تونس.. شباب مفطرون في رمضان يستعينون بهذه الحيل!

بسبب قضائهم فترة الحجر المنزلي داخل منازل ذويهم، عمد شباب تونسيون لا يصومون خلال شهر رمضان، إلى حيل عدة لتخزين الطعام والأكل بالسر، مثل إخفائه تحت السرير أو بين أكوام الملابس.ظاهرة الإفطار العلني في رمضانليست بالجديدة على المجتمع التونسي إلا أنها أخذت منحى مغايرا هذا العام مع فرض إجراءات العزل المنزلي والاغلاق الناجمين عن جائحة فيروس كورونا.

يسأل تونسيون عبر مجموعة "فاطر" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي عبارة عن تجمع للأشخاص الذين لا يصومون خلال شهر رمضان "كيف نخفي الطعام خلال النهار ونأكل من دون أن يكشف الأهل أمرنا؟". وعمد هؤلاء إلى حيل كثيرة مثل الأكل خلال الاستحمام أو بالنسبة إلى الإناث القول إنهن في فترة عادتهن الشهرية للحصول على استثناء. وهذا ما أقدمت عليه زهرة 23 عاماً الخاضعة للحجر في العاصمة التونسية والتي اضطرت "إلى تناول الطعام من دون علم الأهل"، على غرار الكثير من أعضاء مجموعة "فاطر" على فيسبوك والتي تضم 12ألف شخص يتشاركون تجربتهم اليومية خلال شهر رمضان .

تروي مزهرة أن والدتها شكت في أمرها في نهاية المطاف. وتوضح الطالبة المنخرطة في جمعيات نسائية أنها توقفت عن الصوم قبل سنتين "قلت لوالدتي ذلك لكنها تستمر بتجاهل الأمر"، وتتابع قائلة "الكثير من الأشخاص يخشون أن يطردوا لكنني لا أخاف من ذلك. لكن إذا قلت ذلك لأهلي فسيظنون أنني أقوم بأشياء أسوأ من ذلك بكثير". جارتها ياسمين الطالبة أيضا، توقفت عن الصوم قبل سنوات عدة. وتقول "أخشى التعرض للتحقير لو قلت لعائلتي (...) هذه السنة أكتفي بشرب المياه لأنني محجورة مع أهلي".

وليد البالغ من العمر 40 عاماً والذي يقضي الحجر المنزلي مع والديه يقول عن تجربته مع إخفاء عدم صيامه" أشعر بالضغط لأنني أعتمد الخبث. أنا أكره الخبث الاجتماعي. فالذين يسرقون ويشربون يصبحون فجأة متدينين كثيرا فجأة لمدة 30 يوما". من جانبه يرى مؤسس المجموعة عبد الكريم بن عبدالله: "لم يعد الأمر من المحرمات الاجتماعية بالحدة نفسها كما في السابق"، لكن في معظم الأحيان، لا يقدم غير الصائمين "على تناول الطعام في ديارهم احتراما للعائلة".

من جهة أخرى تبقى بعض المقاهي مفتوحة خلال شهر رمضان لكنها تعلق أوراق صحف على النوافذ لحماية غير الصائمين من نظر المارة والشرطة التي تعمد سنويا على اعتقال غير الصائمين.

إ.م/هـ.د (أ ف ب)

أطباق تزين موائد العرب في رمضان الحريرة: يقال إن أصلها يعود إلى الأندلس وتشهد رواجا كبيرا كأول وجبة عند الإفطار في المغرب وغرب الجزائر. مكوناتها الأساسية الحمص والعدس ولحم البقر أو الغنم والطماطم والقسبر ومزيج من التوابل يعرف في المنطقة المغاربية برأس الحانوت.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان التمر: يفطر الكثير من الصائمين بحبة تمر، اتباعا لسنة تعود للنبي محمد، مما يزيد من استهلاك هذه الثمرة حتى في البلدان التي لا تعرفها تقليديا كجنوب شرق آسيا وأوروبا. يتمتع التمر بنسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية وتساهم نسبة السكريات فيه التي تصل 66 في المائة في رفع مستوى السكر في الدم المتدني جراء الامتناع عن الأكل والشرب.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان البوراك: أكلة خاصة بالمطبخ العثماني لا يستغنى عنها على موائد الإفطار في تونس وشرق الجزائر. تحشى أوراق البوراك أو البريك بالبطاطا واللحم المفروم والجبن والبيض، ويمكن استبدال اللحم بالجمبري أو سمك التونة. وبعد لف الأوراق إلى مثلثات أو أصابع تقلى في الزيت حتى يصبح لونها ذهبيا. شهية طيبة!

أطباق تزين موائد العرب في رمضان القطايف: القطايف من الحلويات العربية الشهيرة والتي تعتبر ملازمة لشهر رمضان. وتنتشر في بلاد الشام بشكل رئيسي. وهي عبارة عن عجينة يتم خبزها، ثم حشوها بالقشطة أو الجبنة أو الجوز. ثم يتم قليها أو تؤكل بدون قلي. وأخيرا يضاف لها القطر.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان الزلابيا: تتمتع هذه القنبلة السكرية بشعبية كبيرة في رمضان من المحيط إلى الخليج، بل وحتى في جزر المحيط الهندي والهند والهيمالايا حيث تسملى جاليبي. طريقة تحضيرها سهلة، إذ تقوم في الأساس على إعداد عجينة الطحين أو السميد التي تنكه بالهيل أو الفانيلا ثم تقلى في الزيت وتغطس في ماء السكر أو العسل.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان شراب التمر الهندي: لتحضير الشراب يغلى التمر الهندي في الماء ثم ينكه بماء الورد ويحلى بكميات هائلة من السكر. التمر الهندي غني بمضادات الأكسدة ويساعد على الهضم. خاصية مهمة جدا لمقاومة التخمة في ليالي رمضان.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان فتوش: تتمتع الوجبة بشعبية كبيرة في بلاد الشام خاصة في رمضان. يعود اسم الوجبة إلى فتات الخبز المحمص الذي يضاف إلى سلطة تصنع من الخيار والطماطم والخس والبقدونس.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان الخشاف: مشروب خاص برمضان في مصر وبلاد الشام يقال أن أصوله عثمانية. يعتمد في تحضيره تقليديا على الفواكه الجافة كالبرقوق والمشمش والزبيب والتمر، بالإضافة للمكسرات وماء الزهر وماء الورد. يساعد بفضل الكمية الكبيرة من الألياف المتوفرة فيه على الهضم.

أطباق تزين موائد العرب في رمضان الهريس: أكلة شائعة جدا في دول شبه الجزيرة العربية، لكنها تعرف رواجا كبيرا أيضا في أرمينيا والهند. وصفتها الأساسية معروفة منذ القرن العاشر وتعتمد على القمح المهروس والسمن ولحم الغنم أو الدجاج. وتوجد أيضا وصفات حلوة للهريس خالية من اللحوم.





