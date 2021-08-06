 تونس.. عزل إمام مسجد وصف الرئيس سعيّد بـ″الانقلابي″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 23.08.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس.. عزل إمام مسجد وصف الرئيس سعيّد بـ"الانقلابي"

تم اعفاء إمام مسجد في جنوب تونس من منصبه بعد وصفه الرئيس سعيّد بأنه "انقلابي". الإمام نعت سعيد في خطبة الجمعة فتم عزله واخضاعه للتحقيق. وينفي الرئيس أن تكون إجراءاته انقلابا كما يصف خصومه، مؤكدا احتكامه إلى الدستور.

يقول الرئيس التونسي إنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة خطر داهم.

يقول الرئيس التونسي إنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم".

قال مصدر بوزارة الشؤون الدينية التونسية اليوم الاثنين (23 أغسطس/ آب 2021)، إن إمام مسجد في مدينة بن قردان التابعة لولاية مدنين جنوبي تونس، جرى عزله من مهامه نهائيا بعد أن نعت الرئيس قيس سعيد الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل بـ "الانقلابي".

مختارات

حثت الإدارة الأمريكية الرئيس التونسي قيس سعيد على تسريع العودة إلى مسار الديمقراطية البرلمانية وتعيين رئيس وزراء جديد. والرئيس التونسي يؤكد أنه "لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرّية والعدالة والديمقراطيّة".

بعد إعفاء وزيري العدل والدفاع وتكليف مستشاره بتسيير وزارة الداخلية، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أوامر رئاسية تقضي بتنحية وزيرين جديدين. سعيّد يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لطرح خارطة طريق لإخراج البلاد من الأزمة الراهنة.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أن الإمام تم عزله عن مهامه بعد أن وصف الرئيس سعيد في خطبة يوم الجمعة الماضي بالإنقلابي، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد منذ نحو شهر وتجميده اختصاصات البرلمان.

ونقل شهود في المسجد ما ذكره الإمام على نحو مخالف للقوانين التي تفرض تحييد المساجد عن السياسة.

وقال المصدر بالوزارة  إن إمام مسجد بلال الواقع في منطقة جلال في بن قردان، خضع إلى التحقيق من قبل الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية مدنين واعترف بما صدر عنه، قبل أن يصدر قرارابعزله نهائيا.

ونشرت وزارة الشؤون الدينية اليوم ميثاقا يذكر بالتزامات أئمة المساجد بما في ذلك ما ينص عليه الدستور وتجنب ما وصفته بـ "التشهير والتجريح". 

واستخدم الرئيس سعيد يوم 25 تموز/ يوليو الماضي المادة 80 بالدستور التي تجيز له إعلان التدابير الاستثنائية لوجود "خطر داهم". ويعترض خصومه في البرلمان ولا سيما الحزب الأكبر حركة النهضة الإسلامية وحلفائها، على هذه الخطوة ويصفونها بالانقلاب على الدستور. 

ويقولالرئيس التونسيإنه يرتكز في قراراته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة "خطر داهم".

وتعتبر أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أن "حالة الاستثناء المبنية على الفصل 80 من الدستور يترتب عليها تعليق الحقوق والحريات والضمانات المرتبطة بها". وتابعت في تدوينة على صفحتها في فيسبوك "حالة الاستثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على الحقوق والحريات".

من جانبها تصف أستاذة القانون العام سناء بن عاشور قرارات سعيّد بـ "الانقلاب" وتؤكد أن بعضها "ضد الدستور".

وينفي سعيّد أن تكون إجراءاته انقلابا ويؤكد في خطاباته أنه "سنواصل كما انطلقنا على نفس المبادئ ونفس المنهج في إطار القانون ويتيح لنا القانون اتخاذ الإجراءات التي تحفظ الدولة".

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب) 

مشاهدة الفيديو 03:29

التونسيون في انتظار خارطة طريق الرئيس سعيد

مواضيع ذات صلة

CORRECTING PHOTOGRAPHER BYLINE TO SLIM ABID - Tunisia's President Kais Saied, center, leads a security meeting with members of the army and police forces in Tunis, Tunisia, Sunday, July 25, 2021. Troops surrounded Tunisia's parliament and blocked its speaker Rached Ghannouchi from entering Monday after the president suspended the legislature and fired the prime minister following nationwide protests over the country's economic troubles and the government's handling of the coronavirus crisis. (AP Photo/Slim Abid)

قيس سعيّد: لا مجال لأي "حوار مسرطن" ولا "رجوع الى الوراء" 06.08.2021

بعد دعوة حركة النهضة إلى "حوار وطني"، الرئيس التونسي قيس سعيّد يقول إنه "لا مجال للدخول في حوار مسرطن"، إلا مع "الصادقين"، على حدّ وصفه. وأنباء عن وضع وزير سابق قيد الإقامة الجبرية.

TUNIS, TUNISIA - JANUARY 09 : Tunisia's Speaker of the Assembly of the Representatives of the People, Rached Ghannouchi meets Minister of Foreign Affairs of France, Jean-Yves Le Drian (not seen) in Tunis, Tunisia on January 09, 2020. Nacer Talel / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. rechts: Tunisia's new President Kais Saied takes the oath of office on October 23, 2019 at the parliament in Tunis. - Saied, a conservative academic with no previous political experience who won the overwhelming support of younger voters in an October 13 runoff, was sworn in before members of the constituent assembly and other top state bodies. (Photo by Fethi Belaid / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

قيس سعيد ـ منقذ تونس أم منقلب على ديموقراطيتها؟ 26.07.2021

وصف قيس سعيد فوزه في الانتخابات التونسية عام 2019 بأنه مثل "ثورة جديدة"، لكنه بدا مكبلا بالدستور، الذي لم يخف رغبته في تعديله لتوسيع صلاحياته. فهل أستغل سعيد الأوضاع للانقلاب على الدستور كما يتهمه معارضوه؟ أم أنقذ تونس؟

التونسيون في انتظار خارطة طريق الرئيس سعيد 12.08.2021

في انتظار خارطة طريق وتكوين حكومة انقاذ وطني، انقضت نصف المدة الدستورية التي اعلنها قيس سعيد وفق تفسيره للمادة 80 من الدستور التونسي