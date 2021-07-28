تونس ـ مراسيم قيس سعيد تُجهض آخر أحلام "ثورة الياسمين"

عجزت نخب الثورة التونسية في ترجمة الآمال الشعبية العريضة التي تولدت بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، فدخل أبناء الثورة في هرطقات ودوامات من نزاعات لا تنتهي، أدخلت الديموقراطية الناشئة في نفق مظلم.

إنها وضعية استغلها مهندسو الثورة المضادة وعلى رأسهم الرئيس قيس سعيد، الذي قدم مشروعا بديلا، يعد بإعادة تشكيل المشهد السياسي برمته وفق قاعدة تقوم على الشرعية الشعبية التي مكنته من فوز ساحق في انتخابات عام 2019. مشروع سياسي بدأ غامضا، قبل أن تتضح معالمه تدريجيا، بعدما استحوذ على معظم السلطات وحلّ البرلمان السابق، في خطوات اعتبرها ضرورية لإنقاذ تونس وإخراجها من مستنقع أغرقها فيه، وفق تصوره هو، سياسيون فاسدون يشكلون اليوم القوة الرئيسية المعارضة لنظامه.

شعبية سعيد تتآكل كل يوم على وقع سلسلة من المراسيم الرئاسية، حتى الدستور الذي طرح للاستفتاء لم يشارك فيه سوى 30% من الناخبين، فيما تراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي بشكل مقلق.

الإعلام الألماني يتابع تطورات الوضع التونسي باهتمام كبير منذ عام 2011، برصد مظاهر تبخر مشروع ديموقراطي واعد تبخر كالسراب. موقع "شبيغل أونلاين" (13 فبراير/ شباط 2022) كتب بهذا الصدد معلقا: "تحولت تونس إلى نظام استبدادي منذ قرّر قيس سعيّد الاستئثار بالسلطات في صيف عام 2021 وعيّن لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات برلمانية جديدة. ومنذ ذلك الحين، تتّهم منظمات غير حكومية والمعارضة الأجهزة الأمنية باللجوء إلى أساليب تذكر بأساليب الدولة البوليسية كما كانت إبان الديكتاتورية التي فرضها في السابق زين العابدين بن علي".

بعد نتائج الانتخابات التونسية ـ هل يراجع قيس سعيد سياساته؟

شرعية الرئيس تتهاوى بعد الامتحان الانتخابي

لم تتعد نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 17 ديسمبر/ كانون الأول 11.2 بالمئة، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق منذ ثورة 2011، وهو ما اعتبره المراقبون نكسة لشرعية سعيّد. غير أن الأخير، يبدو وكأنه لا يبالي كثيرا بهذه النتائج التي حاول التقليل من شأنها، متحديا منتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة. وذهب سعيد إلى القول بأن "مشاركة بـ9 أو 12 بالمئة أفضل من الـ99 بالمئة التي كانوا يشاركون فيها وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج وتعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة".

واعتبرت الأحزاب السياسية الكبرى المنضوية ضمن التكتل المعارض "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم حزب النهضة وخصمه اللدود الحزب الدستوري الحر، أن الرئيس قيس سعيد لم تعد لديه الشرعية، ويتعين عليه بالتالي التنحي، متهمة إياه بتنفيذ انقلاب ضد الديمقراطية منذ استحواذه على معظم السلطات وقيامه بحل البرلمان والحكم بمراسيم.

"صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2022) علقت على تلك الانتخابات وكتبت "لقد حلم التونسيون بالديموقراطية فاستيقظوا على ديموكتاتورية، كانوا مشبعين بالأوبامية، (نسبة إلى الرئيس وفق شعار: "ييس ويكان" أي يمكننا فعل ذلك)، وبدلاً من ذلك بات التونسيون يتنفسون الأردوغانية بمعنى: أنا السلطان. (...) انتهى كل شيء، كل شيء نُسي. تحولت ثورة الياسمين، الأولى في الربيع العربي والوحيدة التي حالت دون اندلاع حرب أهلية، إلى زهرة ذابلة بعد اثني عشر عامًا (..) مقاطعة الانتخابات هي احتجاج صاخب ضد الرئيس الشعبوي قيس سعيد (..) لقد تخلى العالم عن تونس التي أصابها الفقر جراء الأزمة، ففر شبابها إلى إيطاليا على متن قوارب الموت". وبدلا من فتح حوار مع المعارضة، يبدو أن سعيد اختار تجاهل نتائج الانتخابات لمواصلة تنفيذ أجندته التي تكرس حكم الفرد الواحد، أي تماما، عكس ما حلمت به ثورة "الياسمين".

وحدة قاتلة .. صحراء سياسية .. وطواحين هواء

النزعة الفردانية لسعيد ظهرت منذ البداية، حينما ترشح كمستقل، بنى شرعيته كمُغرد شعبوي خارج سرب النظام السياسي القائم، ما جعل منه وبسرعة أيقونة وسائل التواصل الاجتماعي. غير أن ما كان في البداية امتيازا تحول فيما بعد إلى عائقٍ كَبَحَ اندفاعه إلى حد كبير، ذلك أن افتقاره لحزب أو تكتل سياسي يستند إليه، حوله إلى دونكيشوت بمشهد سياسي يواجه فيه المعارضة والإعلام دون حلفاء بالمعنى التقليدي للكلمة، انطلاقا من شعار "الشعب يريد". غير أن المعارضة لا توجد في وضع أفضل، خصوصا وأنها بددت ثقة التونسيين بعد سنوات من الخلافات العميقة إبان ممارستها للسلطة. وبالتالي ليس من الواضح كيف يمكن لها الاستفادة سياسيا من النقمة الشعبية المتزايدة ضد الرئيس.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" شرارة الربيع العربي الأولى كانون الأول/ ديسمبر 2010 - بائع الخضر محمد بوعزيزي يشعل النار في نفسه بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" هروب بن علي كانون الثاني/ يناير 2011 - هروب الرئيس ين العابدين بن علي إلى السعودية، وعقب الثورة التونسية أشتعلت انتفاضات في دول عربية عدة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فوز حزب النهضة تشرين الأول/ أكتوبر 2011 - حزب النهضة الإسلامي المعتدل المحظور في عهد بن علي يفوز بمعظم المقاعد ويشكل ائتلافا مع أحزاب علمانية لوضع دستور جديد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" جدل بشأن علمانية الدولة أذار/ مارس 2012 - تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" اغتيال شكري بلعيد شباط / فبراير2013 - اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد مما أثار احتجاجات في الشوارع واستقالة رئيس الوزراء. ومتشددون يشنون هجمات على الشرطة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" تخلي حزب النهضة عن الحكم كانون الأول/ ديسمبر 2013 النهضة يتخلى عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" دستور جديد لتونس كانون الثاني/ يناير 2014 البرلمان يوافق على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فوز السبسي كانون الأول/ ديسمبر 2014 الباجي قائد السبسي يفوز بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الإرهاب يضرب تونس آذار/ مارس 2015 هجمات لتنظيم "داعش" على متحف باردو في تونس تسفر عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" مواجهة الإرهاب آذار/ مارس 2016 الجيش يحول الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم "داعش" الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" العجز التجاري يرتفع كانون الأول/ ديسمبر 2017 الاقتصاد يقترب من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة وخروج احتجاجات إلى الشوارع.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" قيس سعيد رئيسا لتونس تشرين الأول/ أكتوبر 2019 - الناخبون يبدون استياءهم من الأحزاب الكبرى وينتخبون في البداية برلمانا منقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" فضيحة فساد كانون الثاني/ يناير 2020 - بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" سعيد المشيشي رئيسا للوزراء آب/ أغسطس 2020 - سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الاحتجاجات متواصلة كانون الثاني/ يناير 2021 - بعد عشر سنوات على الثورة احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات للشرطة بممارسة العنف، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" إقالة الحكومة وتجميد البرلمان تموز/ يوليو 2021 - سعيد يقيل الحكومة ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مشيرا إلى المادة 80 من الدستور وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا. بينما يعتبر الرئيس سعيّد أنه "استجاب لإرادة الشعب".

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" احتجاجات ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي يوم 18 سبتمبر أيلول 2021 تظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مئات النشطاء من المجتمع المدني وأحزاب المعارضة ونواب من البرلمان الذي جمده الرئيس قيس سعيد، ورفعوا شعارات تطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، وتحذر من الخروج عن دستور 2014 ومن مخاطر الانقلاب على الديمقراطية في البلاد. وفي نفس الشارع الذي يطلق عليه "شارع الثورة"، تظاهر بالمقابل مئات من المؤدين للرئيس سعيد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الرئيس سعيّد يعلق العمل بمعظم فصول الدستور في 22 سبتمبر أيلول 2021 أصدر الرئيس التونسي قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الخاصة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وتكليف لجنة لإعداد تعديلات أساسية. الرئاسة التونسية أعلنت استمرار تجميد البرلمان، فيما رفض حزب النهضة الإسلامي وأحزاب أخرى ليبرالية الخطوات التي أعلن عنها سعيد ووصفوها بأنها "تخرج" عن الدستور الذي تمت المصادقة عليه سنة 2014 باجماع القوى السياسية في البلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" الإعلان عن خارطة طريق للبلاد بعد سلسلسة تغييرات سياسية ومؤسساتية أحدثها سعيّد، ووصفها طيف من خصومه بـ "الإنقلاب”. في 14 ديسمبر/ كانون الأول أعلن سعيّد عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تمثل خارطة طريق سياسية للبلاد لمدة عام مقبل، تشمل استمرار تجميد البرلمان إلى حين تنظيم انتخابات جديدة في البلاد، والاستفتاء على دستور جديد، الذي اختار له تاريخ 25 يوليو/ تموز 2022.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" حلّ البرلمان واحتجاجات في الشارع في مارس آذار، تحدى غالبية النواب سعيد عبر عقد جلسة افتراضية رفضا لتحركاته. إثرها، حلّ الرئيس البرلمان - وهي خطوة أخرى قال خبراء في القانون إنها تفتقر إلى الأساس الدستوري. وطالب سعيد بالتحقيق مع النواب الذين شاركوا في الاجتماع عبر الإنترنت، متهما إياهم بالانقلاب. رغم عدم رضاء معظم التونسيين على أداء البرلمان المنحل، شهدت شوارع تونس احتجاجات على قرارات الرئيس.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" إحكام القبضة على القضاء بعد اعتراضات قضائية على بعض تصرفاته، منح سعيد لنفسه السلطة النهائية على القضاة وأقدم على حل المجلس الاعلى للقضاء وهو الجهاز الذي تأسس في العام 2016 و يعنى باستقلالية القضاء في البلاد، معتبرا أن المجلس "أصبح من الماضي"، ووجه سعيّد إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل، اتهامات بالفساد والعمل وفقاً لولاءات سياسية وعزل العشرات منهم. في خطوة مثيرة عززت المخاوف بشأن استقلال القضاء وأججت غضب معارضيه.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" تنديد داخلي وانتقادات دولية قرارات سعيّد بإقالة عشرات القضاة أثار تنديداً داخلياً واسعاً وانتقادات دولية. فقد شهدت تونس احتجاجات واسعة شارك فيها قضاة رافضين قرار حل المجلس الأعلى للقضاء. من جهتها وصفت جمعية القضاة التونسيين القرار بـ "المذبحة". كما حذرت الخارجية الأمريكية من أن مراسيم الرئيس التونسي تقوض المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ودعت إلى "عملية إصلاح شفافة تشرك الجميع" موقف عبر عنه أيضا الإتحاد الأوروبي.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" "دولة مهددة بالإقلاس" حذرت تقارير صندوق النقد والبنك العالمي من مخاطر "إفلاس" التونسية. ويجري صندوق النقد مفاوضات مع تونس ودعاها إلى إصلاحات بنيوية لمعالجة "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية"، يضاف إليها تأثير الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. مركزية اتحاد الشغل النافذة رفضت عددا من الإجراءات وبدأت سلسلة إضرابات.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" مسودة دستور جديد في نهاية يونيو /حزيران، نشر الرئيس سعيّد مسودة دستور جديد سيطرحه للاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، سيضفي به طابعا رسميا على السلطات الواسعة التي استحوذ عليها خلال الأشهر السابقة ويقلص دور البرلمان. الدستور الجديد من شأنه أن يوسع صلاحيات الرئيس سعيّد صلاحيات. لكن عددا من الأحزاب السياسية تعارض خطواته والاتحاد العام للشغل ذي النفوذ الكبير يدعو إلى إضرابات بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

في صور: طريق وعر في تونس من الثورة حتى "دستور سعيّد" 25 يوليو ..تاريخ حاسم في تونس باختياره لتاريخ 25 (يوليو/ تموز) كموعد للاستفتاء على دستور جديد، يسعى سعيّد لتوظيف رمزيته الخاصة في تاريخ تونس، إذ يؤرخ لإعلان قيام الجمهورية على أنقاض نظام البايات الملكي في البلاد بعد عام واحد من استقلالها عن فرنسا. ورغم انتقادات المعارضة والمجتمع المدني، أقدم سعيّد على تنظيم استفتاء حول مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس وقد يعيد البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بما كان قائمًا قبل عام 2011.



انسداد الأفق السياسي تقابله آفاق اقتصادية قاتمة، أمام مخاوف من تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية، مع كل ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات كارثية، قد تقترب فيها البلاد من السيناريو اللبناني، خصوصا بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وقد فشلت كل المحاولات لحد الآن لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كما تترقبها المؤسسات المالية الدولية، دون إثارة غضب الشارع وبالتالي تهديد السلم الاجتماعي. وما زاد الطين بلة هو حدوث تدهور شامل للسياق الدولي بسبب الجائحة والحرب في أوكرانيا. وبهذا الصدد كتب موقع التلفزيون الألماني "زي.دي.إف" (الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) معلقاً: "من أجل تمويل وارداتها والحفاظ على استمرارية الاقتصاد المحلي، اضطرت تونس إلى الاقتراض عدة مرات، قبل الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. غير أن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة رفعت أسعار الفائدة، مما يعني أن تكلفة القروض التونسية آخذة في الارتفاع أيضًا. إن ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم، يعمل كمُسرع لحريق في البلاد".

موقع "اتحاد الشغل" في المعادلة السياسية

يعتبر"الاتحاد العام التونسي للشغل" أكبر تنظيم نقابي في البلاد ويتمتع بثقل سياسي وازن وبتجذر تاريخي واجتماعي كبير يمنحه القدرة على التأثير في التوازنات السياسية. كما لعب الاتحاد دورا رئيسيا في ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي. ومنذ ذلك الحين والحكومات المتعاقبة في تونس تسعى لتعزيز التعاون مع هذا التنظيم للحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي. وكان الاتحاد من الداعمين للرئيس قيس سعيد حين إعلانه تدابيره استثنائية في صيف 2021 بحل البرلمان بهدف إنهاء حالة الشلل السياسي، إلا أن الاتحاد تحول مؤخرا إلى معارضة واضحة لما يسميه بالحكم الفردي للرئيس. وعبر التنظيم النقابي في أكثر من مناسبة عن معارضته للأجندة الإصلاحية لسعيد، بل وهدد بـ"احتلال الشوارع" في حال رفض الرئيس القبول بالحوار للخروج من الاحتقان السياسي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد.

ويسعى الاتحاد بالتنسيق مع تنظيمات أخرى، منها "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وهيئة المحامين لإطلاق مبادرة للإنقاذ الوطني. وهي خطوة تذكر إلى حد بعيد بمبادرة قادها الاتحاد إلى جانب تنظيمات أخرى في ذروة الأزمة السياسية التي عرفتها البلاد عام 2013، ما جنب البلاد حينها من الغرق في الفوضى عامين فقط بعد الإطاحة ببن علي وذلك، عبر اقتراح حكومة انتقالية غير حزبية مهدت لانتخابات عام 2014. انجاز مهم مكن الاتحاد وشركائه الآخرين من الفوز في العام التالي بجائزة نوبل للسلام. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "يونغه فيلت" اليسارية الألمانية (الخامس من ديسمبر 2022) بأن هناك "صراع على السلطة يختمر بين نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل ذو النفوذ الواسع والرئيس المستبد (قيس سعيد) بشكل متزايد، بينما تنزلق البلاد أعمق وأعمق في الأزمة الاقتصادية".

ماذا بعد قرار قيس سعيد حل مجلس النواب التونسي؟

حرية الصحافة على كف عفريت

تعيش الصحافة التونسية على وقع التراجع في هوامش حرية التعبير، بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد أصدر في سبتمبر/ أيلول 2022 مرسوما يتعلق بجرائم "الاتصال وأنظمة المعلومات"، ينص على فرض عقوبات على "مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة". وهي نافذة تفتح الباب واسعا أمام جبروت السلطة التنفيذية لتكميم أفواه الصحافيين "المزعجين". وقد أثار هذا المرسوم انزعاج الصحفيين والتنظيمات الحقوقية. ومن أوائل ضحايا المرسوم الجديد الصحافي نزار بهلول الذي يعمل في موقع "بيزنس نيوز" وكذلك المعارض السياسي العياشي الهمامي. المرسوم دفع بما لا يقل عن 35 منظمة حقوقية في البلاد لنشر بيان مشترك، عبرت فيه عن قلقها على مستقبل الحريات في البلاد ومخاطر توظيف المرسوم المذكور إلى أداة للضغط على المعارضين السياسيين، رغم أن الرئيس سعيد تعهد في أكثر من مناسبة بحماية حرية الصحافة كإحدى أهم مكتسبات ثورة 2011. غير أن الوقائع تكذب هذه الوعود أمام تراكم القضايا التي تستهدف الصحافيين والمدونين.

وبهذا الصدد، يمكن أن نقرأ العنوان التالي: "تلميحات قاتمة وتهديدات جامحة: الرئيس التونسي ينقض على خصومه"، وهو عنوان مقال رأي لصحيفة "نويه تسوريخه تسايتونغ" السويسرية (29 ديسمبر/ كانون الأول 2022)، جاء فيه أن "قيس سعيد يتعرض لضغوط متزايدة لأن المواطنين يرفضون دعمه في مشاريعه لإعادة الهيكلة الجذرية للنظام السياسي. لذلك بدأ الآن في إهانة منتقديه بوصفهم بالخونة والمرتزقة للأجانب". وأضافت الصحيفة أن وضع سعيد يزداد تأزما منذ أن شارك 11 في المائة فقط من الناخبين في الانتخابات العامة في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث "فُسرت هذه المشاركة الضعيفة والقياسية على أنها تصويت بحجب الثقة ضد مسار الإصلاح الجذري الذي يتبناه نظام سعيد. وهذا ما دفع المعارضة لدعوة رئيس الدولة إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات جديدة".

منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر

في أحدث تقرير لها حول تونس، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان (12 يناير/ كانون الثاني 2023) استيلاء الرئيس التونسي قيس سعيد على كل الصلاحيات الدستورية في البلاد، واعتبرت ذلك يشكل عائقا أمام التحول الديمقراطي في تونس. واعتبرت المنظمة أن السلطات الهائلة التي استحوذ عليها الرئيس، همًشت المؤسسات التي تشكل ضابطا لحفظ توازن توزيع السلطات، بما فيها سلطة الرئيس وهو ما عرقل التحول الديموقراطي في مهد "الربيع العربي". ورغم أن الرئيس تعهد في أكثر من مناسبة بأنه سيحمي الحريات والحقوق رغم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها. ونددت المنظمة بـ"انتهاكات حقوقية جسيمة، شملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي".

قلق النساء التونسيات بشأن مستقبل حقوقهن في عهد سعيد

ونددت المنظمة الدولية بشكل خاص بالانتهاكات التي شهدها عام 2022، خصوصا ضد الصحافيين والمعارضين السياسيين. وكتبت "اتخذت مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم، أحيانا في محاكم عسكرية، لانتقادهم العلني للرئيس أو القوات الأمنية أو مسؤولين آخرين (..) لقد شهدت تونس تراجعا كبيرا في حرية التعبير والصحافة، حيث عمدت السلطات إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة النشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير".

وذهبت نقابة الصحافيين التونسيين (العاشر من يناير/ كانون الثاني 2023) في نفس الاتجاه وحذرت بشكل خاص من خطورة المرسوم الرئاسي 54 الذي اعتبرته تهديدا يجثم على حرية التعبير والصحافة. وهو مرسوم يعطي القاعدة القانونية للتحرش القضائي ضد المعارضين لنظام سعيد بكل أنواعهم. القلق طال أيضا الناشطات في الحركة النسائية في بلد كان يُضرب به المثل في المنطقة العربية من حيث حقوق المرأة، غير أن هذه الصورة بدأت تتغير أمام انتهاكات طالت مكتسبات التونسيات. وبهذا الصدد كتب "تاغسشبيغل" (17 نوفمبر 2022) "قام الرئيس سعيد بسن إصلاحات انتخابية ستهيمن على المشهد السياسي بأكمله على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل، وستشكل تراجعا بالنسبة للإنجازات الدستورية للمرأة التونسية: فقد تم إلغاء الالتزام باحترام المساواة بين الجنسين في التعيينات في المناصب العليا، كما تقاعست الحكومة عن التصديق على النصوص الدولية التي تحمي المرأة من العنف، مثل اتفاقية إسطنبول لمناهضة العنف الأسري".

حسن زنيند