
15.02.2015 Middle East Quartet envoy Tony Blair (R) leaves after a meeting with Palestinian unity government ministers in Gaza city on February 15, 2015. Blair is in Gaza for meetings with officials about the reconstruction of the territory which has been devastated by a 50-day summer war between Israel and Hamas militants. AFP PHOTO / MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

"حماس" تكشف عن مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل 13.08.2015

أعلنت حركة حماس أنها تجري مفاوضات غبر مباشرة مع إسرائيل بهدف التهدئة في قطاع غزة بواسطة توني بلير. وتقارير صحفية تكشف نقلا عن مصادر "موثوقة" أن إسرائيل وافقت على إنشاء ممر بحري بين قطاع غزة وقبرص.
FILE - In this April 8, 2013 file photo, former British Prime Minister Tony Blair speaks at Lafayette College in Easton, Pa. Blair said the West's failure to intervene in Syria is to blame for the violent insurgency in neighboring Iraq ¿ not the 2003 invasion that toppled Saddam Hussein. In an essay issued Sunday June 15, 2014, Blair called for Western countries to intervene in Syria, though he did not specify how. He wrote that extremists have to be countered hard wherever they are fighting. (AP Photo/Matt Rourke, File)

بلير يستقيل كمبعوث للرباعية الدولية للشرق الأوسط 27.05.2015

أكدت تقارير إعلامية أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يخبره أن سيتخلي عن منصبه كمبعوث خاص للجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط بعد ثماني سنوات قضاها في هذا المنصب.
15.02.2015 Middle East Quartet envoy Tony Blair (R) leaves after a meeting with Palestinian unity government ministers in Gaza city on February 15, 2015. Blair is in Gaza for meetings with officials about the reconstruction of the territory which has been devastated by a 50-day summer war between Israel and Hamas militants. AFP PHOTO / MAHMUD HAMS (Photo credit should read MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images)

بلير يتفقد الأوضاع الإنسانية وجهود إعادة الإعمار في غزة 15.02.2015

قام مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط اليوم بزيارة لقطاع غزة لعدة ساعات لتفقد أوضاع القطاع بعد الحرب الأخيرة. بلير اجتمع مع أعضاء حكومة الوفاق الوطني وناقش معهم جهود إعادة الإعمار.
Britain's former Prime Minister Tony Blair is seen during an Associated Press interview at a hotel in London, Friday, Sept. 2, 2011. The international statesman most closely tied to the response to the Sept. 11 attacks, believes the decade-long struggle to contain the threat from Islamic extremism is far from over, despite the killing of al-Qaida chief Osama bin Laden. (Foto:Kirsty Wigglesworth/AP/dapd)

توني بلير ينفي خبر عمله مستشارا اقتصاديا للسيسي 03.07.2014

نفى رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير خبر صحيفة الغارديان البريطانية الذي ذكرت فيه أنه سيعمل مستشارا اقتصاديا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
Britain's former Prime Minister Tony Blair is seen during an Associated Press interview at a hotel in London, Friday, Sept. 2, 2011. The international statesman most closely tied to the response to the Sept. 11 attacks, believes the decade-long struggle to contain the threat from Islamic extremism is far from over, despite the killing of al-Qaida chief Osama bin Laden. (Foto:Kirsty Wigglesworth/AP/dapd)

بلير: الوضع في العراق سببه إخفاق الغرب في سوريا 15.06.2014

في مقال نُشر على موقعه الإلكتروني، أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث لجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، توني بلير، أن ما يحصل في العراق من تقدم للإسلاميين المتطرفين سببه عدم تحرك الغرب لإنهاء الأزمة السورية.
Members of the Knesset guard and Israeli army officers carry and place the flag draped coffin of former Israeli prime minister Ariel Sharon onto a podium before a memorial ceremony at the Knesset, Israel's parliament, in Jerusalem January 13, 2014. Israel beefed up security for former Sharon's funeral near the Gaza border on Monday and warned the enclave's Palestinian rulers not to allow rocket fire during the ceremony, which U.S. Vice President Joe Biden will attend. REUTERS/Ronen Zvulun (JERUSALEM - Tags: POLITICS OBITUARY)

إسرائيل تودع شارون بإقامة جنازة رسمية 13.01.2014

أقامت إسرائيل حفل تأبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون بحضور قادة كبار من إسرائيل وشخصيات غربية يتقدمها نائب الرئيس الأمريكي بايدن ووزير الخارجية الألماني شتاينماير.
US Secretary of State John Kerry boards his plane at Ben Gurion International Airport in Tel Aviv on January 5, 2014 as he heads to Amman. The US top diplomat set off early for Jordan and then Saudi Arabia, after three days of intense shuttle diplomacy between Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Palestinian president Mahmud Abbas. AFP PHOTO/BRENDAN SMIALOWSKI/POOL (Photo credit should read BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

كيري يغادر المنطقة دون إحراز تقدم في عملية السلام 06.01.2014

أنهى جون كيري زيارته المكوكية للشرق الأوسط التي زار خلالها إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن والسعودية. وحالت القضايا الشائكة والهوة الشاسعة بين طرفي قضية الشرق الأوسط دون حدوث إنفراج، لكنه سيعود قريبا لمواصلة جهوده.
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