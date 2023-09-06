 تونس ـ القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.09.2023

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تونس ـ القبض على مسؤولين كبيرين من حزب النهضة

اعتقل الأمن التونسي رئيس حركة النهضة الإسلامية بالإنابة المنذر الونيسي ورئيس مجلس الشورى أعلى هيئة في الحركة عبد الكريم الهاروني. ويقبع في السجن عدد من قيادي الحركة بشبهات التآمر على أمن الدولة وتلقي تمويلات أجنبية.

أرشيف: قوات الأمن التونسية (14 يناير 2016)

أرشيف: قوات الأمن التونسية (14 يناير 2016)

قال حزب النهضة التونسي الإسلامي المعارض إنه تم القبض على اثنين من قادته البارزين، في أحدث سلسلة اعتقالات تشمل معارضين في تونس. وقال الحزب إن الشرطة ألقت القبض على رئيسه المؤقت منذر الونيسي، وتلاه بعد دقائق عبد الكريم الهاروني الذي وضع هذا الأسبوع قيد الإقامة الجبرية.

يأتي اعتقال الونيسي بعد نشر تسجيلات صوتية على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع منسوبة إليه اتهم فيها بعض مسؤولين في حزبه بالسعي للسيطرة على الحزب وبتلقي تمويلات غير مشروعة.

وفتحت النيابة العامة أمس الاثنين تحقيقا في التسجيلات. وقال الونيسي في مقطع فيديو على صفحته على فيسبوك إن التسجيلات مفبركة. ويرأس الهاروني مجلس شورى النهضة الهيئة الأعلى في الحزب الذي كان أكبر حزب سياسي في البرلمان الذي جمده الرئيسقيس سعيد في 2021.

وألقت الشرطة القبض هذا العام على زعيم الحزب راشد الغنوشي، أبرز منتقدي سعيد، فضلا عن عدد من مسؤولي الحزب الآخرين. كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مكاتب الحزب وأغلقت الشرطة جميع مقراته، في خطوة قال الحزب إنها تهدف لتكريس حكم دكتاتوري.

واعتقلت الشرطة هذا العام شخصيات سياسية بارزة اتهمت سعيد بتنفيذ انقلاب بعد أن علق البرلمان المنتخب واتجه نحو الحكم بمراسيم قبل إعادة صياغة الدستور. ووصف سعيد من هؤلاء بأنهم "إرهابيون وخونة ومجرمون"

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)

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