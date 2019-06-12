تونس - "حزب الورقة" الذي يريد تشريع زراعة الحشيش

قيس بن حليمة البالغ من العمر 36 عاما، رجل قانون متفائل. بن حليمة مقتنع بأن أصدقاء حزبه، حزب الحشيش/ "حزب الورقة" لهم فرص جيدة لدخول البرلمان التونسي، يقول الرجل صاحب اللحية السوداء لأنه يرى بأن شباب تونس يهتمون بالقنب أو الحشيش، أولا لأنهم يستهلكونه وثانيا لأن الحشيش يفتح آفاقا اقتصادية. وبما أن الناخبين الشباب هم الأغلبية في تونس، فإن لدى الحزب فرص جيدة في الانتخابات البرلمانية التونسية القادمة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ويعتبر بن حليمة أن تعامل الدولة التونسية مع الحشيش أو القنب مخالفة للمنطق، إذ يقول:" إنه من غير المعقول معاملة مستهلكي الحشيش كمجرمين. ومن غير المعقول أن تبيع الدولة المخدر الخطير ـ الكحول ـ وتجني ضرائب من ورائه أو التبغ الأخطر بكثير من الحشيش الذي يتسبب في مختلف الأمراض. هذا غير منطقي".
وحتى قبل عامين تمت معاقبة الاستهلاك البسيط للحشيش بالسجن حتى خمس سنوات، والنتيجة هي أن نحو ثلث مجموع السجناء التونسيين يقبعون وراء القضبان بتهمة استهلاكه.
استخدامات القنب لأهداف طبية أيضا
ويعتبر قيس بن حليمة أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص يستهلكون الحشيش في تونس رغم الحظر الصارم. وهذا يمثل ربع مجموع ساكنة تونس. ويسود جدل حول هذه الأرقام، لأنه من غير الواضح من يستهلك القنب بانتظام. لكن المؤكد هو أن القنب موضوع مطروح في النقاش على الساحة التونسية. ويلفت قيس بن حليمة وحزبه بشكل خاص الانتباه إلى الاستفادة الاقتصادية، ويشير إلى كاليفورنيا وإسرائيل والأوروغواي حيث تزدهر زراعة القنب لأهداف طبية، ويقول:" خمس دول افريقية تناقش حاليا التشريع. العالم يتطور، لأنه يتم الاعتراف بأن ذلك مثل الذهب".
ويدعي "حزب الورقة" أنه مع الزراعة القانونية للقنب في البلاد سيتم في السنة الأولى جني نحو 100 مليون يورو وإيجاد نحو 3000 فرصة عمل، وستكون هذه الفرص بالأساس في المناطق الريفية حيث يصعب إلى حد الآن إيجاد مواطن شغل. ويحبذ قيس بن حليمة الاستغلال الصناعي للقنب مثلا لصناعة القماش أو الورق. كما أن هناك فرصة لتركيز جزء من السياحة التونسية على القنب ـ وهولندا تجسد هنا مثالا ملموسا. وبالطبع يواجه قيس بن حليمة وحزبه معارضة قوية، إذ يصف المعارضون الانعكاسات السلبية للاستهلاك المنتظم للحشيش والجريمة المرتبطة بذلك. ويؤكد بن حليمة أن تشريع القنب سيقضي على فرص عمل المهربين والبائعين بالتقسيط، وإلى حد الآن تتم زراعة القنب بشكل جد محدود في تونس حيث يقول بن حليمة:" هناك مزارع محدودة لبعض العصابات التي تقوم بعملها سريا. لكن يجب الاعتراف بأن هناك سوقا قائمة". وهذه السوق تلبي الطلب حيث تسود ظروف طبيعية مواتية لزراعة القنب والمساحات الزراعية كافية. بن حليمة ورفاقه في الحزب يعيدون الناخبين بتحقيق طفرة اقتصادية عندما يمنحون أصواتهم "لحزب الورقة".
القانون التونسي يحظر استهلاك الحشيش
واسم "حزب الورقة" له علاقة بأوراق الحشيش، لكن قيس بن حليمة يرى أن هناك دلالات أخرى:" قد يكون ذلك الورق الأبيض الذي تُكتب عليه اتفاقية اجتماعية جديدة. أو قد يعكس ذلك الورقة الحمراء التي يراد تبيانها للأحزاب السياسية التي لم تفعل إلى حد الآن أي شيء".
و"حزب الورقة" وجب عليه حتى أكتوبر الترويج لرسالته في صفوف الناخبين ليتقرر ما إذا كانت سياسة القنب ناجحة أم أنها ستتحول إلى مشروع مروّع.
ينس بورشيرس/ م.أ.م
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شبكة قنوات مائية
يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.
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الدراجة الهوائية وسيلة نقل
يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.
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هندسة معمارية مميزة
تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.
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مشاهيرالفن في أمستردام
يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.
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زهرة عباد الشمس
إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.
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متحف آني فرانك
اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.
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يوم الاستقلال
في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.
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منطقة الأضواء الحمراء
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المقاهي
لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.
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التطلع إلى المستقبل
بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني