رئيس وزراء بريطانيا لثلاث فترات رئاسية من عام 1997 وحتى 2007. ورئيس حزب العمال البريطاني من منذ عام 1994 وحتى عام 2007. ارتبط اسمه بالحرب على العراق عام 2003 وتحالفه مع الرئيس الأميركي السابق جورج دبيلو بوش.

درس بلير القانون وعمل في المحاماة ثم دخل عالم السياسة مع حزب العمال البريطاني. اتفقت سياسة بريطانيا تحت قيادته مع السياسة الأميركية خاصة فيما تعلق بالحصار على العراق وحرب عام 2003 التي أسقطت نظام صدام حسين. أرسل قوات بريطانية للقتال في العراق وقبلها إلى أفغانستان بجانب الولايات المتحدة الأميركية. استقال من منصبه في 27 يونيو/ حزيران عام 2007 وخلفه جوردون براون من حزب العمال أيضا. عين مبعوثا للجنة الرباعية الدولية الخاصة بالسلام بالشرق الأوسط واستقال منها في حزيران/ يونيو 2015. بلير يتمتع بشخصية كارزمية مثيرة للجدل.