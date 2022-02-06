تونس.. قضاة يتظاهرون وسعيّد يؤكد حل مجلس القضاء الأعلى

قال بيان إن الحكومة التونسية سترفع حظر التجول الليلي الذي فرضته الشهر الماضي للحد من انتشار كوفيد -19 اعتبار من اليوم الخميس (10 فبراير/ شباط 2022). وأضاف البيان أنه تم تمديد حظر التجمعات والمظاهرات لأسبوع آخر.

وكانت الحكومة التونسية قد فرضت حظر التجول الليلي في كامل أنحاء البلاد منذ 13 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وفي المقابل أعفت السلطات الوافدين على البلاد الذين تفوق أعمارهم 18 عاما واستكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا من إجبارية إبراز التحاليل المخبرية. ويتعين على من تجاوزوا ست سنوات ولم يستكملوا التطعيم إبراز شهادة تثبت النتيجة السلبية لتحليل مخبري.

سعيد القضاء وظيفة وليست سلطة

وفي سياق نزاعه مع مجلس القضاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الخميس إن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيحل محله مجلس آخر، بينما أعلن المجلس على الفور رفضه لهذه الخطوة.

وأكد الرئيس سعيّد في افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء الخميس أن مرسوما يحلّ المجلس الأعلى للقضاء سينشر في الأيام المقبلة. وقال سعيّد "ليكن واضحا أن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى هذا المرسوم ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار". واعتبر الرئيس مجددا أن "القضاء وظيفة وليس سلطة والقضاة كلهم خاضعون للقانون".

وخلال خطاب ألقاه أمام مجلس الوزراء، قال سعيّد أيضا إنه تم إعداد مسودة مرسوم رئاسي للصلح الجزائي مع رجال الأعمال الضالعين في الفساد مقابل مشروعات تنموية في أنحاء البلاد.

ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول المرسوم.

الرئيس التونسي قيس سعيد يؤكد أن مجلس القضاء الأعلى قد تم حله وسيحل محله مجلس آخر

يذكر أنه بعد تعليقه عمل البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في يوليو/ تموز، أعلن الرئيس سعيّد السبت حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة مستقلة تأسست العام 2016 للإشراف على شؤون القضاء المهنيّة، كما أنه أحد الهيئات الدستورية القليلة المتبقية التي لا تزال قادرة على التصرف بشكل مستقل عنه. واتهم سعيّد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بـ"الولاءات" والسقوط تحت تأثير خصمه حزب النهضة الإسلامي.

قضاة يتظاهرون أمام قصر العدالة

وبعد دقائق من تأكيد سعيّد تغيير التشكيلة الحالية للمجلس أعلن الأخير في بيان رفض القرار، قائلا "التركيبة الحالية هي الممثل الوحيد للسلطة القضائية". وتظاهر مئات القضاة والمحامين الخميس أمام قصر العدالة في تونس العاصمة احتجاجا على حلّ الرئيس قيس سعيّد المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن أكثر من 200 متظاهر تجمعوا خارج المبنى دعما للإضراب الذي نظمه قضاة الأربعاء والخميس بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.

وهتف المتظاهرون بشعارات من أبرزها "الشعب يريد قضاء مستقلا" و"يسقط الانقلاب"، وسط حضور أمني كبير.

ورفع قضاة مرتدين لباسهم الوظيفي أمام قصر العدالة بتونس لافتات كتبت عليها شعارات من بينها "هدم المجلس الأعلى للقضاء ضرب للحقوق والحريات" و"لا للتشويه، لا للتخويف، لا للتحريض ضد القضاء".

وتعرض الرئيس قيس سعيّد لسيل من الانتقادات في الداخل وأيضا من الغرب بعد قراره المثير للجدل الذي يُنظر إليه على أنه انتكاسة ديموقراطية في مهد الربيع العربي.

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)