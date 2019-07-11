تونس تنهي مغامرة مدغشقر وتتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا

أكمل منتخب تونس عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 / صفر على منتخب مدغشقر اليوم الخميس (11 تموز/ يوليو 2019) في دور الثمانية للمسابقة القارية.
وقدم منتخب تونس أفضل مبارياته منذ انطلاق النسخة الحالية للمسابقة، حيث كان الطرف الأفضل والأكثر تهديدا للمرمى على مدار شوطي المباراة، ليقتنص انتصاره الأول في البطولة الحالية عن جدارة عقب تعادله في مبارياته الأربع الأولى، ويضع حدا لمغامرة منتخب مدغشقر، الذي شارك للمرة الأولى في المسابقة القارية.
وأخفق المنتخبان في هز الشباك خلال الشوط الأول للمباراة، قبل أن يفتتح فرجاني ساسي التسجيل لتونس في الدقيقة 52، ثم أضاف يوسف المساكني الهدف الثاني في الدقيقة 60، فيما تكفل نعيم السليتي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وبهذا الانتصار، ضاعف المنتخب التونسي، الذي عاد للظهور في المربع الذهبي للبطولة بعد غياب 15 عاما، من أفراح الجماهير العربية، بعدما جاء صعوده للدور قبل النهائي بعد فترة وجيزة من تأهل المنتخب الجزائري للدور ذاته بفوزه على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح في وقت سابق اليوم.
وكان منتخب تونس اكتفى بالتعادل في مبارياته الثلاث التي خاضها بمرحلة المجموعات في البطولة الحالية أمام منتخبات أنغولا ومالي وموريتانيا، قبل أن يجتاز عقبة المنتخب الغاني في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف مقابل هدف.
وضرب المنتخب التونسي موعدا ناريا مع المنتخب السنغالي، الساعي للفوز بالبطولة للمرة الأولى، في الدور قبل النهائي للمسابقة يوم الأحد القادم باستاد الدفاع الجوي (30 يونيو)، حيث يلتقي الفائز منهما في المباراة النهائية التي تقام باستاد القاهرة يوم 19 تموز/يوليو الجاري، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي الجزائر ونيجيريا.
أ.ح/ز.أ.ب (د ب أ)
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
ملعب أسطوري
يعد استاد القاهرة الدولي ملعبا أسطوريا في مصر وأفريقيا، مثل ويمبلي بإنجلترا وماراكانا بالبرازيل. هنا ركض أساطير الكرة العالمية: بيليه، بيكنباور، زيدان وميسي. وهنا أيضا بكى أساطير الكرة الأفريقية: ميلا، دروغبا وإيتو وغيرهم. بُني الملعب على طراز ملعب ميونيخ الأوليمبي وافتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1960، وكان يطلق عليه "استاد ناصر".
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
مسرح الافتتاح والختام
على استاد القاهرة الدولي اقيمت مباريات افتتاح والختام لثلاث بطولات أمم أفريقية سابقة: 1974، 1988 و2006. ويستضيف هذا الملعب في النسخة 32 مباريات المجموعة الأولى وتضم مصر والكونغو الديموقراطية وأوغندا وزيمبابوي. تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي الجمعة 21 يونيو/ حزيران، أما المباراة النهائية للبطولة فتقام على نفس الملعب في 19 يوليو/ تموز. ويتمنى المصريون طبعا أن يكون منتخبهم طرفا فيها أيضا.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
الزمن لا يبقى على حاله
يقع استاد القاهرة الدولي في حي مدينة نصر بشرق العاصمة المصرية، ويبتعد عن مطار القاهرة بنحو 8 كيلومترات. كان يتسع لـ120 ألف متفرج، كأكبر الملاعب اتساعا في مصر وأفريقيا. وحضور هذا العدد من الجماهير كان أمرا معتادا، خصوصا في المباريات المصيرية لمنتخب مصر (الصورة مباراة الجزائر 2009). وبعد تجديد مدرجاته أصبح يتسع رسميا لنحو 74 ألف متفرج، ليحتل المركز الثاني خلف برج العرب، الذي يتسع لـ80 ألف متفرج.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
مدينة النيل والأهرامات
وإضافة إلى استاد القاهرة الدولي هناك ملعبان آخران في العاصمة المصرية سيستقبلان مباريات مجموعتين من المجموعات الستة بالبطولة. وستكون فرصة رائعة بجانب مشاهدة نجوم الكرة الأفريقية مشاهدة الأهرامات والقيام برحلة نيلية. كما يمكن زيارة المتاحف والآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية الكثيرة التي تنتشر في ربوع القاهرة.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
أقدم الملاعب المصرية
مباريات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا، غينيا، مدغشقر وبوروندي، ستقام على ملعب الإسكندرية، أقدم الملاعب المصرية، والذي افتتحه الملك فؤاد الأول في المدينة الساحلية عام 1929، وأطلق عليه اسمه قبل أن يتغير بعد ثورة يوليو 1952 إلى ملعب البلدية. صممه معماري روسي مستوحيا مدخله من الطابع اليوناني الروماني لمدينة الإسكندرية، كما تعكس أسواره أيضا مظاهر العمارة الإسلامية.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
الأضواء الكاشفة
كان ملعب الإسكندرية أول ملعب في مصر تنصب فيه الأضواء الكاشفة من أجل اللعب ليلا. وفي فترة الصيف كانت تقام فيه منذ عقود الدورة الصيفية، وهي بطولة ودية بين الأندية المصرية في فصل الصيف وكان يشارك فيها أيضا أندية عربية. أقيمت على الملعب بعض مباريات كأس أفريقيا 2006 وتم تجديد مقاعده لتتسع الآن لـعدد 20 ألف متفرج.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
عروس البحر
يطلق على الإسكندرية "عروس البحر المتوسط"، ويعدها كثيرون أجمل المدن المصرية. في هذا المكان مثلا "كوبري ستانلي" يستمتع الزوار بمشهد البحر صيفا وشتاء. والاسكندرية مدينة عالمية يعود سكانها لأصول مختلفة، مصرية قديمة ويونانية ورومانية وعربية وأفريقية، وغيرها. وبها قصور صيفية لحكام مصر عبر الزمان أشهرها قصر المنتزه الذي بني نهاية القرن الـ19.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
ذكرى أليمة لعشاق الكرة
يقع استاد الدفاع الجوي في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. إنه جزء من منشآت قرية أولمبية بناها الدفاع الجوي المصري وافتتح عام 2012، ويسمى أيضا ملعب 30 يونيو، في إشارة إلى ذكرى بناء حائط الصورايخ غربي قناة السويس عام 1970. يتسع الملعب لـ30 ألف متفرج. هنا وقع في 2015 حادث تدافع لجماهير الزمالك راح ضحيته 22 مشجعا. ويستقبل الملعب مباريات المجموعة الثالثة، التي تضم السنغال والجزائر وكينيا وتنزانيا.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
استاد السلام- معلب عسكري ثان
أما المجموعة الرابعة التي تضم المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا فتلعب مبارياتها على استاد السلام، الذي يطلق عليه أيضا اسم ملعب الانتاج الحربي، فهو أيضا تابع للقوات المسلحة المصرية. يقع الملعب في مدينة السلام بشرق القاهرة ويتميز بوجود مهبط للطائرات.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
"إشادة الفيفا"
افتتح عام 2009 لاستقبال مباريات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما التي نظمتها. وطبقا لموقع وزارة الانتاج الحربي المصرية يتسع ملعب السلام لـ25 ألف متفرج وبه تجهيزات حديثة مقارنة مثل قاعة المؤتمرات الصحفية وكبائن الترجمة وأماكن مخصصة للإعلاميين والكافتيريات، وتقول الوزارة "تمت الإشادة به من جميع المسئولين المحليين والعالميين وخاصة الاتحاد الدولى لكرة القدم".
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
اسقاط اسم مبارك بعد ثورة
مباريات المجموعة الخامسة، وهي الوحيدة التي تضم منتخبين عربيين: تونس وموريتانيا، إضافة إلى مالي وأنغولا ستقام على استاد الجيش بالسويس. من داخل مدرجات الملعب يمكنك أن ترى السفن التي تعبر القناة من وإلى خليج السويس. وتم الانتهاء من بنائه عام 2009 وأطلق عليه في البداية استاد مبارك الدولي، قبل أن يتم تغيير اسمه بعد سقوط مبارك عام 2011. ويتسع الملعب لـ40 ألف متفرج.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
شريان التجارة العالمي
سميت قناة السويس على اسم مدينة السويس، ومنذ افتتاحها قبل قرن ونصف (افتتحت عام 1869) أصبحت تلك المنطقة شاهدة على تاريخ العالم الحديث. هنا يمر شريان التجارة العالمي الذي يربط أوروبا بشرق أفريقيا وجنوب أسيا، وهنا وقعت حروب مصيرية، ومن هنا عبرت جيوش خاضت معارك غيرت وجه العالم المعاصر. وعندما أغلقت القناة بعد حرب 1967 عانى العالم حتى إعاد السادات افتتاحها من جديد عام 1975.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
الكرة عند العاشقين لها
يستضيف ملعب الاسماعيلية مباريات المجموعة السادسة، التي تضم الكاميرون وغانا وبينين وغينيا بيساو إنه ثاني أقدم الملاعب المصرية. افتتح عام 1939 في قلب الإسماعيلية، أحد أجمل المدن المصرية ويتسع لحوالي 18.5 ألف متفرج. هنا تقام عادة مباريات نادي الإسماعيلي العريق، الملقب لاعبوه بالدراويش، الذي يشجعه عشاقه على أنغام "السمسمية" وهي آلة موسيقية تربط بمنطقة القناة التي تضم أيضا السويس وبورسعيد.
-
جولة مصورة في مدن وملاعب كأس أمم أفريقيا بمصر 2019
اعتراض غاني
أفادت أنباء أن غانا اعترضت على هذا الملعب عند القرعة في أبريل/ نيسان، خشية ألا يكون جاهزا قبل انطلاق البطولة. لكن محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة، صرح في منتصف يونيو/ حزيران أن الملاعب كلها جاهزة تماما. كما أكد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للكرة أن كل عوامل نجاح البطولة من ملاعب وفنادق إقامة ووسائل إعاشة متوفرة، مشددا على وجود "دعم كامل من الدولة المصرية لتكون أفضل نسخة في تاريخ القارة".
الكاتب: صلاح شرارة