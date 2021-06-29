 تونس.. ″انهيار″ المنظومة الصحية بسبب تفشي كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.07.2021

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أخبار

تونس.. "انهيار" المنظومة الصحية بسبب تفشي كورونا

مع تسجيل زيادة قياسية يومية في الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة وعجر المستشفيات عن استيعاب الحالات الحرجة، أعلنت وزارة الصحة التونسية انهيار المنظمة الصحية في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، محذرة من أن "المركب يغرق".

وزارة الصحة التونسية تعلن انهيار المنظومة الصحية بسبب تفشي كورنا.

وزارة الصحة التونسية تعلن "انهيار" المنظومة الصحية بسبب تفشي كورنا.

قالت نصاف بن علي المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس (الثامن من يوليو/تموز 2021)، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

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بسبب تدهور الحالة الوبائية في مدينة القيروان وجهت أبرز المنظمات التونسية وضمنها حائزة على جائزة نوبل للسلام، نداء استغاثة إلى العالم لمساعدة المدينة التاريخية في محنتها، وسط ارتفاع قياسي لعدد الإصابات الإجمالي في البلاد.

فرضت السلطات التونسية إغلاقا جزئيا في العاصمة تونس اعتباراً من اليوم تمنع بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

مع استمرار تفشي فيروس كورونا في تونس وتسجيل أرقام مرتفعة من الإصابات والوفيات، قدمت الحكومة الألمانية محطات أكسجين متنقلة تنتج 400 ألف لتر يوميا. والحكومة التونسية تمدد حظر التجول الليلي.

وحذرت بن علي في تصريح لراديو موزاييك "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق". وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء،في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات.

وفرضت السلطات عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي ، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة.

ع.ج.م/أ.ح (روزيترز)

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تونس: تمديد الإغلاق الليلي وسط تحذيرات من تدهور الوضع الوبائي

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