تونس تتعادل مع موريتانيا وتصعد لدور الـ16 بأمم أفريقيا

تأهل المنتخب التونسي إلى دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وذلك بتعادله مع المنتخب الموريتاني سلبيا اليوم الثلاثاء (الثاني من تموز/ يوليو 2019) في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

وفي الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة، اكتفى المنتخب التونسي بتحقيق تعادله الثالث في ثلاث مباريات، وهذه المرة سلبا مع موريتانيا على ملعب السويس، بينما خسرت أنغولا أمام مالي بهدف نظيف في الإسماعيلية.

وفشل المنتخبان التونسي والموريتاني في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع الأخير.

وبهذا يكون المنتخب التونسي تأهل لدور الستة عشر كثاني المجموعة الخامسة ليضرب موعدا مع المنتخب الغاني، فيما ودع المنتخب الموريتاني البطولة رسميا.

وكان المنتخب الأنغولي خسر مباراته أمام نظيره المالي صفر / 1، ليتوقف رصيد أنغولا عند نقطتين في المركز الثالث ويودع البطولة، فيما رفع منتخب مالي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب ليضرب موعدا مع منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر.

وبذلك، أنهت مالي المجموعة متصدرة برصيد 7 نقاط، أمام تونس الثانية مع ثلاث نقاط، وأنغولا الثالثة مع نقطتين، بينما اختتمت موريتانيا مشاركتها الأولى في البطولة القارية بنقطة واحدة فقط.

أ.ح/خ.س (أ ف ب، د ب أ)