 تونس: سعيّد يقدم وعودا جديدة ويبقي على الإجراءات الاستثنائية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

تونس: سعيّد يقدم وعودا جديدة ويبقي على الإجراءات الاستثنائية

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن العمل بالتدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو سيستمر لحين وضع قوانين انتقالية وتعديل القانون الانتخابي. سعيّد لم يحدد تاريخا لإنهاء هذه التدابير لكنه وعد بتعيين رئيس للحكومة.

الرئيس التونسي قيس سعيّد، صورة من الأرشيف.

الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن استمرار التدابير الاستثنائية حتى وضع قوانين انتقالية.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين (20 سبتمبر/ أيلول 2021) أنّ الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالي شهرين ستتواصل وأنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً.

مختارات

وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد".

واختار سعيّد مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية قبل أكثر من عشر سنوات، لإلقاء كلمته وسط هتافات تطالب بحل البرلمان. وأضاف سعيد "إننا نقوم بحركة تصحيحية للانفجار الثوري"، الذي اندلع في 17 كانون أول/ديسمبر عام 2010

وأضاف سعيّد "تم وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة وستكون أحكام انتقالية تستجيب إلى إرادتكم...سيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد". ومضى يقول "ما أقوله اليوم هو في صلب الدستور ولا يمكن أن يقولوا إنه انقلاب، وكيف يكون انقلاب بالدستور ونص الدستور".

ويترقب التونسيون منذ أسابيع ما سيقرره سعيّد بشأن البرلمان المجمد والدستور الحالي وسط توقعات بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم أساسا.

 

مشاهدة الفيديو 11:16

أزمة تونس.. هل يتجه سعيد إلى تغيير النظام السياسي؟

وليس واضحا المسار الدستوري الذي سيسلكه الرئيس في حال ما التزم بتعهده باحترام الدستور الحالي الذي استخدمه لفرض التدابير الاستثنائية بدعوى وجود خطر داهم على الدولة. ولكن القوانين الانتقالية التي عرج لها الرئيس سعيّد في كلمته تفتح الأبواب أمام إمكانية الغاء الدستور الحالي.

كما تعهد بكشف حقائق وعدم العودة إلى الوراء، قائلا إنه ملتزم الآن بواجب التحفظ. وكرر بأن "السيادة للشعب"، كما وجه اتهامات مبطنة لخصومه ببث الفتنة في أعقاب احتجاجات السبت الماضي المنددة بقراراته.

وترفض الأحزاب المعارضة ومن بينها أساسا حركة النهضة الإسلامية، أي مساس بدستور 2014 فيما طالب اتحاد الشغل بحوار تشاركي لأي إصلاحات.

  أ.ح/ع.خ (د ب أ، رويترز)

 

  • Marokko Wahlkampagne

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة"

    تعتبر خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة "نيويورك تايمز" وصفت هذا الإخفاق بأنه "هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة".

  • Marokko König Verfassung Kompetenz Regierung

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    الوصول إلى السلطة في المغرب عام 2011

    وصل إسلاميو حزب "العدالة والتنمية" في المغرب إلى السلطة عقب انتخابات مبكرة وتعديل دستوري أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس بعد احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011 خلال موجة الربيع العربي التي أشعلت المنطقة.

  • Marokko Parlamentswahl - Regierungspartei PJD, Abdelilah Benkirane

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    الفوز في انتخابات 2011 و2016

    استمر حزب "العدالة والتنمية" في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، مما جعل هذه التجربة الفريدة بالمغرب موضع اهتمام ودراسة ومقارنة مع تجارب دول عربية أخرى اتسمت بإقصاء الإسلاميين.

  • Mohammed Mursi ehemaliger ägyptischer Präsident

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    أول رئيس إسلامي لمصر

    في أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام مبارك، فازت الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان، نصفها تقريباً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2012 فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7%من إجمالي أصوات المشاركين، ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.

  • default

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    من رأس السلطة إلى قائمة الإرهاب

    لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.

  • Tunesien | Proteste gegen Regierung

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    تعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة

    في 26 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، في خطوة وصفها بعض المراقبين بـ"الانقلاب". مرّ شهر على قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، ولم يعلن بعد عن خارطة الطريق الذي وعد بها، مقابل استمرار قرارات بالاعتقال أو بحظر السفر بحق عدة شخصيات سياسية واقتصادية.

  • Tunesien Krise l Entmachtung des Ministerpräsidenten l Präsident Kais Saied

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    توقف حركة النهضة عن مهاجمة الرئيس

    واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من "الحكم الفردي"، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.

  • Algerien MSP-Islamistenführer Makri

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    فشل إسلاميي الجزائر في الفوز بالمرتبة الأولى

    حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2021، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم لم ينجحوا في الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة. وقد تمكنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، من مضاعفة عدد مقاعدها في الانتخابات، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير على 34 مقعدا.

  • Parlament in Libyen

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    خسارة الإسلاميين في أول انتخابات بعد القذافي

    في عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية "الليبرالي" بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل بـ 39 مقعدا، من إجمالي 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية. وفاز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد حسن صوان، بـ 17 مقعدا فقط، فيما اكتفى حزب الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت معارضة للقذافي في الثمانينيات، بزعامة محمد المقريف بثلاثة مقاعد فقط.

  • Libyen Wahlen 20. Februar 2014

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    التيار الإسلامي يمنى بالخسارة من جديد

    في الانتخابات البرلمانية الليبية لعام 2014 تقدم التياران "المدني" والليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي. ويُذكر أن ليبيا لم تشهد الاستقرار المنشود، بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة هناك؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي وحروب تخاض بالنيابة.

  • Sudan Khartum | Prozess & Urteil Omar al-Baschir, ehemaliger Präsident | Anhänger

    بعد عقد من "الربيع العربي".. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟

    تجربة امتدت إلى ثلاثة عقود

    تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين 1989 و2019. لكن وبعد عدة اضطرابات إقليمية وأزمات داخلية كان آخرها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، شهد السودان انتفاضات شعبية تزامنت مع ثورات "الربيع العربي"، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام عمر البشير.


مواضيع ذات صلة

Kais Saied (M), Präsident von Tunesien, und Josep Borrell (l), EU-Außenbeauftragter, gehen gemeinsam spazieren. Borrell ist zu Besuch in Tunesien. +++ dpa-Bildfunk +++

من تونس... الاتحاد الأوروبي يعرب عن "مخاوف" بشأن الوضع السياسي 10.09.2021

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال زيارته إلى تونس إلى استئناف النشاط البرلماني المعطل. هذا فيما عارض ساسة بارزون في تونس أي خطط لتعليق العمل بالدستور.

26.7.2021***A handout picture provided by the Tunisian Presidency Facebook Page on July 26, 2021 shows Tunisian President Kais Saied walking past a military vehicle as he walks in Tunis's central Habib Bourguiba Avenue, after he ousted the prime minister and ordered parliament closed for 30 days. - Tunisia was plunged deeper into crisis as Saied suspended parliament and dismissed Prime Minister Hichem Mechichi late July 25, prompting the country's biggest political party to decry a coup d'etat (Photo by - / Tunisian presidency Facebook page / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / PRESIDENCY FACEBOOK PAGE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

الأزمة في تونس.. جدل بين خبراء القانون الدستوري حول قرارات سعيد 27.07.2021

أثارت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل حول تأويل الفصل 80 من الدستور ومدى سلامة تلك القرارات. فيما يلي أراء لنخبة من خبراء القانون في تونس.

After the announcement the evening before by the President of the Republic Kais Saied is freezing the activities  of the assembly and the dismissal of the head of government and its members, Rached Ghannouchi, president of the assembly and the Islamist Ennahdha party, went to the assembly with some deputies, in Tunis, Tunisia, on Monday 3 a.m. July 26, 2021. They found themselves in front of a closed gate and an assembly held by the military who denied him access to parliament. He then established a sitin in front of the gates of the assembly and called on his supporters to join him in regaining power. Photo by Nicolas Fauque/Images De Tunisie/ABACAPRESS.COM

تونس.. إقالة وزيري الدفاع والعدل ومطالبات بـ"ضمانات دستورية" 26.07.2021

بعد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد وزيري الدفاع والعدل. وطالب أكبر اتحاد نقابي في تونس سعيّد بضمانات دستورية، في حين أكد صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة تونس.