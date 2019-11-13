تونس: تكليف الخبير الزراعي الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز الشهرين بعدما أعلن حزب النهضة الإسلامي ترشيح الأخير لتولي المنصب. وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس "رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لقيادة الحكومة".

والجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل. وشغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في إطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي بتشكيل الحكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية جاء فيه "سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة". والتقى رئيس "النهضة" راشد الغنوشي سعيّد قبل ذلك ليطلعه على اسم مرشح الحزب.

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وأكد الجملي في تصريحات في شريط مصور نشرته رئاسة الجمهورية أن " مقياس اختيار أعضاء الحكومة هو الكفاءة والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية"، مضيفا "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية بدون تحفظ". ودعا المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني إلى التعاون من أجل إعداد برنامج عمل. ولا يعرف عن الجملي أي نشاط سياسي بارز ويقدم نفسه في سيرته الذاتية على أنه "ليس له أي انتماءات سياسية".

ولد الحبيب الجملي بولاية القيروان (وسط) في 28 آذار/مارس 1959 حيث درس وهو متزوج وأب لأربعة أطفال. حصل على دبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى وعلى دبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات الفلاحية.

اشتغل في القطاع العام لمدة 14 عاما شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية ثم غادرها والتحق بالقطاع الخاص. يدير منذ عام 2014 مكتب استشارة خاصا مختصا في إسداء خدمات في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وأمامه الآن مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على أن تنال ثقة غالبية 109 أصوات. ويستشير مرشح حزب "النهضة" الذي حلّ أولا في الانتخابات النيابية، رئيس البلاد فقط في منصبي الدفاع والخارجية عند تشكيل الحكومة. وفي حال فشل في نيل ثقة البرلمان يقوم الرئيس التونسي بتكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة.

ح.ع.ح/ع.ج (أ.ف.ب)